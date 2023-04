Ya pasado el primer trimestre del año 2023, el club Alianza Lima ha salido en números verdes en su búsqueda de los objetivos que se ha planteado para esta temporada en varios de sus niveles deportivos que representan como institución, obteniendo buenos resultados en varias disciplinas.

A nivel deportivo, Alianza Lima marcha como líder absoluto del Torneo Apertura de la Liga 1. Los dirigidos por Guillermo Salas, quien cuenta con un porcentaje del 81 % de puntos ganados, son infalibles en Matute y sólidos cada vez que juegan fuera de casa, como lo demostraron en sus triunfos sobre Universitario, UTC, Grau o Alianza Atlético.

El buen momento de los bicampeones nacionales de la Liga 1 no es ajeno al equipo femenino de fútbol, que inició con goleada su camino en una Liga Femenina 2023 donde buscará el tricampeonato y una nueva clasificación a la Copa Libertadores.

Otro tanto ocurre con el vóley, donde el cuadro aliancista ha clasificado a semifinales de la Liga Nacional Superior de Voleibol 2022-2023. Las íntimas, que enfrentarán desde el jueves a Jaamsa en una serie al mejor de tres partidos por el pase a la final, siguen en carrera por el ansiado sueño del título, que no se consigue desde 1993.

En la Copa Oro del Torneo Élite Federación 2023, Alianza marcha como líder de la tabla general cumplidas las primeras cinco fechas. Los ‘potrillos’ vienen reafirmando el dominio mostrado en el 2022, año en que consagraron campeones absolutos y obtuvieron cinco títulos y un subtítulo en las seis categorías de competencia.

El panorama genera mucha expectativa y motivación para Alianza Lima. En este 2023, el ‘equipo del pueblo’ aspira a conseguir los tricampeonatos nacionales de la Liga 1 y de la Liga Femenina, así como los bicampeonatos de la Copa Oro, del Torneo de Promoción y Reservas y de los torneos sub 18, sub 16, sub 14 y sub 12 del fútbol femenino. Solo hacer un recuento de estos objetivos permite sopesar todo lo conseguido en el 2021 y 2022.

Fuera de lo deportivo, obras tan importantes como el nuevo sistema de iluminación del Estadio Alejandro Villanueva, que ha dotado a Matute de las mejores luces de Sudamérica, así como la construcción del Parque del Recuerdo Blanquiazul, en memoria de los mártires de la tragedia del Fokker, forman parte de una nueva era en la que Alianza Lima se ha propuesto alcanzar su máximo desarrollo institucional.

Llevar a Alianza Lima a un nivel nunca antes visto es una tarea que depende de una gestión responsable y con la ambición de hacer cada vez más grande el club. Iniciativas como el Programa de Beneficios Íntimo, que permite a los hinchas acceder a la plataforma Alianza Play a través del pago de una membresía anual, ya ha asegurado ingresos de más de 3.8 millones de soles en apenas 20 meses desde su lanzamiento.

