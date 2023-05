¿Qué le diría a los críticos de su playa artificial en San Juan de Lurigancho?

Gracias a Dios, el Día de la Madre salió el sol. La arena es la misma que hay en Miraflores, en la playa Redondo. Las palmeras no son de plástico. Pueden hacer castillos de arena, fútbol playa, vóley playa. Entonces, yo me he animado a más. Le he dicho a Lucho Molina que ampliemos. Tienes 5 mil metros cuadrados atrás para hacer más fútbol, más vóley playa, correr en la playa. Es distinto, pues, jugar en la arena que tirarte en un pavimento. Me critican, pero yo sigo al mercado. Si el mercado lo usa… Yo trabajo para la gente, no para los trolls.

Usted tuvo famosos episodios de carácter.

Mi carácter es pícnico. Yo soy Porky pícnico. Alegre. Porky es amor, pero date cuenta, que, cuando eres nuevo en esto, no conoces, pues. Porque no soy político. Algo que he aprendido es que si refutas a una mujer periodista con fuerza eres misógino. Yo no sabía qué era esa palabra. He tenido que buscarla en el diccionario. Yo no tengo repudio a la mujer, es mentira. Estoy rodeado de mujeres y trabajo todo el día con ellas. Pero ya me di cuenta de que con hombres puedes tener un trato más serio, más duro. Pero con mujeres, mejor ir con el pétalo de una rosa. Ese tema lo he aprendido porque es una responsabilidad con mi país.

Pero, así como algunos le dicen misógino, otros esperaban un Porky más duro. Le han salido alcaldes que piden armas y encarcelar a los limpiaparabrisas.

Hemos puesto orden. En ninguna parte del mundo te pueden tirar un trapo húmedo al parabrisas. El mismo chofer te puede disparar en Estados Unidos. Si alguien toca tu carro sin tu voluntad, agárrate. Perú es el único país del mundo en el que pasaba eso. Por eso hicimos la ordenanza específicamente para los limpiaparabrisas, porque es una agresión. Colectiveros, en cambio, es un tema que a mí no me compete, sino a la ATU. Es un fenómeno social, porque hay muchos en Lima y el Perú. Pero el tema de los colectiveros no me corresponde. Voy a repetirlo para Jaime Chincha, especialmente. Porque lo amo. Le he dicho que lo amo de manera fra-ter-nal. Porque hay amor filial, paternal, fraternal y de varias otras maneras. Mi preocupación fue porque habían matado a una señora de la Sunat. La verdad es que necesitamos tener la línea 3 y 4 del Metro, y el Metropolitano norte. No te puedo adelantar todo, pero ya tengo un paquete de infraestructura para eso. Todo de Gobierno a Gobierno, pero desde el expediente técnico. Los funiculares, en cambio, son un compromiso con el MTC. El más importante irá de San Juan de Lurigancho hasta Independencia. Unirá la línea 1 del Metro con el Metropolitano. Y finalmente, el tren de pasajeros de Lima a Chosica. El tren ya está, solo hay que hacerle una línea paralela y traer los coches. Este paquete viene con un fideicomiso, una protección que me da tranquilidad. Puedo no estar yo acá, pero va a seguir con un fiduciario, un administrador del fideicomiso.

¿Teme que lo vaquen?

El pueblo lo dirá. Ellos tienen que valorar mi trabajo. Si ven que trabajo mal, me vacan, pues. Así es la democracia. Ahora estamos coordinando con cada distrito el tema de la falta de agua. Hemos puesto agua en la parte alta del cerro Santa Rosita, en San Juan de Lurigancho, gracias al voluntariado universitario. Ahora vamos a sembrar. Y no vamos a parar hasta volver verde el cerro. Reforestar San Juan de Lurigancho, que antes era un valle verde y no una papa seca. Hay que recuperar eso, así como el río Rímac.

Make Lima great again. Una nostalgia muy limeña.

Ya pareces Trump... Hay que respetar la ecología. También estamos inaugurando el Club Met en Sinchi Roca, que es una tarjeta de 10 soles que te da descuentos en los parques zonales, las veterinarias, los hospitales solidarios y los espectáculos del Teatro Municipal. Cuando lleguemos al millón le pondremos un código para que se convierta en tarjeta de crédito, así bancarizamos a la gente.

Entiendo que van a peatonalizar más calles del centro de Lima, como sucede en Cartagena o en Sevilla.

Es un proyecto de Luis Martín Bogdanovich, un arquitecto joven y valiosísimo para la Municipalidad de Lima. El 9 de diciembre del próximo año se conmemora el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, que es realmente la independencia de España. Ahí el virrey La Serna se larga del Perú. Y para entonces queremos tener muy avanzada la peatonalización del jirón Junín. También queremos poner en valor la Quinta Heeren y otras cinco casonas famosas, gracias a la ayuda de la cooperación francesa. Vamos a poner también luz y vigilancia de Serenazgo. Este año estamos trayendo 4 mil motos, de las cuales 2 mil irán a la Policía Nacional y 2 mil al Serenazgo. Mi visión es que haya más turismo nacional e internacional en el Centro de Lima, en Barrios Altos y en Monserrate. Y ponerle la ropa del siglo XVIII al señor emolientero. Que me critiquen.

Alberto Andrade hizo eso con las vivanderas. Le dirán el virrey Porky…

Me mato de risa. Que me digan lo que quieran. La cosa es que la gente esté contenta. Que vengan a vivir la experiencia de Lima. Por ejemplo, este domingo al mediodía habrá el mayor pasacalle de la historia de Lima.

Entiendo que también querían potenciar el turismo en la Costa Verde con un terminal portuario que reciba cruceros.

Ahí estoy hablando con los alcaldes y con varias embajadas que tengan fondos de inversión en megainfraestructuras. No quiero préstamos. Quiero inversión autosustentable. Hay que recuperar la Costa Verde, el Centro Histórico de Lima y el río Rímac.

¿Volverá a haber camarones en el río Rímac?

Exactamente. No te rías, tenemos que llegar a eso. Nos hemos acostumbrado a vivir así, pero no tendría que ser así. El río Rímac tendría que ser el orgullo de la ciudad, como la Costa Verde. No te puedo adelantar mucho porque estoy en pleno trabajo con las embajadas. Si tú recuperas el río Rímac y lo encajonas, primero te evitas el problema del huaico, porque estaría encauzado. Y recuperas área vital desde Lima hasta Chosica. En estiaje, el río Rímac tiene 7 metros cúbicos por segundo. Durante El Niño, puede llegar hasta los 500. En épocas antiguas llegó a 700.

Se estima que habrá un Niño a fin de año.

Dicen que para noviembre. Por eso hay que encauzar el río Rímac para 500 m3/s con un sistema de compuertas para el huaico. En cualquier ciudad de Europa hay eso. Subes y bajas las compuertas según el nivel. Y a los lados del río se recupera la inversión. Haces viviendas, desarrollo social, un club o una cancha de golf. Esto tiene que hacerse mediante un convenio, un fideicomiso con un país que ya lo haya hecho, un país que sea potencia mundial.

¿Qué va a pasar con la exalcaldesa Susana Villarán ahora que se iniciaron las audiencias de su caso?

Susana Villarán debería estar en la cárcel hace rato. La sorpresa es cómo se ensañaron con Lucho Castañeda, preso sin comunicación y sin sus pastillas para el cáncer. Terminar así. Mira cómo trata el Perú a sus mejores hombres.

Tardíamente PPK ha salido a decir que lo quieren condenar a muerte, recordando el caso de Alan. ¿No tiene miedo?

Mientras hagas las cosas bien... El gran error de Lucho fue juntarse con Luna Gálvez. Yo tengo una línea de trabajo de acuerdo a la ley y de acuerdo a Dios.

Usted ha dicho que siempre ora en las mañanas.

Lo hago desde los 19 años. Hago media hora en la mañana y media hora en la tarde. Me trato de aislar para tener un rato de oración mental. Pido perdón, doy las gracias, hago contemplación, adoración. Le pido a Dios “hazme sentir en el cielo”. Es la única manera de sentir paz interior.





“El problema viene de Castillo y Vizcarra”

En la Municipalidad de Lima ha habido un gran recorte administrativo.

No hemos despedido a nadie. Solo no hemos renovado más de 3,500 contratos. Todavía hay una segunda etapa de no renovación de CAS. Estamos evaluando caso por caso. No me preocupan los juicios sino los 18 casos humanos, por ejemplo, de madres lactantes y gestantes. Tuvimos que dar marcha atrás e incluso hacer un lactario. Igual ha sido con los ambulantes. Les hemos dado tiempo para empadronarse y 2,500 puestos formales para trabajar. Tenemos miles de solicitudes en la bolsa laboral municipal. Varias empresas nos envían pedidos para call centers, vigilancia, corte y confección... Pero no logramos colocar a todos. Este desempleo es un problema que viene de la corrupción de Castillo y el genocidio de Vizcarra.

Hemos retrocedido 10 años.

Nos han dejado una ciudad con 20% más de pobreza extrema. Es un problemón, pero no puedo actuar a la bruta. Son seres humanos igual que yo. Pero antes de fin de mes estamos abriendo un gran bazar en un local habilitado que no voy a revelar aún. Con luz, agua, todo. En lugar de que estén en la calle pagando cupos, van a estar en un nuevo lugar. Ahí vamos a reubicar a los 5 mil empadronados de Mesa Redonda y del Mercado Central. Hemos esperado a que pase el Día de la Madre para no fregarles el negocio. Ahora vamos a reubicarlos y ordenarlos.





