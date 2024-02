Rosita Charaja, conocida en redes sociales como Unicornio Azul, es una ilustradora arequipeña cuya obra El mar de las almas ha sido nominada al premio Luces como Mejor Libro de Literatura Juvenil, una producción que realiza junto a su amiga de la adolescencia, Nathalia CR.

Emocionada por la nominación y por el crecimiento del arte en su ciudad natal, Rosita nos cuenta cómo se involucró en la ilustración, sus metas y el mensaje que quiere llevar.

¿Cómo empiezas en la ilustración?

Empecé a dibujar desde los 5 años y me encantó desde el primer momento. Mi madre me hacía dibujar para entretenerme, me contaba cuentos y yo los dibujaba. Fui a algunos talleres de arte en verano hasta la secundaria. En el colegio tuve algunos problemas porque en clase dibujaba y no prestaba atención; el arte ha estado presente siempre en mí.

Tuviste apoyo familiar.

Mi madre en su momento quiso ser artista, pero no pudo estudiar algo relacionado con ello. Entonces, me apoyó porque quería que lograra algo que no era común en su época, que las mujeres puedan estudiar algo en lugar de dedicarse al hogar. Siempre recibí su apoyo, pero la familia de mi padre tenía doctores, abogados o ingenieros y para él sí fue complicado entender que su única hija quería ser artista, siempre pensó que era un pasatiempo.

¿Tu padre se oponía?

Cuando era pequeña, fue a mi primera exposición de arte, en uno de los talleres que llevé, y le dijo a mi profesor: “No le meta ideas a mi hija de que puede ser artista en este país”. Yo tenía 7 años y me quedó marcado esto, algo como “de esto no vives”, pero eso me motivó a seguir adelante.

Unicornio Azul lanzó el libro, del cual es coautora, el 2023.

Y te decidiste por el arte.

Sí, en secundaria te presionan para elegir a lo que te vas a dedicar y para mí fue difícil elegir algo creativo. Después de mucho pensarlo elegí Publicidad y Multimedia, que tiene un lado creativo muy lindo y me gusta lo que estudié y lo que hago ahora. Estudié en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, aunque antes de ello me tomé un año sabático.

¿Por qué un año sabático?

En secundaria tuve problemas por mi sexualidad. Soy bisexual, algo que descubrí en esta época de mi vida en una escuela católica solo de mujeres. Hubo personas malintencionadas que iniciaron rumores sobre mí y esto me afectó mucho y me tomó tiempo procesar este tipo de rechazo. Busqué ayuda profesional, porque esto alteró varios aspectos personales, pero lo superé y hoy me siento mucho mejor conmigo misma.

¿Esto lo expresas en tu arte?

Sí, claro, un poco en El mar de las almas, y en general en mi arte. El tema es el proceso de aceptación, de descubrirse y luchar con las trabas que existen en la sociedad en general.

¿Cómo nace El mar de las almas?

Inició como un proyecto virtual en el primer año de la pandemia, físicamente lo publicamos el año pasado. Sigue en proceso de publicación en Webtoon, un portal donde se publican cómics, mangas, historietas, entre otros, toma tiempo elaborar los capítulos. Es un gran trabajo que hacemos con la coautora Nathalia CR. Este cómic fue nuestro pasatiempo durante la cuarentena, pero nos enamoramos del proyecto.

¿La historia aún no concluye?

Seguimos en proceso, tiene casi 40 capítulos. Natalia es escritora y juntas escribimos la trama y los guiones. Yo me encargo del proceso de dibujo y coloreado de los capítulos y ella de los diálogos, y de ahí se publica.

¿Cómo te enteras de que te nominaron al premio Luces?

Me enteré porque estaba etiquetada en redes sociales. Sabía de los premios y que los nominados suelen ser artistas muy reconocidos. No me imaginé nunca que estaría nominada. Me emocionó mucho la noticia; para mí es increíble.

¿Cómo ves la evolución del arte en Arequipa?

Vengo del mundo de artistas que se escondieron mucho tiempo en Internet, de esos que hacen arte sin mostrar el rostro y ahora, poquito a poquito, estamos dándonos a conocer. Yo ilustraba sin darme a conocer personalmente. En Arequipa se está dando una evolución del arte que, por ejemplo, en Lima hay desde hace años, como las ferias de arte que iniciaron hace pocos años aquí. Con ello nos damos a conocer y crecemos como artistas, que es lo que buscamos y es lindo descubrir que el arte arequipeño, tradicional y de Internet, crece. El arte está muy centralizado en la capital y eso es lo que estamos tratando de cambiar.

Ambos lados están creciendo.

Sí, porque tradicionalmente el arte en Arequipa era reconocido por las acuarelas, los bodegones y esos estilos. Sin embargo, ahora la cultura de los cómics, anime, series animadas o viñetas, que provienen de Internet, crecen, se juntan poco a poco y es bonito ser parte de ello.

¿Cómo te hace sentir este crecimiento?

Cuando presenté mi libro, por el Día de la Mujer de la editorial Planeta, era la única autora de Arequipa y me enorgullece ser parte de esta descentralización, aunque soy consciente de que aún falta mucho por hacer. Hay mucho arte en Arequipa por conocer y descubrir.

¿Qué es el arte para ti?

Es una forma de comunicar sentimientos cuando no puedes hacerlo con palabras. El arte fue mi vía para decir cosas que mi voz no podía y siento que es así con distintos tipos de arte, una expresión de sentimientos, emociones con los que puedes aportar al cambio.

AUTOFICHA

“Soy Rosita Charaja, Unicornio Azul en redes sociales. Estudié Publicidad y Multimedia en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Mientras realizo mi tesis, trabajo como ilustradora independiente, además de ser creadora de contenido en plataformas digitales”.

“Como artista e ilustradora, he incursionado en la muralización, siendo parte de ‘Hagamos un Perú que nos dé gusto’ de Inca Kola, junto al artista pucallpino Amaro Arbildo, en 2022, el más grande en el que he participado; me ayudó a conocerme como artista”.

“En mi arte plasmo mi proceso de descubrimiento, expresando mi evolución personal; sin saber, llega a más personas que atraviesan casos similares. Problemas en la autopercepción y la seguridad en uno mismo son recurrentes; el arte es una forma de decirles a esas personas que no están solas”.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO: