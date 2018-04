Pablo Bengoechea , estratega de Alianza Lima , reconoce que un triunfo en el clásico ante Universitario calmaría el presente 'íntimo' cargado de incertidumbres; sin embargo, también es consciente que el resultado del duelo no suplirá el mal inicio de temporada de su equipo.

"Una victoria nos daría la tranquilidad de que nuestra gente se vaya contenta pero a mí no me va a borrar la sensación que tengo de este torneo, no estamos conformes con lo que nos tocó hacer ni con los resultados que tuvimos", destacó el técnico uruguayo este martes, en la antesala del reencuentro entre los 'compadres' del fútbol peruano.

"Estoy más convencido que el año pasado, me siento mejor. No hay duda del sacrificio de los muchachos" Pablo Bengoechea

Los victorianos serán anfitriones este miércoles en Matute, desde las 8:00 de la noche, por la undécima jornada del grupo A Torneo de Verano , donde marchan cuartos con 13 puntos, a 10 unidades de Sporting Cristal.

"Es el partido más lindo del fútbol peruano, más allá de que no le hemos podido dar una alegría a nuestra gente vamos a intentar hacer un buen clásico y lograr una victoria", señaló el 'Profesor'.

"Somos conscientes de que no hicimos un buen Torneo de Verano. Los resultados que esperábamos no llegaron, cometimos errores, no estuvimos a la altura y fuimos superados", agregó. "Vamos a ver si este año nos podemos recuperar y estar en la definición", sentenció Pablo Bengoechea.