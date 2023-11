Casi siete años después de aquel día, Pablo recuerda como si fuese ayer el momento en el que decidió decirles a sus amigos que sería una gran idea volver a juntarse. Desde México, antes de llamarlos por Zoom, pensó en sus reales posibilidades. ¿Qué podría salir mal?, concluyó. Si finalmente el reencuentro no se da, pues listo, no pasaba nada; la amistad con sus tres amigos —hermanos— continuaba.

Llamó y todo salió perfecto. Tanto así que lo que se preveía que fuese un reencuentro terminó siendo una continuación, la segunda parte en la historia del grupo chileno que hizo cambiar de peinados a adolescentes y elevó sustancialmente la venta de piercings. Kudai había vuelto.

Bárbara, Nicole, Tomás y Pablo llegan a Lima para tocar este jueves. Ya no son los adolescentes de pelos locos, sino músicos capaces de sumarle creación a la nostalgia. La intensidad de sus miradas permanece, aunque ya ha pasado buen tiempo desde que Pablo llevara el pelo corto.

Te iniciaste en los escenarios a los 9 años. Ahora con 35, ¿crees que fue lo mejor?

Es subjetivo. No cambiaría nada de mi presente; por ende, no podría cambiar nada de cómo se dio en el pasado. Empezar tan niños hace que, obviamente, vivas momentos de otra manera. Por ejemplo, yo no pude estudiar una carrera universitaria, no pude estar con mis amigos de Chile durante estos procesos. Pude haber tenido más novias o estar ahora casado, no lo sé... pero no cambiaría nada.

¿Cuándo caes en cuenta de que estás viviendo el sueño con Kudai?

Hubo un momento en el que no podía caminar en la calle. Salir a comprar un disco, tomar un café se volvió una situación incómoda. Hablo de manera personal. En algún momento tuve que salir por alguna puerta de emergencia. Entonces, hubo un momento en el que dije: “Órale, ya estamos en un punto en el que no podemos ser nada más que ser artistas”.

Una charla TEDx de 2018 la titulaste “Para desaparecer las sombras hay que proyectarles luz”.

La agencia productora de TEDx México me hace la invitación. Como primer filtro está el contarnos todo para ver de qué podemos hablar. Había luchadores, artistas, expositores... Yo empecé a hablar de un tema en específico que ya luego no se desarrolló. Sin embargo, también toqué el tema de que, cuando el grupo se separó (2009), yo fui a mi armario y, literal, no tenía una identidad como Pablo Holman. Llevaba muchos años con mi identidad de artista y por primera vez la vida me ponía la opción de retomar una vida normal.

Ahí había algo que contar.

Sí, empecé a desarrollar cómo fue llegar a ese punto. Fue una experiencia gratificante. Si te soy honesto, me puse muy nervioso, pero lo que pude lograr de alguna manera expresar es que a las sombras hay que proyectarles luz.

¿Cuáles fueron tus sombras?

Como humano viví cosas muy fuertes, para bien o para mal. Siempre he pensado que me he sentido muy atraído a la oscuridad, en el sentido de que en la oscuridad hay creatividad, hay introspección, hay aprendizaje, también el tocar fondo... pero me considero un ser de luz. Uno que no vive en esa oscuridad, sino que toma lo que puede a su favor. Lo transformo, lo reinvento. Pero eso ha tardado años.

Por ejemplo, creaste en ti un miedo a que conocieran tu gusto por el metal.

Era una suposición. Mi trauma cuando era morro era pasar por un grupo de personas, quizás de un estilo rockero o metal, y me dijeran “mira el de Kudai, pinche no sé qué...”. Había en mi cabeza una especie de nervio.

Kudai regresa en 2016. ¿Qué era lo que más extrañabas?

El presentar tu arte en un escenario y ser aclamado. Parte de ser artista es saber que tu música genera un impacto en las personas. Tengo que ser honesto: cuando regresamos, yo principalmente tenía en mi cabeza el tema de tener un sustento económico, retomar cosas que me habían significado un buen momento en mi vida. Venía mi hija en camino y otras cosas. Por supuesto, todo estaba de la mano con el volver a los escenarios.

El momento de alzar el teléfono, llamar a tus amigos y proponerles regresar significa también dejar el ego a un lado.

Sí. Quitándome el ego personalmente dije “¿qué es lo malo?”, “¿qué es lo peor que podría pasar si agarro el teléfono, les hablo a mis amigos y lo intentamos?”. Había de por medio varias aristas, temas de la antigua estructura de la banda que había que primero entender previo a poder accionar para poder relanzarnos. Afortunadamente todo jugó a nuestro favor.

¿Qué lugar ocupa Pablo en la banda?

Difícil pregunta. Creo que cada uno en la banda tiene un fuerte, una virtud que hemos intentado desarrollar a tal punto que cada uno tenga una responsabilidad diferente en el proyecto. Yo, por mi parte, prefiero siempre estar como alguien que tiene una visibilidad general.

¿Y tus compañeros?

La amistad de Kudai es algo que va a prevalecer por todos estos años. Cada uno tiene virtud. Tomás es más creativo; Bárbara es más estructurada; Nicole es un poquito más como el viento. Yo soy un poquito como de todo. Al final, la fusión de estos estilos hace que el proyecto sea ágil, pero también muy complicado porque tenemos que tomar en cuenta cuatro opiniones diferentes.

¿El regreso es tal como lo soñaste?

Somos un proyecto que está evolucionando y tiene mucho que aprender de la nueva industria. Si bien nuestro público es bien fanático y se atiene mucho a la nostalgia, la banda también tiene las ganas y la necesidad de poder mantenerse en el tiempo no solamente viviendo de sus canciones originales, lo cual es una valla bastante alta. Retomando lo que platicábamos, no cambiaría nada, porque al final lo que estamos logrando hoy en día como banda se lo debo también a esas adversidades y esos momentos en los que no nos entendimos, y al mismo tiempo a los momentos en los que más nos entendimos.