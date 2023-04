Mauricio Mesones presentará Viaje Tropical 2, este 28 de abril en el teatro de Plaza Norte. Mauricio Mesones nos adelanta que esta es la segunda parte de una serie de cinco discos. Las entradas están a la venta en Joinnus.

-¿Tenías claro desde el principio que iban a ser varios discos?

Desde el inicio. Nada de lo que nosotros hacemos es improvisado y hablo en plural porque todo es parte de un trabajo en equipo. Siempre tuve la idea de componer en base a las diferentes formas que hay de hacer música tropical en el Perú, pero a este proyecto no le podría haber dado forma en la vida si no me hubiese cruzado con Martín ‘El Chino’ Choy.

-Martín es un gran guitarrista. ¿Cómo se volvió tu dupla creativa?

Por obra del destino caí en el estudio de los hermanos Quequezana y me preguntaron quiénes iban a estar en la banda y les empiezo a contar. Luego, Lucho Quequezana me pregunta: “¿Y quién va a estar en la guitarra?”. Dije un par de nombres y ellos me dijeron: “No, quien va a tocar guitarra en tu grupo es ‘El Chino’ Choy”. Prácticamente me secuestraron hasta que lo llamara. Yo no lo llamaba porque le tengo mucha admiración, entonces no sabía cómo abordarlo. Al final lo llamé, conversamos, nos comimos un pollo a la brasa y sellamos nuestro amor.

-Presentar un disco en un teatro tiene una mística distinta.

Nosotros podemos tocar en un concierto de rock y nadie se va a quejar; podemos tocar en un cumpleaños, en un matrimonio o en un bautizo y es un fiestón; tocamos en el Gran Teatro Nacional y nos va bien. Por eso, este año vamos a repetir el Gran Teatro Nacional, pero con un nuevo concepto: estamos preparando un formato de cumbia sinfónica. En realidad, este proyecto no tiene miedo de experimentar, no le tiene miedo a nada.