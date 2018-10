Nuevos paisajes de Silvania

Silvania es un paisaje que nace de guitarras envolventes y sintetizadores minimalistas, de voces que se camuflan tras capas de sonidos, ecos, atmósferas. También es una de las bandas más innovadoras y aplaudidas del Perú y, con nueva alineación, lanzará un disco tras más de 20 años. Conversamos con Mario, quien a una década de la partida de Cocó Ciëlo, la otra mitad del proyecto, alista álbum que lanzará a inicios de 2019.

La paradoja es que una de las bandas más internacionales del Perú se formó en España, donde fueron un hito de la vanguardia musical, que los llevó a tocar en la 49° Bienal de Venecia. Ambos habían migrado a Europa a fines de los 80 tras experiencias con proyectos underground locales. En su trabajo como grupo o DJs, se colocaron en primera línea al compartir cartel con The Cure, Radiohead, Moby, entre otros. También fueron parte de la electrónica avanzada, y algunos representantes de esa ola remezclaron sus temas.



Silvania triunfó uniendo el sonido ambiental y etéreo de Brian Eno y Cocteau Twins con el de grupos peruanos de los 60 como Los Belking’s. Con ello, crearon melodías densas, evocadoras, hipnóticas, a las que sumaron letras inspiradas en Vallejo o Luis Hernández. Además, cambiaron siempre.



TRIBUTO AL SUEÑO Y A COCÓ

Discos inhallables, portadas abstractas, el elogio de la crítica europea y una recepción marginal en el Perú (sonaban intermitentemente en radio Miraflores). Todo eso hacía del grupo algo parecido a un mito. A ello se suma ahora el disco tributo ¿Cuánta distancia hay entre tu alma y el sol?, que lanzará a mitad de mes el sello Trilce. En él grupos de España, Argentina, Ecuador y Perú interpretarán temas del dúo.

Además, Mario ha reactivado Silvania y anuncia un disco a inicios de 2019. Ambas producciones rinden homenaje a la visión artística de Cocó Ciëlo, quien fuera asesinado en Madrid el 28 de setiembre de 2008 tras ser torturado y sufrir el robo de su departamento.



“Estaba deprimido, al punto de no querer entrar a un estudio de grabación”, comenta Mario, quien regresó a Lima en 2010. El duelo tomó tiempo. Se dedicó a tomar fotografías, crear videos y, tras producir a bandas locales, lanzará un disco como Silvania tras 20 años.



La banda de culto nunca tocó en Perú. En 2000 Mario y Cocó formaron Ciëlo, girando a un pop sofisticado, y hacia 2008, planeaban una gira latinoamericana con ese proyecto, pero sobrevino la tragedia. Antes de morir, Cocó quería regresar con Silvania, a su sonido inicial tras años de investigación sonora. Ahora, ese paisaje abre de nuevo sus fronteras.

Datos:

Conoce los hitos de Silvania a través del tiempo:

1991. 'Mil nube hiel. Debut de Silvania.

1993. 'En cielo de océano' es escogido Álbum del año por la revista Spiral y por Radio Nacional de España.

1994. 'Paisaje III'. Tocan en una de las primeras ediciones del festival Primavera Sound y su disco es reseñado en la prestigiosa revista inglesa Melody Maker.

1995 1995

1995. Tocan en la primera edición del Festival Internacional de Benicassim junto con The Jesus and Mary Chain.

1996 1996

1996. Tocan con Stone Roses, The Jesus and Mary Chain y Chemical Brothers. Lanzan el disco 'Delay Tambor', con remixes que reconocidas bandas de Europa hacen de las canciones de Silvania.

1997 1997

1997. Lanzan el disco 'Juniperfin'. Tocan con Suede y Blur en el Festival Internacional de Benicassim.

1998. 1998.

1998. 'Naves de puertos' ofrecen conciertos en Televisión Española con adelantos del álbum.

2000. 2000. Difusión

2000. Como DJs, Silvania toca en el Festival de Benicassim con Oasis y Placebo.

2001 2001

2001. Silvania se presenta en la edición 49 de la Bienal de Venecia musicalizando tres instalaciones de la artista española Ana Laura Aláez.

2002 2002

2002-2003. Como DJs y Cielo, tocan con Muse, The Cure, Radiohead, Suede y Chemical Brothers, además de Moby, Suede, Travis, Beck, Blur y Placebo.

2006 2006

2005-2006. Coco como DJ toca en Benicassim con Pixies, The Strokes, Echo and The Bunnymen, Morrisey, Depeche Mode y Franz Fernidnand. Cielo, con Muse, Arctic Monkeys, Kings of Leon y Amy Winehouse.

2008 2008

2008. El 28 de setiembre, Cocó Cielo es asesinado en Madrid. Un año antes pinchó en Lima y fue entrevistado por Perú21.

2018. 2018.

2018. A mitad de octubre se lanzará '¿Cuánta distancia hay entre tu alma y el sol?', disco tributo a Silvania. Entre noviembre y diciembre, una renovada formación de Silvania publicará single de una nueva producción.

2019. 2019.

2019. Silvania lanzará en febrero el disco 'Todos los astronautas dicen que pasaron por la luna'.

Sabía que:

- Participan en el disco tributo Linda Guilala (España), Rol Lux (Argentina), Sexores (Ecuador) y los locales Laikamorí, Blue Velvet, Catervas, Taneli Lucis, Puna, Verano del 83, Theremyn 4 y otros.

- Aunque seguirán tocando con Silvania en proyectos artísticos Mario y Cocó forman en el 2000 Cielo, agrupación orientada al pop con influencias de OMD, New Order, entre otros. Su discografía incluye: 'Vamos a caminar' (2000), 'Un amor mató al futuro' (2002) y 'Paraíso vacío' (2006).