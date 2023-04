Aunque acaba de dar a luz, ya hace malabares para cumplir con la lactancia materna. También con el trabajo y sus proyectos, todo a la vez. Por ejemplo, con este festival Pura Calle 2023, que irá del 5 al 7 de mayo.

¿El break dance es una disciplina relativamente nueva en Perú?

Creo que está en un muy buen momento. Una de las novedades, por ejemplo, es que el break dance o breaking se ha convertido en un deporte olímpico. Ahora tenemos el aval de la federación internacional, The World Dance Sport Federation (WDSF). Y también el de la Federación Peruana de Danza Deportiva.

¿El festival Pura Calle 2023 será una especie de preselección?

La idea es que este festival sirva como selectivo para los Juegos Olímpicos de París 2024 en la categoría de breaking. Para eso contaremos con jurados internacionales como Spin, uno de los B-Boys (intérpretes masculinos) más exitosos del Reino Unido de todos los tiempos.

Pero este evento es tanto para expertos como para no iniciados.

Exacto. Si no sabes nada del tema también puedes ir y pasarla increíble. Es un festival muy grande donde puedes tomar clases, competir con grupos coreográficos, aprender de los mejores del mundo y conocer nuevos estilos de baile de calle. Es el único en el país que comprende varios aspectos de la cultura urbana. Solo en el baile, por ejemplo, vemos estilos como el hip hop, house, breaking, locking, popping y crew vs. crew.

¿Cuáles serán los shows estelares?

Contaremos con batallas de rap, con los competidores de la Freestyle Master Series (FMS) y estelares musicales todas las noches con personajes como Gonzalo Genek, Panik Room, M2H entre otros. Además, estarán presentes las competencias de BMX, skate, grafiti y las valiosas master classes con destacados maestros internacionales como Mecnun Giasar, coreógrafo principal del Motomami Tour de Rosalía, quien enseñará en sus master classes las coreos oficiales que todo el mundo baila en TikTok. Este año, además, se suma una nueva categoría para la comunidad K-Pop en el Pura Calle con el gran Miguel Suárez.

Cada vez hay más deportes olímpicos en los que el Perú puede destacar.

Así es. Casualmente mira cómo nos ha ido en el skate y en el surf. La idea es poder destacar también en el breaking. E incluso llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Dicen que el freestyle, el street dance y la cultura hip hop podrían generar una comunidad de hasta 5 millones de personas.

Es que mira lo que ha sucedido en Argentina con el trap. Allí ha crecido muchísimo la industria del hip hop y la viene rompiendo afuera. La idea es también impulsar ese movimiento en el Perú. A Gonzalo Genek, por ejemplo, no lo has escuchado en las radios.

Tienen sus propios circuitos y sus propias historias.

Y todas son historias de superación de peruanos. También estará gente como Vijai y Jinete. Es la primera vez que estarán todos reunidos. Y a nivel internacional también están viniendo competidores de street dance de países como México, Colombia, Chile y Argentina. Y también hay que mencionar a los maestros extranjeros que estamos trayendo. Tienes a Amely Mel’s de la escena hip hop de Francia. A Alan ‘Hurrikane’ Lauture, de Estados Unidos, conocido por su estilo libre en locker. Y al bailarín especializado en popping Slim Boogie, de Los Ángeles.

Siente que estamos en el gran momento de despegue de esta movida.

Estamos en el momento justo y ya se siente. Hemos puesto la entrada gratis para menores de 10 años para fomentar que vengan las familias. Por ejemplo, a mi hijo le encanta el rap. Y yo siempre le digo que si quiere rapear bien, tiene que leer mucho más. El rap es como la poesía de hoy. Y esto se ve en todos los niveles sociales.

Comparativamente hablando, ¿cómo es el nivel en el extranjero?

Cuando yo me fui a competir afuera, entrenaba cuatro o cinco horas después del colegio en Laussane, en Suiza. Según yo, me estaba sacando al mugre. Pero luego me di cuenta de que estaba en desventaja frente a las rusas, las francesas y las japonesas que ensayaban 10 horas al día porque iban a escuelas especializadas y vivían de eso. Acá tenemos a una B-Girl (intérprete femenina) como Tiara Tagle, que trabaja en la Municipalidad de Ventanilla. Y eso le da de comer. En sus tiempos libres, entrena. Pero si tuviera algún apoyo como el de los otros atletas, estaría dedicada 100% a su disciplina.

Historias como la suya pueden ayudar a conseguir el apoyo deseado.

Estamos emocionados. Es nuestra décima edición del Pura Calle. Y es un esfuerzo enorme traer esta plataforma, este semillero. Presentar un lugar donde el talento pueda ser visto. Necesitamos que el talento del Perú, el talento de la región, tenga un espacio donde pueda sentirse valorado.

¿Cómo pueden acudir al festival los seguidores del hip hop?

Las inscripciones para las master classes están disponibles en el Instagram oficial de Pura Calle, donde se encontrarán las bases y el link de Joinnus con paquetes de diferentes precios. Las entradas ya están a la venta con precios desde los S/40. Puedes elegir tu paquete preferido para ti y tus amigos. Por cierto, el evento contará con un patio de comidas, estacionamiento y muchas experiencias que podrás disfrutar con amigos y familiares durante los tres días de festival.

¿Cuánto reconocimiento oficial tienen?

Ahorita, por ejemplo, no tenemos una Federación Peruana de Danza Deportiva avalada por el Instituto Peruano del Deporte (IPD). Mientras el Estado no apoya, vamos en busca de la empresa privada. Y esto que ocurre en el deporte también sucede con el arte. Y mientras tanto, en todo el Perú, tenemos presupuestos de gobiernos regionales que no se ejecutan.

Ha hablado de su hijo y de su gusto por el rap.

Sí, tengo una bebita de dos meses que acaba de nacer. Tengo un hijo de 12 años, una niña de 9 años y ahora esta bebe. Acabo de dar a luz. Es difícil porque quiero dar lactancia materna y a la vez debo trabajar. Es bravo ser madre y emprendedora, pero mi ejemplo son todas las madres de este país.

Nadie sabe cómo hacían antes las madres con tantos hijos.

Exactamente. Pero yo tengo tres hermanos, así que hemos tenido un clan. Siempre agradezco tener una familia grande. Pero ya con esta última bebe cerramos la fábrica.

“El IPD no nos avala. El Estado no apoya. Y mientras tanto, tenemos presupuestos de gobiernos regionales que no se ejecutan”.







AUTOFICHA

“Me llamo Vania Masías Málaga y nací en 1979. Empecé en el ballet de la escuela de Lucy Telge. Bailé en el Teatro Municipal, en el Prix de Lausanne y en el Ballet Nacional de Irlanda. Soy presidenta y fundadora de Asociación Cultural D1″.

“Estudié en Cuba, en el Boston Ballet, en la Royal Academy of Dance y en la School of American Ballet.Además, estudié administración de empresas en la Universidad del Pacífico. Dejé el Cirque du Soleil para formar los Ángeles de Arena”.

“Es la décima edición del festival Pura Calle que empezó en 2012. El 5, 6 y 7 de mayo serán tres días de cultura hip hop en el Parque de la Exposición de Lima. Habrá conciertos, competencia de danza, break dance, grafiti, master classes, rap, K-Pop y carreras de BMX”.

“Yo siempre le digo a mi hijo que si quiere rapear bien, tiene que leer mucho más. El rap es como la poesía de hoy”.