La llave que le abrió la puerta de la internacionalización se llama Billy Flynn. Llegó a Broadway dos veces, estuvo en Seúl y ahora se encuentra en México, donde interpretó durante un mes a ese personaje al lado de la actriz Biby Gaytán como parte del musical Chicago. “Ese papel ha logrado que en el Perú sientan una especie de orgullo por haber sido el primer peruano en Broadway. Y estoy muy agradecido”, me dice Marco Zunino desde el país azteca.

Nació en Puerto Rico, la tierra de Ricky Martin. Cuando llegó Velasco al poder e hizo la reforma agraria, su familia era terrateniente. Les expropiaron su hacienda. El padre tenía un amigo en el país centroamericano y los Zunino migraron. A los ocho meses de edad retornó al Perú. Cuando salió de gira con Nubeluz a su país natal, era presentado como puertorriqueño. Pero él se afirma en su peruanidad.

Le pregunto si sus sueños están fuera del Perú. Se queda en silencio, ensaya algunas palabras y responde. “Mis sueños son seguir creciendo como actor, y no solo con proyectos que tengan llegada a nivel de éxito, y creo que ahorita en el Perú esos sueños no están. Por eso vine a México, a ver si los encontraba. Cuando me siento cómodo, hago la estupidez de irme”, agrega.

Billy Flynn es astuto, inteligente, encantador, manipulador. ¿Qué tienes de él?

Cuando vas a interpretar un personaje, buscas dentro de ti. Todos tenemos un poquito de todo. Por eso disfrutamos tanto de ir al teatro, porque nos identificamos con lo que vemos en el escenario.

¿En qué eres astuto?

Todos aplicamos la astucia cuando queremos conseguir algo.

¿Cuándo tienes que aplicar la inteligencia?

Si la inteligencia la aplicáramos todos los días, imagínate, el mundo no estaría como está. Creo que el ser humano cada vez tiene menos ganas de pensar y usar la inteligencia.

¿Ser encantador te define?

Siempre damos la mejor cara.

¿Te cuesta dar tu mejor cara?

A veces sí, porque siento que es trabajo. En un medio como el mío es una constante, porque cada vez que alguien se te acerca para pedir una foto o saludarte, tienes opción de ser un cretino o buena onda. Entonces, sientes que trabajas todo el día. Pero, bueno, es parte de esto y el cariño de la gente se agradece mucho.

¿Es más difícil admitir que somos manipuladores?

No sé qué decirte, porque conozco la manipulación de primera mano. Y creo que al final de cuentas es parte del ser humano. Cuando eres actor, tienes que identificar estos rasgos. Creo que las mamás son súper manipuladoras con sus hijos (risas).

Interpretas a Billy desde 2012 y por eso te preguntaba qué tienes de él. ¿El personaje va tomando cuerpo en ti?

Es un cínico y qué rico que te den la oportunidad de ser tan cínico. Al mismo tiempo, es una manera de burlarte de eso. Piensas que Billy Flynn es un personaje exagerado, pero miras a Becerril y a Rosa Bartra, y Billy Flynn es chancay de a medio.

Muchos políticos peruanos son chancay de a medio al lado de Billy.

Sí. Salen en el Congreso llorando porque han manchado su honor y después recordamos que estaban sentados en la salita del SIN con Montesinos.

¿Cómo llegó ese papel a ti?

Se alinearon los astros. Estaba haciendo Cabaret en Perú y me invitaron a la audición de Chicago por alguien que les contó de mí. Cuando algo es para ti, lo es.

¿Eres obsesivo con el trabajo, con que a punta de constancia se logren los objetivos?

He aprendido que el talento no es lo más importante, sino el trabajo duro. Siempre he tenido la impresión de no sentirme la persona más talentosa; entonces, siempre he sentido que me toca trabajar y eso es lo que hago.

¿La tuviste difícil o has sido un privilegiado?

Yo he sentido que todo me ha costado, lo que está bien. Me ha funcionado trabajar, dedicarme y prepararme, y las oportunidades llegaron. Pero también hay gente que se pone en bolas a cocinar y se hace famosa de la noche a la mañana. Pero, ¿eso cuánto dura?

Estamos en el tiempo de los influencers.

Ahí te das cuenta de que el ser humano está buscando validación todo el tiempo. De pronto llegas a reuniones o eventos y encuentras a los influencers y se creen... Considérate suertudo que las dos cosas que haces llaman la atención y la gente te está viendo. La humildad es una de las cosas que debemos aprender siempre. He conocido gente grande y lo que más he admirado de esta gente es su humildad.

Precisamente, en Chicago estuviste al lado de Biby Gaytán. ¿Qué tal ese encuentro?

No solo Biby, sino también María León, Michelle Rodríguez. Le conté a Biby que yo estuve en Nubeluz y me dijo que se acordaba del programa. Es encantadora.

¿Alguna vez pretendiste ser abogado como Billy Flynn?

Tuve momentos de duda, pero abogado jamás. No podría ser corrupto porque diría la verdad en algún momento. Este cinismo de la gente en el Congreso me deja perplejo, me parece de otro mundo.

¿Qué hacemos contra la corrupción?

Poner leyes más fuertes. ¿Por qué no les quitan la inmunidad? Hay (políticos) que tienen años aprovechándose del cargo, como Jorge del Castillo, Rosa Bartra, la que robaba la luz. Quítenles la inmunidad parlamentaria y que se vayan a la cárcel.

¿Ya te quedas a radicar en México o vuelves al Perú?

Por ahora mis proyectos de trabajo están acá, pero no tengo la menor idea. No planifico tanto. Estoy contento aquí, hay mucha producción, es un mercado muy difícil, pero ahí vamos. Pero de repente me sale un proyecto que me provoque hacer en el Perú e iré feliz.

AUTOFICHA:

- “Me llamo Marco Aurelio Zunino Costa. Tengo 43 años. Nací en Ponce, que es la segunda ciudad más importante de Puerto Rico, es como la Arequipa de Perú. Trabajo desde los 14 años. Me eduqué en clases de canto, baile, actuación y a los 22 años viajé a Estados Unidos”.

- “En EE.UU. estudié teatro clásico y musical en el Circle in the Square Theatre School en Nueva York. En teatro, recuerdo con cariño Cabaret y Chico de Oz; en TV, Nubeluz y Al fondo hay sitio. En cine este año se estrenará la película de Javier Fuentes”.

- “Mi plan para 2020 es el de todo actor: audicionar y conseguir trabajo. Estuve dedicado de lleno al musical, pero se canceló por el coronavirus. Vamos a ver qué pasa acá en México. Yo quería salir de Perú y buscar nuevas cosas. Es un proceso. Como actor y como persona siempre me gusta buscar cosas nuevas”.