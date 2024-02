Dice que su madre es como una fuerza de la naturaleza, como un huracán. Por su carácter, determinación, tenacidad, como una polea. También contaba historias, las inventaba. Y le decía que escriba sobre algo que haya pasado en el mundo, como si fuera periodista. María José escribía poemas y diarios que su madre leía a escondidas.

¿Su padre qué fuerza de la naturaleza era? Un campo de árboles, un lugar calmo, el sosiego, el equilibrio. Fue abogado y escribió cinco libros, que eran como películas de Hollywood. Autopublicó uno y ella logró rescatar dos. “Era un hombre de mucha imaginación”, me dice y recuerda cuando lo veía disfrutar al momento de escribir.

Las palabras flotaban en su casa y María José Osorio flotó con ellas. Estudió Administración, pero se dedicó a administrar las palabras. Primero en un blog, luego en libros y ahora en el cine. La popular saga Soltera codiciada es una de sus creaciones, la que la encumbró.

María José es una fuerza marítima, como la marea. A veces serena; otras, feroz. Le digo: Cuidado que ahogas a tus visitantes. “A veces, cuando se lo merecen”, responde y ríe. Por lo pronto, el mar, o el agua, estarán presentes en lo próximo que escriba.

A los 35 años, ¿eres una soltera codiciada?

Soy una soltera divorciada o una divorciada codiciada (risas). Soltera codiciada se transformó en una actitud más que en un estado civil. Por eso con mis amigas siempre decimos: soltera tal vez no, pero codiciada siempre.

Me parece interesante la figura de la divorciada codiciada, sobre todo por el estigma que recae en la divorciada.

Y todavía hay un estigma alrededor de la soltería per se en la mujer, que se te va el tren y todas esas pavadas. ¿Por qué tu estado civil definiría tu identidad? Espero que nos estemos liberando de esas etiquetas que nada tienen que ver con la identidad de uno. Quiero pensar que con Soltera codiciada, el libro y las películas, hemos creado como un tomar de vuelta el poder. No me gusta la palabra empoderamiento, se ha usado demasiado. Lo que te define a ti es lo que haces, lo que quieres, por lo que estás luchando, tus principios, tus valores, las cosas que te divierten, las cosas en las que eres buena. Esa es una actitud codiciada, tu actitud ante la vida. Lo codiciado no te lo da que los hombres te codicien, sino que el mundo te aplaude por la actitud que tienes más allá de que todos quieran estar contigo.

Se trata de la libertad.

Sí. Soy una feminista declarada y esa es la esencia de esa lucha también. La libertad de ser como mujer quien tengas ganas de ser. Si quiere casarse a los 23 años y tener cinco hijos, adelante; pero también debe haber la libertad de no ser esa chica, sino de ser la que tiene 45, no tiene hijos, la pasa estupendo y no tiene por qué dar explicaciones a nadie. Libertad.

María José Osorio, creadora de la saga 'Soltera codiciada'. (Foto: Javier Zapata).

Hoy es 14 de febrero. ¿Cómo recibirlo?

He pasado por varias etapas (sonríe). De más chica, amaba el 14 de febrero, en mi adolescencia fui una romántica empedernida. De ahí se me quitó o me lo quitaron (risas). De ahí pasé a la cosa moralmente superior de ‘yo no voy a celebrar San Valentín, es una tontería’. Te diría que ahora, a mis 35 años, cualquier oportunidad de celebrar el amor hay que tomarla. El mundo está loco, hay tanto que causa dolor y angustia, que hay que darse un tiempo para celebrar el amor. Uno puede ser todo lo contrario a San Valentín, hasta que aparece quien te dé ganas de celebrar San Valentín (risas). Está muy bien querer o no querer celebrarlo.

En alguna entrevista señalaste que ya no das lecciones.

Cuando empecé el blog a los 24 años estaba en modo un poco más aleccionador y funcionó, pero de ahí la vida me revolcó entera… Perder a mi papá fue lo primero. Escribir, hacer películas es un mundo lindo pero muy complejo, de mucha ansiedad, de mucha soledad también; de mucho equipo, pero de mucha incertidumbre. Vivir eso constantemente ha sido duro. Y también me separé, una relación larguísima, alguien a quien quería mucho y con quien todavía somos buenos amigos. Cosas de adultos (ríe) que te pasan y te hacen crecer exponencialmente. Puedo tratar de aconsejar, pero las lecciones te las da la vida. Caminas, aprendes. Y Soltera codiciada 2, en ese sentido, siento que es superdistinta a la primera, vamos por otro lado, es un lugar de duelo, de confusión y nunca estamos diciendo qué es lo que hay que hacer.

¿Sientes que dejas atrás ser la escritora de bestseller o literatura juvenil?

He crecido porque han pasado 10 años y tengo ganas de hablar de otras cosas, ojalá mi escritura lo esté reflejando. Pero si hay gente que considera que yo la ayudé con lo que escribí, qué mejor regalo que ese en 10 años de Soltera codiciada. Si eso es autoayuda, adelante. Pero los proyectos que estoy pensando ahora son ficción y explorar lo que siempre me ha gustado: la amistad, el crecimiento, los momentos de crisis existencial, pero desde otro ángulo.

Hoy toca celebrar que escribes.

Era lo que quería hacer desde chiquita.

Pero estudiaste Administración.

No quería estudiar literatura, quería escribir. Y también quería ser alguien que pudiera ser productiva (ríe). Y me encantaba lo que tenía que ver con hotelería. En realidad, mi sueño era estudiar cine. Pero estudiar Administración me enseñó un montón de cosas valiosas. Como ya tenía el lado creativo, me dio un lado más pragmático. Estuve muchos años en publicidad. Al final, el camino se desvió hacia lo que quería hacer.

AUTOFICHA:

-“Soy María José Osorio Harmsen. Mi apellido materno es danés. Mi mamá es chilena. Ella tenía familia peruana, venía a visitarla y conoció a mi papá. Estuve casada con un chileno. Estudié Administración. Leyendo y escribiendo gané oficio para escribir, y el cine me ayudó”.

-“Empecé a leer Lecciones de química, que ya es una serie, está en proceso de que enganche. Pero el último libro que se quedó conmigo fue Todos los días son nuestros de Catalina Aguilar, de esos libros que te da rabia no haberlos escrito (risas), y esos libros son un regalo”.

-“Estoy en el proceso de empezar otra película. Es un proyecto bien personal porque me gustaría filmarlo en Arequipa. No necesariamente es autobiográfico. Y me gustaría dirigirlo, todavía no he dirigido. Y bueno, hace tiempo que no saco un libro, me encantaría hacerlo, un libro de ficción”.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO: