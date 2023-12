Santiago tiene una Copa del Mundo producida por las mismas manos que aquella con la que Messi dio la vuelta olímpica. En un momento de la eufórica celebración en el estadio de Doha, al ganar el mundial de Qatar 2022, la Copa de la Fifa y una réplica fabricada por una orfebre de las afueras de Buenos Aires se confundieron. El trofeo imitación fue levantado por varios e incluso el crack rosarino fue fotografiado con ella. El líder de Él Mató a un Policía Motorizado, tiempo después, contactaría a la fabricante y le encargaría una para sí. El también solista, fanático del fútbol, tiene una foto con esa réplica. Natural de La Plata, creció entre la música y el dibujo: su padre llevaba siempre una guitarra para tocar y cantar, y su hermano, dibujante profesional, ha posado su lápiz para Marvel y DC. Santiago (segundo desde la izquierda), quien creció entre cómics, también dibujaba, pero optó por ser músico. Tras arrancar Artes Visuales en la Facultad de Bellas Artes, el bajo se impuso. Y, en 20 años desde su formación, su banda ha sido el estandarte del indie rock latinoamericano. Sin embargo, en ese proyecto se dedicaría a darle la identidad visual. La agrupación presenta este miércoles su último álbum, Super terror.

¿Cuál es tu diagnóstico de los 20 años de la banda?

Muy bueno. No entramos en un periodo de revival nostálgico, sino que estamos presentando canciones nuevas, recorriendo el mundo presentando Super terror. Eso me da alegría.

Ilustras las portadas de los álbumes. ¿Qué querías transmitir en esta?

Darle una cara a esta nueva etapa en la portada. Aparecen nuestras caras por primera vez en toda nuestra discografía, pero en este caso con una especie de digitalización, con una estética un poco de principio de siglo. Se traza un pequeño paralelismo con algunas líneas narrativas del álbum que hablan un poco de este presente.

¿Qué tipo de presente vivimos?

Una realidad que por momentos parece distópica. Además, este es un disco pospandémico. Todo eso quise representarlo en esa imagen; tiene que ver con eso, con lo digital, lo efímero, con este mundo que está atravesado por la tecnología.

¿Qué hay en común entre trazar una ilustración y componer una canción o un disco?

Es el mismo mecanismo. Se piensa estéticamente cualquier pieza: una frase, una línea melódica, una forma de producir una canción, de pensar un afiche. Todo tiene el mismo concepto, de lo estético, de lo comunicacional. Ya cada pieza luego tiene su propio lenguaje.

En el colegio, hacías cómics. ¿Hay una relación entre ese niño que hace cómics para sus amigos y el músico indie?

Todo mi recorrido tiene que ver con lo artístico-visual y lo musical. Obviamente, es parte de mi presente. Pero no sé qué sería indie. Ahí me pierdo un poco.

Un verso de una canción dice: “Pierdo por vos”. Tus letras hablan de la derrota.

Sí.

¿De dónde viene ello?

De las derrotas… derrotas en la vida. Uno atraviesa un montón de situaciones que se podrían emparentar con la derrota, el triunfo, el empate, no sé.

¿Te consideras una persona nostálgica?

Odio la nostalgia. Me genera un rechazo profundo la nostalgia, es una pérdida de tiempo.

¿Se debe mirar el futuro?

Al presente más que al futuro. No me sale la nostalgia, no me genera ningún tipo de placer ni goce pensar en el pasado y las cosas que no están más.

Sobre fútbol, para el concierto de Él Mató en 2016 en Lima se presentó un afiche en el que figuraban Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Bueno, Perú está en última posición en la clasificación…

Soy hincha del fútbol de Sudamérica. Me pone contento que la Copa del Mundo haya vuelto a Sudamérica. Ya había pasado mucho tiempo… y Mbappé diciendo que era lógico que siempre ganasen los europeos; eso me daba bronca porque, con menos recursos e infraestructura, históricamente Sudamérica estuvo a la par de Europa. Sobre Perú, da lástima que esté último, pero aún falta un montón. Aun así, me encanta que puedan ir hasta siete equipos al Mundial; ahí Sudamérica va a marcar una diferencia.

¿Cómo ves el panorama poselectoral en Argentina?

Entre las opciones malas que había, se eligió la peor. En campaña, el presidente electo Milei se mostró como un anarco-capitalista. Un espécimen raro dentro de la política que nunca tuvo cargos de relevancia en el mundo y en Argentina ha llegado a la presidencia. Soy pesimista frente a lo que se viene. Solo espero que el choque sea lo menos nocivo, sobre todo para quienes menos tienen, para quienes viven al margen de una sociedad que los expulsa.

Está muy presente el cine en tus composiciones. Si Súper terror fuera una película, ¿de qué género sería?

De terror.

¿Qué te da terror?

(Piensa). La muerte.

¿Piensas mucho en ella?

(Duda). No, no mucho.

¿Y qué te parece súper?

Muchas cosas.

Como solista, te volviste viral interpretando, para sorpresa de muchos, “No podrás” de Cristian Castro, y luego tocaste una canción con él.

Me divertí mucho cantándola, y lo que pasó después fue un momento muy cariñoso. Nada más, no sé si pueda planificarse que algo se haga tan viral.

AUTOFICHA

• “La banda indie rock Él Mató a un Policía Motorizado se formó en 2003 en La Plata, Argentina. La integran Santiago Barrionuevo (bajo y voz), Manuel Sanchez Viamonte (guitarra), Gustavo Monsalvo (guitarra), Agustín Spassoff (teclados) y Guillermo Ruiz Díaz (batería)”.

• “Super Terror, el esperado sucesor del aclamado disco La Síntesis O’Konor, fue grabado en los reconocidos estudios Sonic Ranch de Texas, EE.UU. Con diez canciones, este álbum representa una nueva era pospandemia para la banda estandarte del rock latinoamericano”.

• “El grupo ganó el Latin Grammy al Mejor Álbum de Rock en 2022. Ha girado por Latinoamérica, EE.UU. y Europa, y participado en los festivales más importantes del mundo. Abren el concierto la banda peruana Cecimonster vs. Donka y DJ La Chinoise. Centro de Convenciones Arena. Tickets: Joinnus”.