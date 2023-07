Contando las semanas. Pierangeli Dodero, conductora de televisión y modelo natural de Arequipa, se adentra en la fase final de su embarazo. Con una gracia y serenidad envidiables, conversó con Perú21 sobre su aventura en el Universal Woman 2023, donde su proyecto social que empodera el trabajo de mujeres de la comunidad aymara de Juli (Puno) obtuvo el primer puesto.

¿Cómo llevas esta fase final de tu embarazo?

Bastante bien. Mi esposo es el más feliz. En cierta manera siempre afecta un poquito a la pareja porque me dicen: “Seguro que sacas a Camilo a las 3 o 4 de la mañana con antojos”. Este bebé es bendecido y nunca tuve un antojo ni un malestar. El tiempo que me mantuve en silencio (por el embarazo), yo seguí conduciendo eventos, entre otras actividades. Ha sido maravilloso y creo que cada una tiene su propia experiencia en la maternidad. Los cuerpos son distintos y la verdad es que yo estoy feliz con el proceso.

En Instagram dijiste que no estabas lista para ser mamá.

Siempre me he centrado en mis proyectos personales y en la televisión. Yo estaba haciendo los programas ‘Pierangeli en casa’ y ‘Niños extraordinarios’. Cuando le di la noticia a mi familia, mi mamá casi se desmaya porque coincidió con el día de mi cumpleaños. Los tiempos de Dios son perfectos. No es una frase ni un cliché, sino que Dios decide cuándo es el momento. Es una linda etapa que comparto con muchas mamás primerizas, quienes me están empezando a seguir y veo que tienen los mismos miedos. ¿Seré una buena mamá? ¿Qué está pasando con el bebé? Hay tantas cosas que se hablan respecto al embarazo y creo que en algún momento me gustaría, cuando regrese a la televisión, centrarme un poquito en ahora en lo que soy: mamá.

Vienes de trabajar con niños en tu programa Niños extraordinarios. ¿Sientes que te ha preparado en algo?

Sí, definitivamente. Las mamás me preguntaban si tenía hijos. Yo dije que no. Ellas destacaban mi paciencia y la manera increíble con la que me llevaba con los niños. Creo que es un arte. Yo me divertía mucho y era una niña más. Eso me ha ido preparando. El hecho de que me confíen a sus hijos en los eventos me hacía sentir la responsabilidad y sabía que tenía que darles una buena imagen. Hasta ahora tengo muy buena relación con ellos y me invitan a sus cumpleaños. La etapa entre los 5 y 12 años es muy importante, ya que se forman recuerdos para toda la vida.

En el Universal Woman 2023 realizado en Dubái, tu proyecto social fue el ganador.

Fue un concurso en el que no pensaba competir, pero, cuando me dijeron que había premio al mejor proyecto social, acepté de inmediato. Creo que las más de 400 mujeres aymara de la comunidad de Juli (Puno) todavía tienen mucho que dar al mundo. Recientemente han sido premiadas por Promperú y tienen muchos más pedidos. Esta oportunidad nos abrió muchas puertas y creo que eso es lo fundamental.

¿Cómo has visto a esta comunidad durante los últimos años? Han sido tiempos difíciles.

El último año ha sido bastante complicado. Sé que no hay acceso todos los días. Hay días de tregua en el puente para entrar a Juli y eso uno tiene que darse cuenta de que les afecta como comunidad. Todavía nos falta muchísimo en cuanto a reconciliación en el Perú y la gestión de nuestras autoridades. Pero los que estamos del otro lado podemos ayudarnos en la medida de lo que está en nuestras manos.

¿Te han prohibido el ingreso?

Yo quería ir, pero por el embarazo prefiero no arriesgarme. Me han dicho que hay días en los que el puente que da acceso hacia Juli está cerrado e impide el paso. Sé que solamente lo abren los fines de semana. Aún la situación es complicada.

También hay un tema con el dengue.

Definitivamente nuestro sistema de salud todavía es complicado e ineficiente. A veces no es accesible para muchos peruanos. Tiene que ser accesible para todos los peruanos. Es nuestro punto débil, ya que es complicado incluso si estás asegurado. Es mucha burocracia.

Sé que estás interesada en crear el Miss Perú Turismo.

Hay una propuesta que todavía se está examinando. Esperamos que los ministros lo aprueben porque queremos que sea un proyecto en el que la persona que gane impulse el desarrollo del turismo en el país, que se nos ha quedado un poco. Nos gustaría también que cada región del país pueda tener una representante. Bastaría un curso de un par de meses para capacitarlas para recibir a los turistas y hacer planes en los cuales podamos difundir las diferentes atracciones que tiene cada región. La verdad, me ilusiona la idea.

¿Qué les pedirías a las autoridades?

Gestión. Todo va a mejorar en la medida que se ocupen de las cosas importantes. Las autoridades fueron electas por los peruanos y se deben a ellos. Deben hacer eso en lugar de preocuparse por los banquetes que se sirven

¿Cómo ves de aquí a 10 años al proyecto de Juli?

Les auguro bastante éxito. Estamos coordinando con la Universidad Politécnica de Madrid para hacer un desfile, ya que estos son una buena ventana para sus productos. Hace poco me reuní con un empresario de Texas para que ellas viajen a una feria. Les hará bien mostrarse un poquito al mundo y ganar visibilidad. Estoy segura de que lo lograrán porque de verdad que son súper fuertes y determinadas.

AUTOFICHA

• “Mi nombre es Pierangeli Dodero. Soy conductora de televisión y modelo. Conseguí el título de Señora Universo Perú 2019. Desde mi coronación emprendí diversos proyectos sociales a nivel nacional con el propósito de impulsar a las mujeres peruanas y contribuir a las campañas de lucha contra la violencia a la mujer”.

• “Aunque ya no planeaba seguir participando en certámenes, me animé a competir en el Universal Woman 2023. Y no me equivoqué, porque mi proyecto social en el que busco promocionar el trabajo de más de cuatrocientas mujeres aymaras tejedoras de Juli (Puno) ganó el primer puesto. Esta es una gran oportunidad para que el mundo vea su trabajo”.

• “Por mi embarazo he tenido que dejar en pausa muchos proyectos, pero algo que quiero realizar en el mediano plazo es promover el Miss Perú Turismo. Este será un certamen que buscará reactivar el turismo en el país, el cual fue frenado drásticamente durante la pandemia”.