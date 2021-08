‘The walking dead’, una de las series más populares y longevas de los últimos tiempos, llega a su fin luego de once temporadas. La última entrega de la ficción basada en los cómics de Robert Kirkman contará con 24 episodios, que se emitirán entre 2021 y 2022.

Esta temporada de la serie de AMC comenzó con la emisión de ‘Acheron: Parte 1’, el primero de los 24 episodios que serán divididos en tres bloques.

“Al regresar a Alejandría de una misión crítica de comida, el grupo se da cuenta de que no es suficiente. Maggie propone un nuevo plan, potencialmente una misión suicida. ¿Qué opción tienen? Deben encontrar más comida para toda su gente a fin de sobrevivir y reconstruir Alejandría de manera eficiente. Si no lo hacen, Alexandria cae y los lleva consigo”. señala la sinopsis del primer capítulo.

A la izquierda, Chandleer Riggs como Carl Grimes en la temporada 3 de "The Walking Dead". A la derecha, Andrew Lincoln como Rick Grimes. En esta escena, ambos comparten el dolor por una pérdida en su familia. Foto: Fox.

“Una vez en la carretera, estalla una violenta tormenta que los obliga a entrar en un túnel subterráneo. A medida que los nervios se desgastan y aumentan las sospechas, se produce el caos. El terror es implacable mientras nuestra gente vislumbra lo que Maggie y su grupo soportaron antes de regresar a Alejandría. Mientras tanto, los capturados por los extraños soldados son reubicados en otro lugar no revelado”, continúa.

El estreno de la serie en Estados Unidos es el mismo que en España: en la madrugada del 23 de agosto, aunque en el país norteamericano también estuvo programado un estreno el 22 de agosto.

En Perú, el primer capítulo de la temporada 11 ya se puede disfrutar desde el domingo a través de Star Plus.

La serie “The Walking Dead” está inspirada en los cómics creados por Robert Kirkman en el 2003 y que se publicaron bajo el sello Image. Se centra en la historia de Rick Grimes (Andrew Lincoln), un policía que al despertar de un coma se encuentra con un mundo posapocalíptico desconocido para él.





¿POR QUÉ SE TERMINA ‘THE WALKING DEAD’?

Es inevitable pensar que la caída del rating y la salida de las figuras centrales de “The Walking Dead” desencadenaron la cancelación de la serie de AMC. A pesar de los intentos de restructuración del show con cada personaje protagónico muerto o desaparecido la ficción iba perdiendo seguidores y recibía más críticas.

Posteriormente la cadena confirmó que ha ordenado dos nuevos spin-offs del drama post-apocalíptico: uno centrado en Daryl (Norman Reedus) y Carol (Melissa McBride), que se estrenará en 2023, y una antología titulada “Tales of the Walking Dead”, desarrollada por Scott Gimple, que en cada episodio se centrará en personajes del universo creado por Kirkman.





