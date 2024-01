Locomía alcanzó la fama en la década de los 90. Sus extravagantes trajes y sus exagerados abanicos llamaron la atención del público y traspasaron las fronteras de su natal España hasta llegar a Latinoamérica. Su fundador, Xavier Font, conversó en exclusiva con Perú21 y contó cómo creó este fenómeno musical y visual, que marcó época. El grupo volverá al Perú este 16 de marzo para brindar un show que promete.

¿Cómo preparan este reencuentro con el público peruano?

Hemos tratado de ir a Perú por diferentes formas y medios, pero no se había podido dar el viaje. Ahora, finalmente, se realizará y estamos preparando algo chulo y diferente. No solo estaremos nosotros. Estará Miguel Laporte, habrá un DJ y artistas locales. Tendremos todos los temas antiguos, y todos remixados nuevos. La gente recordará “Rumba, samba, mambo”, “Loco Vox”, también presentaremos música nueva. Van a ver un poco del pasado y el presente. Nosotros empezamos esto el 83, han pasado ya 40 años.

Tuvieron su apogeo a inicios de los 90, vino un descanso y ahora vuelven con algunos integrantes nuevos.

La gente siempre dice que somos un grupo nuevo, no es así porque, por ejemplo, el más joven, que es mi pareja, lleva ya tres años. Los demás, entre 8 y 13 años, con lo cual no es una agrupación nueva, pero sí son otras caras distintas a las del año 90. Yo tengo 60, Manolo, Carlos, Juan Antonio (los primeros integrantes) tienen 55, no es que no sea una edad para actuar, pero en el 92 dejaron el grupo y nosotros hemos seguido.

¿A qué atribuyes el éxito que tuvieron?

Más allá de la imagen y la innovación que tuvimos, lo principal es que la música que se hizo en aquel momento es el sello original e identificativo de Locomía. Se ha mantenido después de 40 años porque sorprendimos mucho. Creo que Locomía tiene un trasfondo muy mágico, tiene una identidad propia, no es nada igual, no lo copiamos. Hubo otros artistas que intentaron, como Los Fantasmas del Caribe, pero les fue bien unos años y luego no se supo de ellos. Éramos jóvenes, novedosos, elegantes y únicos.

¿Cómo se te ocurrió crear esta propuesta?

Fuimos adelantados a nuestra época. Hace 40 años, no era muy normal ir como yo iba vestido por Barcelona. Había un grupo de gente underground, sobre todo artistas, Durán Durán, Spandau Ballet, Gray Jones, Boy George o el mismo David Bowie, que llevaba una estética similar. Eran artistas que yo admiraba y apliqué esa fórmula adelantada, cuando no existía Internet, cuando no era tan fácil construir un look porque no lo tenías por Amazon, lo tenías que hacer tú. Yo veía a artistas y las tendencias que había, aplicaba la contracorriente y creé mi tribu urbana sin querer. Todo fue orgánicamente, con mis amistades y parejas, queríamos crecer y queríamos hacer cosas nuevas.

¿Y cómo surgieron tus diseños?

Yo nunca lo planeé. Me fui de Barcelona cuando tenía 14 o 15 años, cuando en España salíamos de la dictadura de Francisco Franco. Al llegar a Ibiza y ver la estética de otros artistas y la corriente de ese momento que mandaba, empecé con mi forma romántica de vestir. Utilicé zapatos del siglo XIV, los hice a mano y empecé a vestirme sin darme cuenta de la revolución que podía implicar. Iba con mi propio sello, diseñaba. Empecé con atuendos de iglesia, me ponía trajes como de cura y los mezclaba con tejidos muy barrocos.

¿Te consideras un visionario?

Creo que hay mucha gente que ha hecho muchas cosas bonitas. Cantantes como Tino Casal, Miguel Bosé, Alaska. Yo soy uno más que sin querer…, pues tuve la visión. Uno viene con una misión en esta vida y yo vine para expresar toda esta forma de vestir y ese legado que seguramente traigo de otro tiempo.

En Perú, lamentablemente, todavía vivimos entre gente que discrimina y la comunidad LGBT+ no tiene los mismos derechos como el matrimonio. ¿En algún momento te sentiste discriminado o rechazado por tu orientación?

No, desde los 16 tenía muy clara mi condición sexual y un domingo le dije a toda mi familia “estoy con Matilde, pero tengo una relación con Paco”, lo presenté y todo bien. Nunca he sentido rechazo, aunque en aquella época teníamos una dictadura que perseguía a los gays. Nunca he tenido ni miedo. Entiendo que Latinoamérica es más homófoba y más machista y, contradictoriamente, al inicio se mofaban al ver a cuatro gays de Locomía, pero al final caían rendidos a nuestros pies, tanto mujeres como hombres, con lo cual hay una doble moral en cuanto a este tema.

Comentaste que los miembros del grupo tuvieron restricciones sobre ese tema.

Cuando hicimos el primer disco, nos ponían en los contratos que no podíamos pintarnos ni salir de la mano con algún hombre, pero, aparte de eso, hemos tenido la suerte de vivir en libertad. Sin embargo, he tenido amigos que no han sido tan afortunados.

Este año estrenan una película sobre Locomía.

Se grabó hace un cuatro o cinco meses y el 19 de abril se estrena. Firmé con la productora hace cuatro años, pero con todo lo del COVID-19 se retrasó. Sale con Netflix. Va a ser un peliculón porque han invertido buen presupuesto. Hay más de 55 locaciones. El artistazo que hace de mí es Jaime Lorente.

Xavier Font y Locomía se presentarán el sábado 16 de marzo próximo. La cita será en el Centro Español del Perú (Av. Salaverry, Jesús María). Las entradas ya están a la venta en Joinnus. El pase VIP incluye un meet and greet y una fiesta privada con el grupo.

“Yo tenía muy claro lo que quería hacer. Me fui a Ibiza cuando era muy joven porque quería tener un reconocimiento y vender mis productos. Yo hacía mucha bisutería antes de la moda. Tenía esa idea de tener una tienda, pero al final todo radicó en la música hasta hoy”.

Locomía tiene hombreras, abanicos y atuendos extravagantes, pero el grupo español también tiene letras contra el bullying, contra el suicidio y el desamor que le dicen más que “Rumba, samba, mambo” a la juventud. Entre sus discos figuran Taiyo, Loco vox, Party Time e Imperium.

