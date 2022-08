Para conmemorar los 100 años de existencia del poemario Trilce, de César Vallejo, los investigadores Víctor Vich y Alexandra Hibbett presentan el libro Trilce, poema por poema (Pesopluma), que pretende ser una guía para leer los versos profundos del escritor peruano.

Este proyecto, que se desarrolló durante la pandemia a lo largo de casi dos años, ayuda a entender los 77 poemas que conforman esta obra capital de la poesía universal, que Vallejo escribió durante su encierro en la cárcel.

La publicación de Trilce, en 1922, cumple un siglo. Es el segundo libro de César Vallejo y fue impreso en los Talleres Tipográficos de la Penitenciaría de Lima.

Vallejo para todos

La investigadora Alexandra Hibbett, profesora de Teoría Literaria Contemporánea en la PUCP, explica a Perú21 que la escritura de Trilce, poema por poema les exigió una lectura cercana de los versos, de las imágenes y de los juegos de vocabulario y gramática que usó Vallejo. Por su parte, el escritor Víctor Vich resalta la necesidad de haber pensado un libro en un lenguaje claro y accesible al público en general.

La investigadora Alexandra Hibbett tiene una maestría (M.St.) en Lenguas Medievales y Modernas (Español) de la Universidad de Oxford.

“Vallejo no solo es un gran poeta, sino también un gran pensador de la modernidad. Sus poemas son bastante experimentales, que pueden parecer difíciles y herméticos. Trilce no está hecho para entenderse a la primera (leída), no hay que sentirse menos por no entenderlo, porque justamente está ahí para retarnos y desconcertarnos”, manifiesta una sincera Hibbett.

La profesora de Literatura, quien tuvo su primer contacto con Trilce a los 19 años, aconseja que hay que estar preparados anímicamente para leer el poemario. No será una lectura fácil, por lo que no es recomendable terminarlo de un tirón. Resulta más fructífero -aconseja- leer un poema a la vez y releerlo al día siguiente.

Releer al poeta

Justamente una oportunidad para leerlo de manera más pausada, pero igual de profunda, es lo que propone Trilce, poema por poema. En esta edición aparecen los 77 poemas del libro original, cada uno en una página y con un comentario literario al reverso.

Vich señala que el libro plantea una lectura detenida de cada uno de los poemas, pensando en los escolares, en los adolescentes, en los profesores y en el lector común.

Víctor Bich es doctor en Literatura Hispanoamericana por Georgetown University.

“Hemos escrito un libro que no está dirigido a los académicos o especialistas. Es un libro que sirve para activar el deseo de leer a Vallejo y por supuesto es un libro para los jóvenes del Perú actual. Los invito a redescubrir a Vallejo, que es un autor que tiene mucho que decir para reconstruir un país políticamente tan degradado, con una cultura tan deteriorada”, comenta a este diario.

Como parte de los homenajes por los 100 años de la publicación de Trilce de Vallejo, este nuevo libro de Vich y Hibbett se presentará el domingo 7 en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL). Los autores estarán junto a la dramaturga Mariana de Althaus y el escritor Jorge Eslava. Imperdible.

