Milett Figueroa volvió al Perú para cocinar en el programa ‘El gran chef: famosos’ de Latina. Paralelamente, alista otros proyectos. Y no descarta incursionar en la música.

Mencionaste que cocinar no es tu fuerte. ¿Cómo aceptaste ingresar al reality El gran chef: famosos?

Regresé de España y estuve haciendo varias cosas. Me llamaron y al principio dije que no porque no he cocinado nunca en mi vida. Pero luego lo pensé mejor porque sentí que me podía divertir y aprender. Y había visto algunos programas como Master Chef y dije: “¿por qué no?”. Ahora estoy teniendo una evolución importante y los jueces están valorando eso, porque hasta ahorita no me eliminan.

¿Cómo te llevas con los jueces?

Al principio me tomaba las críticas de forma personal. Luego dije: “es un escenario que nunca he pisado y he venido a aprender”. Y me encanta porque ya sé cortar, técnicas de cocina y otras cosas. No es un tiempo muerto estar en la cocina.

Tu mamá fue Miss Playa. ¿Heredaste su carisma?

Sí, mi mamá fue Miss Playa. También es artista. Fue becada en el Conservatorio. En mi familia hay mucha vena artística. Un tío es poeta, otro tío, Teodoro Valcárcel, fue director de la escuela sinfónica. A mí me encanta el arte. Creo que lo más importante es que logramos todo lo que hemos querido aprender. Y yo siento que todavía me falta un montón para seguir curioseando en el mundo artístico.

Pronto podrías sorprender a tu público con una canción.

Pero no necesariamente de reggaeton. He aprendido a no decir nada hasta que los temas se concreten. Pero sí se vienen muchos proyectos. Ahora estoy en la televisión, tratando de concentrar mi cabeza porque es muy demandante. Estamos ahí todo el día. A cada rato me sentencian y estoy en todas las eliminaciones.

Ganaste el certamen Super Talent en Corea el 2016.

Sí, pues. Yo les traje la corona internacional. Ahora, que quieran minimizar el concurso, ya es cosa de cada quien, pero estuve un mes en Corea trabajando duro para que el Perú sea el ganador y lo logré, traje la corona.

¿Te quedaste con ganas de estar en el Miss Universo?

Me hubiera encantando, pero no me quedé con las ganas porque pude participar en un concurso y llamarme Perú. Digan lo que digan, yo me traje la corona y fue algo bien logrado. Nada fue comprado, porque internacionalmente eso no funciona. Ahí nadie sabe quién eres y yo era una más. Sí, hubiera sido bonito, pero del hubiera nadie vive. Y la oportunidad que tuve de representar al país y traer la corona fue una gran experiencia. Si no se dio el momento del Miss Perú por temas extras, yo no siento que me quedé con las ganas. Siento que en su momento hice lo que tenía que hacer. Ahora mi vida y mi mente están concentradas en otros proyectos que me hacen evolucionar, como la actuación.

¿Te molesta ser tan deseada? ¿Has sufrido acoso?

No. Y tampoco me he sentido incómoda. Una muestra de cariño respetuosa es lo más bonito que puede esperar alguien del mundo artístico. No me siento ofendida si no hay nada ofensivo. A los comentarios fuera de lugar no les presto atención. Estoy feliz con el cariño que la gente me tiene.

¿Consideras que el machismo afectó tu carrera?

No sé, no lo podría decir. Pero el destino se lo hace uno solo. Yo elegí quedarme este tiempo en Perú. La mayor cantidad de oportunidades se me ha presentado aquí y no puedo estar más agradecida. Sería una tonta si me arrepintiera. Todo llega a su tiempo. Las oportunidades que he tenido en el extranjero han sido porque he ‘casteado’ y me han aceptado. No tengo que ir a vivir a otro país para sentirme internacional. Las películas que he hecho afuera me han inspirado a que siga trabajando por mis sueños y siga creciendo. He aprendido bastante.

¿Te han atacado mucho?

Yo no siento que me hayan ‘chancado’. Ha habido muy poquitas personas que me han ‘chancado’. La mayor cantidad de comentarios han sido muy bonitos. Muy poquitas personas han comentado algo que haya podido afectarme. Yo creo que el camino se lo hace una sola y no tengo prejuicios en mi cabeza. Menos sobre mí.

¿La imagen de mujer fatal que te han creado te representa?

Soy actriz. En las sesiones de fotos me piden diferentes miradas. Yo puedo actuar un día de diva de los 90. Y tal vez es un personaje que a la gente le ha gustado. Cuando salgo en la TV y me siento bella, la gente también puede sentir que soy una mujer fatal. Pero es parte de estar en el mundo artístico. Sin embargo, en mi vida diaria, soy yo. Me mato de risa de mis propios errores y aprendo mucho. Me gusta curiosear e investigar. Y en las sesiones de fotos me siento más cómoda siendo más sensual. Exploro muchas personalidades, por eso soy actriz. No necesariamente me siento una femme fatale todo el día.

Siempre critican a las mujeres que viven libremente...

Siempre van a haber, sobre todo cuando ven a una mujer tan segura. Cuando me toman fotos me siento súper segura al disfrutar de mi sensualidad. Pero nunca me ha afectado ningún comentario. Yo creo que lo negativo viene del prejuicio de la gente. Sé lo que soy y no me voy a sentir afectada por un comentario. Hay todo tipo de gente en redes sociales, pero hay que saber a quiénes prestarle atención. Yo no tengo miedo del machismo. Uno tiene que vivir feliz, bien. Uno tiene que vivir su vida. Y mientras no le estés haciendo daño a nadie uno puede vivir tranquilo.

VIDEO RECOMENDADO