Rosa Montero: "El feminismo no es una cuestión de mujeres"

La escritora española Rosa Montero sostiene en la introducción de la nueva edición de su libro 'Nosotras, historias de mujeres y algo más' que "hay un genocidio en marcha en el mundo contra las mujeres y la comunidad internacional jamás ha hecho nada para parar esa atrocidad". Con la indignación a flor de piel, la también periodista cuestiona lo que pasa en nuestras sociedades y no es tan optimista, pero reconoce que se ha avanzado un peldaño contra el sexismo que tanto daño hace.

"El feminismo no es una cuestión de mujeres, para nada. Yo reivindico la palabra feminista porque es una palabra maravillosa e histórica que además se refiere a un montón de sacrificios y esfuerzos de millones de mujeres y bastantes hombres que han cambiado o conseguido cambiar el mundo. Pero es una palabra equívoca, porque parece que el feminismo es lo contrario de machismo. Pero el feminismo no se trata de cambiar la dominación de los hombres por el de las mujeres. La palabra más exacta es antisexismo" , explica Rosa Montero en la Feria del Libro de Madrid, donde atendió este lunes a un grupo de periodistas peruanos.

La invitada a la Feria Internacional del Libro de Lima , remarcó que esta lucha no es solo una causa de las mujeres, lo que se ve en las manifestaciones del mundo, donde cada vez hay más hombres, sobre todo jóvenes. "No puedes estar cambiando el mundo (como aspira la revolución antisexista) sino implicas a la mitad del mundo que son los hombres. No es una causa de las mujeres. Se va entendiendo mucho más en las manifestaciones, donde hay montones de hombres y sobre todo jóvenes", dijo.



La escritora consideró que estamos en un punto importante en la deconstrucción de hábitos milenarios de injusticia en el reparto social que afecta negativamente a los hombres y "muchísimo e infinitamente" más a las mujeres: "Tener que responder a unos estereotipos marcados por ser hombre o por ser mujer es una cárcel".

