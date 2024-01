Nico Ponce cerró 2023 a lo grande con su participación en la novela Papá en apuros; además, regresó a El gran chef, donde es uno de los favoritos. En conversación con Perú21, contó que este año vuelve a la pantalla grande y reveló que quisiera dirigir su propia película.

¿Este año vuelves al cine?

Ahorita estamos con El gran chef, peleándola. Estoy contento porque la paso bastante bien. Me gusta el cariño de la gente, los compañeros son muy chéveres. Luego del programa tengo la grabación de una película con Michel Gómez que se grabará en abril. Se va a grabar en el Colca, es una comedia bastante bonita y con una buena proyección. También estoy esperando otros proyectos en televisión.

También estás en Papá en Apuros, una novela familiar.

Sí, estamos bastante contentos con los resultados, ha tenido una buena acogida. Están apostando por un contenido bastante familiar y me da mucha alegría ser parte de ese cambio. Los niños se han enganchado un montón con la novela, se acercan, me saludan. Sería bueno que continúe la alianza de Mega con Latina para cambiar un poco el formato de la ficción en Perú.

¿Qué tanto tienes de tu personaje Matías, quien vive perdidamente enamorado de Julieta?

Matías es un intenso. A todos mis personajes les pongo algo mío. A Matías le meto esa chispa, también el engreírse con su mamá. Es extrovertido, medio juguetón, eso le pongo a mi personaje, pero de lo que sí me diferencio bastante es que él es muy insistente. Es bien necio. Le encanta insistirle a la chica, está detrás y es bastante perseverante. Yo, en mi vida amorosa, no soy tan insistente. Si me gusta alguien, hago notar mi interés y me gusta que sea recíproco.

Así como a él, ¿alguna vez fuiste el premio consuelo o sufriste una infidelidad?

No me ha pasado algo así como ser el premio consuelo felizmente, pero sí me ha pasado que alguna ex me jugó a ‘doble cachete’. Obviamente, no fue una experiencia muy bonita porque no solamente me engañó a mí, sino que engañó al otro. Ambos éramos actores, él era uruguayo. Ella estuvo con los dos a la vez, no sé cómo lo hizo.

Has dicho que te gusta cocinar, ¿te gustaría abrir un restaurante?

No lo he contemplado todavía, porque acá en Perú hay harta competencia, pero sí he contemplado ponerlo afuera. Justamente, el año pasado estuve conversando con algunas personas en Buenos Aires para ver si hacíamos algo por allá. También me han hablado de España para poner algo por allá, porque hay comunidades peruanas grandes y la comida peruana en todos lados la rompe.

También cantas, ¿está en tus planes impulsar tu carrera musical?

En realidad, ahorita lo que he hecho es ingresar algunas canciones a la novela. Por ahí estoy como de refilón, pero no estoy produciendo, actualmente, nada musical, lo he dejado poco en stand-by porque también me estoy dedicando un poco más a algunos proyectos que quiero hacer, negocios, cosas así, porque la juventud no dura y hay que invertir en cosas que te puedan dar para más adelante. La música, lamentablemente, no es algo que te genere mucho dinero acá en Perú. Es algo que me acompaña, pero más como un hobby.

¿Qué te gustaría hacer más adelante?

Empecé chibolo y terminé eligiendo la actuación como carrera. He logrado cosas que me hacen bastante feliz y me dan mucha satisfacción, como lo de Contigo, capitán, en Netflix. Hacerme un nombre en el país, que tampoco es nada fácil, y tratar de hacer cosas afuera también. Mi proyección es actoral, pero también me gustaría dirigir una película. Siento que el cine peruano tiene mucho que dar, está bien que hagan cosas comerciales, respeto la comedia, pero no todo puede ser lo mismo porque hartas al espectador. Hay como 7 mil solteras, divorciadas, ¿hasta cuándo va a seguir lo mismo? Creo que el cine debería dar un vuelco. Hay algunas películas independientes, pero que no tienen apoyo ni se ven. Me gustaría romper con eso y mostrar algo diferente, sería chévere y bueno.

¿Te sentiste afectado de alguna manera por los cuestionamientos a tu papel como Paolo Guerrero?

No afectado, pero sí me dio un poco de pena porque el peruano siempre le busca la sinrazón para criticar algo. Con esa serie criticaban porque yo no me parecía, es válido, tengo ojos verdes. Después, cuando salió el tráiler, dijeron: “sí se parece”. De ahí, decían que por qué se hablaba de Paolo, que es el mismo tema. Siempre había una razón para criticar, eso Netflix obviamente lo ve. En otros países, la gente apoya las producciones. Acá la crítica era bastante fuerte y creo que también fue injusto hasta para Paolo porque también se le criticó a él un montón.

¿Te arrepientes de haber aceptado el papel?

No al contrario, si hay una segunda parte, de cajón estaría ahí. Para mí, fue una experiencia increíble, grabamos en Suiza, en Brasil, Argentina. Fue una megaproducción y el resultado fue alucinante. Muchos dicen que la serie no contó las cosas como realmente fueron, pero la serie se basa en la historia que cuenta Paolo. A mí me llena de orgullo haber hecho la primera serie original de Perú para Netflix.

¿Hablaste con Paolo después de la serie?

Sí, claro. A él también le gustó. Me llamó y me agradeció. Ya para mí es suficiente.

AUTOFICHA

“Estudié Dirección en Argentina, así que por ahí me gustaría ir. De hecho, tengo una película ya escrita, terminada, pero falta capital para hacerla. Ahí estamos remando y si se da la oportunidad, me encantaría dirigirla. Es un proyecto que tengo aterrizado hace tiempo”.

“A mí me gusta cocinar, lo disfruto mucho. Por eso me gusta estar en El gran chef , porque también me divierto con los amigos que tengo en el programa. Si no fuera actor, me hubiera gustado ser futbolista o surfista, y viajar por todo el mundo con mi tabla y ser feliz”.

"Hasta el momento lo más gratificante como actor, para mí, ha sido haber interpretado a una persona que está viva y es el capitán de nuestra selección peruana (Paolo Guerrero). Ser el protagonista de la primera serie peruana para una plataforma como Netflix ha sido un gran logro para mí".

