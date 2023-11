Rafael Aita, mejor conocido como el Capitán Perú, se pone su traje, porta su escudo, y se enfrasca en una encarnizada lucha de conocimientos sobre nuestra historia . Su objetivo es claro, quiere enseñar lo que pocos conocen o ignoran y debatir argumentos que para muchos pueden ser chocantes. Pero su principal misión es conseguir que más peruanos se enamoren del legendario pasado que tenemos.

¿Cómo nació el capitán Perú?

Esto nace de a una visita que hago a Machu Picchu, ahí me doy cuenta de que existía mucha más historia de la que nos había enseñado el colegio. Al regresar a la Plaza de Cusco, busco todos los libros que puedo sobre historia, sobre los incas, sobre Machu Picchu. Entonces, de alguna manera busco transmitir esta historia a través de novelas -yo ya escribía desde antes- y comienzo a escribir libros, cuentos, giro hacia la novela histórica, pero todavía existía bastante información. Es aquí donde se conecta con el mundo del cosplay, que yo también realizaba desde antes y surge la idea de hacer un disfraz de superhéroe que emule al Capitán América pero con los colores de Perú.

¿Ya hacías cosplay?

Desde el 2009 yo realizaba cosplay y encuentro cómo los disfraces conectan con las personas. Entro como fan de Star Wars. Hasta el día de hoy sigo siendo un gran fan y mi personaje favorito era Obi-Wan Kenobi. Ya luego comienzo a interpretar a otros personajes, también hice de Anakin y personajes del imperio como el general Hux, de la Primera Orden.

¿Y a qué se debe esta afición?

Es porque existe una organización que es internacional, pero también tiene una base en el Perú, que se llama la Legión 501, a la que yo pertenezco y que hacen visitas sociales, vamos a los hospitales, a los orfanatos. No puedo dejar de mencionar tampoco a Saber Guild, que se especializan en las peleas de espadas y con ellos hacemos coreografías, peleas, talleres para entrenar nuevos Jedi con los niños y ellos lo pasan de maravilla, tú ves ahí cómo se les transforma el rostro, se enganchan... Les llevas alegría a personas que lo necesitan mucho.

Pero el Capitán Perú habla de historia del Perú y sus mitos

Ese es precisamente el tema de mi último libro: ‘Cazando mitos en la historia del Perú’. Tomo muchas de las cosas que nos enseñan en el colegio que nos parecen tan obvias y naturales que las seguimos repitiendo... Que San Martín soñó con la bandera del Perú, por ejemplo, o que el escudo del Lima tiene gallinazos, una cosa increíble.

¿Y por qué crees que se enseñan estos mitos?

Muchos son producto de la política, muchos mitos entraron al currículo escolar desde la reforma que se realizó en el Gobierno de Juan Velasco Alvarado, que tenía un proyecto político para el Perú. Muchos lo conocen más por la reforma agraria, pero fue mucho más amplio y ahí se realiza una reforma curricular donde nos enseñan una historia más basada en una ideología política que en hechos históricos.

¿Y antes de esta reforma se enseñaba bien?

No podemos decir que antes no se enseñaba, porque algunas de estas ideas sí las encontramos, por ejemplo, en ambientes intelectuales. Desde los ‘Siete ensayos de la realidad peruana’, tú encuentras que se dice que el incanato era un comunismo agrícola. No había nacido Marx, pero los incas ya eran comunistas, así de visionarios [risas]. Entonces es ahí donde se inserta una dialéctica de lucha de opuestos: conquistador - conquistado, opresor - oprimido, pero que estaba en los círculos intelectuales de la época, no llegaba a todos. Es recién en esta reforma curricular [de Velasco] que comienza o se introduce en los colegios. Entonces, no podemos decir que antes no se hablaba o no se conocía, pero digamos que es a partir de este momento que más bien se masifica y se institucionaliza.

Imagino que debes tener bastantes detractores.

Muchísima gente al escuchar esto presenta una reacción negativa, lo cual es comprensible, porque son argumentos con los que muchos han crecido y no conocen otra versión. Desde niño se ve al profesor como una autoridad, y que una autoridad te diga esto, es muy difícil de romper. Para ellos les es chocante saber, por ejemplo, que durante el virreinato, los incas, que siempre se han considerado como oprimidos por los españoles, incluso aniquilados... Eran nobles, tenían propiedades, tenían títulos nobiliarios, tenían palacios, tenían ciervos, se retrataban en los cuadros como nobles portando el estandarte del rey y, por lo tanto, eran aliados del rey de España.

¿Los aliados del rey de España eran incas incluso en la independencia?

Claro, eran cusqueños, eran arequipeños, ayacuchanos, puneños y alto peruanos, que es lo que hoy es Bolivia. Y es que muchos nos olvidamos que la última capital del virreinato fue Cuzco y cuando San Martín ingresa a Lima, el virrey La Serna se refugia en Cuzco, donde es recibido por el alférez real de los Incas, que representaba las 12 panacas, porque eran realistas. Los descendientes incas desde siempre han sido realistas, han buscado una figura que sea monárquica. Cuando nos quitaron esa figura es que comenzamos a buscar caudillos. Esto no lo digo yo, lo dice Flores Galindo en ‘Buscando un Inca’.

¿Tal vez somos monárquicos?

Un inca, un rey, alguien que ponga orden, eso se pide hasta el día de hoy y es por eso que cuando comenzamos a estudiar nuestra historia, sin estos blanqueamientos, comenzamos a entender un poco la realidad de hoy y claro, comenzamos a entender también por qué desde los inicios de la república los Andes estuvieron excluidos. Porque el Perú se formó como un proyecto criollo y más bien se veía que el hombre andino, que era realista, había perdido. Lo veían como el enemigo de la república. Y esto lo vemos especialmente en Simón Bolívar, que impone la república a través de sus ministros y allegados.

Rafael aita, Capitán Perú. (Alvaro Treneman)

¿El papel de Simón Bolívar fue perjudicial para el naciente Perú?

Es que muchas veces nos olvidamos el daño que Simón Bolívar le hizo a los Andes, porque fue precisamente él quien disuelve el Alferazgo Real de los Incas y le quita sus títulos nobiliarios a todas las panacas descendientes de incas.

¿Cómo lidias con tus detractores?

La mejor forma de lidiar con ellos es, precisamente, mostrándoles las evidencias. Por eso siempre digo que busquen la bibliografía, los libros de los historiadores que se han dedicado a estudiar estos periodos. Siempre recomiendo a Donato Amado, historiador cuzqueño que estudió a fondo lo que era la institución del Alferazgo real de los Incas, que agrupaba las 24 panacas y que tenía aproximadamente unos 500 nobles en Cusco durante el Virreinato del Perú. Y si no quieren leer el libro, que vayan a los museos.

Pero no se puede negar que hubo excesos, muertes y abusos

Pero por supuesto, eso lo reconoció el mismo Felipe II, rey de España. Otra cuestión que, creo yo, ha sido injustamente olvidada en nuestra historia, es que este monarca envía una carta a Sayri Tupac reconociendo que la sublevación de Manco Inca fue por los abusos de los españoles. Felipe II no solamente reconoce que hubo abusos, sino que lo reivindica a Manco Inca. Eso es disruptivo.

Tienes libros escritos, ¿cuál ha sido el último?

El de ‘Los incas hispanos’, que de hecho se publicó inicialmente en España. Un título disruptivo que ha causado tremenda polémica y es por eso que en el Perú adapté el título como ‘Los Incas del virreinato’, para que se entienda mejor, porque en el Perú vemos lo de hispano como si fuera español, cuando hispano es todo el que habla español, es aliado del rey de España y es católico. Y si tú tenías a Paullu Inca, a Carlos Inca y a todos sus descendientes que hablaban español, hablaban quechua, hablaban latín, eran católicos, iban a misa y llevaban la borla del inca sobre la cabeza: Es un inca hispano. No solo eso, Dionisio Inca Yupanqui participó en las Cortes de Cádiz, en donde se elaboró la primera Constitución española, la de 1812.





AUTOFICHA





“Soy ingeniero y docente universitario. Siempre fui aficionado a la lectura y la escritura por lo que me fui profesionalizando. Estoy siguiendo estudios de postgrado en Humanidades. Desde 2009 realizo cosplay y encuentro cómo los disfraces conectan con las personas”.

“Curiosamente, a mí no me gustaba el curso de historia en el colegio, y creo que me lo enseñaron muy mal. Es cuando viajo a Machu Picchu por primera vez que me doy cuenta de la historia que no nos habían enseñado. Así empiezo a documentarme”.

“Conocí al mismísimo Stan Lee, el creador del Capitán América, quien se mostró a gusto por mi idea del Capitán Perú. Pertenezco a Legión 501, donde se hacen visitas sociales en hospitales, orfanatos. No puedo dejar de mencionar tampoco a Saber Guild, que se especializa en las peleas de espadas”.





