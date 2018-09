Si queda libre, se puede ir a Argentina. Pedro Troglio conversó con Fox Sports Radio Perú sobre la posibilidad de reencontrase con Alexi Gómez en Gimnasia, uno de sus jugadores predilectos cuando dirigía Universitario de Deportes.

Para Troglio, actual entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata, la 'Hiena' es un futbolista con amplias condiciones y le "encantaría" tenerlo. Pero, por ahora, pertenece a la 'U' y él no pretende arrebatárselo a la institución crema si es que es necesitado.

"Es un jugador que me encanta y, lógicamente, siempre me serviría. Pero no hemos hablado nada. Yo nunca haría sin antes consultárselo a Universitario de Deportes. Ya lo hicimos con Aldo Corzo. Nunca le sacaríamos un jugador al club, si lo necesita", dijo el estratega en el programa.



"Si mañana Gómez está sin equipo, lógico que es interesante. Nunca enfermaríamos a un jugador, para que realice un litigio con la 'U', para poder salir. No complicaríamos a un club que nos trató bárbaro. Él todavía pertenece a la 'U', y está a préstamo", señaló Troglio.



TE PUEDE INTERESAR: