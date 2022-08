La música siempre estuvo presente en la vida de Marco Mares, cantante y compositor mexicano. Empezó a tocar batería a los siete años, la guitarra a los 13 y a los 20 escribió sus primeras canciones. Tiene dos discos y una nominación a los Latin Grammy.

Marco es amigo de Nicole Zignago y estuvo en Lima para participar en el concierto por los 30 años de Gian Marco en el Estadio Nacional. Su amistad con Nicole, a quien conoció estudiando música en Berklee, lo ha llevado a tener un vínculo con el cantautor peruano, a quien considera un referente.

Conversamos con Marco Mares a pocos días de su concierto en Lima, el 19 de agosto, en el auditorio del colegio Santa Úrsula, donde cerrará su gira por Latinoamérica.

¿Cómo fue el proceso de convertirte en un compositor?

Yo creo que fue el amor. El amor es un motor muy grande en mi vida. Estaba enamorado de una chica que me hizo darme cuenta de que tenía que hacer canciones, tenía que expresar cosas cantando, lo cual no podía expresar de otra manera. Tenía una relación a distancia; entonces darle un regalo para celebrar nuestro amor era difícil. Para mí, lo más fácil fue escribir canciones, subirlas a Internet y mandarle el link para que las escuchara. Así fue como empecé a escribir canciones y a compartirlas en línea. Esta relación que tuve me marcó muchísimo y creo que fue la causante de que yo escribiera. Si no, seguramente estaría tocando la batería aún.

La primera canción tuya que escuché fue “Flaquita”, que tiene casi 25 millones de vistas en YouTube. ¿Cuál es la historia de esa canción?

“Flaquita” es una canción que definitivamente me abrió muchas puertas, sobre todo en Perú; en ningún momento pensé que aquí en Perú se refieren así a las novias. Cuando me enteré, me dije “ah, con razón les gusta tanto en Perú”, porque es perfecta para dedicarle a tu pareja. Fue una canción que me impulsó y me ha traído a muchos lugares. Cuando la escribí, estaba enamoradísimo. Pero fíjate que no pensé tanto en la persona, sino más en la sensación tan linda cuando alguien se refiere a ti como “oye, chiquito, bonito, flaquito, gordito, lo que sea que te digan, te lo dicen desde un lugar muy bonito y esa sensación quería recrearla en una canción.

Estuviste en el concierto por los 30 años de Gian Marco y cantaste una canción con Nicole, su hija. Cuéntame sobre esa experiencia.

Fue muy emocionante, una experiencia completamente nueva la de estar en un estadio. Se respira un ambiente de mucha emoción y mucha energía. Recuerdo que Gian Marco dio un pequeño speech para todos en camerinos, se sentían las ganas de estar ahí y de volver a tocar porque habían estado parados con ese show creo que dos años. Sentía una energía muy especial. Yo salí a verlo, luego regresé, me subí a cantar y la gente del Perú siempre es súper cariñosa. Mi participación fue breve porque cantamos “La ola”, una canción mía que canto con Nicole. Fue muy rápido, muy fugaz. Se me pasó volando. Lo disfruté demasiado y me impactó ver a tanta gente reunida después de tanto tiempo, después de la pandemia que vivimos; ver a tanta gente junta cantando fue una locura.

Conociste a Nicole estudiando música. ¿Cómo nació esa amistad?

En un momento nos pusieron a cantar en un video con Noel Schajris, que es uno de los integrantes de Sin Bandera, y nos tocó cantar una parte juntos. Creo que desde ahí nos dimos cuenta de que teníamos una gran química musical; además, teníamos mucha química como amigos. En ese video, al cantar, sentí una conexión muy especial que no he sentido nunca con una persona en lo musical. Y cuando pasó el video, le dije que deberíamos grabar un cover o algo para redes sociales. Entonces, ella vino a casa, lo grabamos y subimos. Y nos dimos cuenta de que no solo nosotros veíamos esa conexión cool que tenemos. Creo que nos veíamos todos los días. Se volvió como una hermana para mí. Y cuando ella tuvo la primera oportunidad de regresar a Perú a cantar, me invitó a abrir sus conciertos en La Estación de Barranco. Me encantó, me la pasé súper bien. Así conocí a Gian Marco, a su familia y fue bueno, me ayudaron muchísimo.

¿Y cómo fue lo de hacer una canción juntos?

Cuando regresé a México, escribí “La ola”, junto con una amiga súper talentosa puertorriqueña que se llama Raquel Sofía. Entre los dos la escribimos y, cuando la terminamos, queríamos colocarla con alguien más. Sentía que era demasiado pop para mí. Sentía que obviamente el coro está un poco alto para que yo llegue ahí, pero sentí que podría hacer una armonía y quedar como un dueto. Y Raquel me dijo: “Dale”. Y la primera persona en que pensé fue Nicole. Ella seguía estudiando música. Estábamos lejos, le mandé la canción y la grabó desde Estados Unidos, me la mandó y me encantó. Fue perfecto el match que hicimos. Creo que toda la experiencia de esa canción fue muy linda.

Me comentaste que a partir de conocer a Nicole tuviste en Gian Marco como una suerte de mentor.

Sí, claro. La verdad es que, desde que lo conocí en un Año Nuevo que me invitaron a Perú, me recibieron súper cariñosos todos en casa. Gian Marco me trató súper bien. Hablamos de música, ‘jameamos’, me cantó canciones, me platicó de su camino, de muchas cosas. Me preguntó sobre mí, sobre lo que pensaba, sobre mi carrera. Siento que en momentos clave él siempre ha estado ahí. El año pasado, cuando me nominaron a los Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista, una de las primeras personas que me llamaron por videollamada fue Gian Marco para felicitarme.

¿Qué se viene en tu carrera?

Terminando la gira, hay más gira, pero por México. Viene un disco nuevo que ya grabé. Se está mezclando y está en proceso de creación, de terminarse, de volverse un paquetito. Es un disco que amo y creo que es lo más increíble que he hecho hasta ahora. Estoy bastante satisfecho con el resultado. Es un disco conceptual. Lo grabé en Los Ángeles este año y eso es lo más importante que viene ahorita. Creo que le estamos dando la importancia y el cariño que se merece.

Se siente un crecimiento y una decisión de arriesgar desde tu primer disco. ¿Vas a seguir manteniendo esa decisión?

Sí, siempre. Yo creo que siempre que saque música, para mí lo más cool es intentar hacer algo que nunca he hecho. Ya hice “Flaquita”, ya hice una bachata, una cumbia. Siento que en este disco sí nos arriesgamos bastante. Pero dentro de todo, aunque vamos cambiando y saltando de género en género, siento que hay una esencia que siempre se mantiene, que es que sea un lugar muy cariñoso. Que sea amor la música.

AUTOFICHA:

- “En mi casa toda mi familia canta. Siempre digo que cantan mejor que yo y que soy el que peor lo hace. Pero soy el único que se aventó a escribir, que es muy diferente, porque requiere mucho valor de no juzgar y de aprender a mostrarte vulnerable”.

- “Siento que hay muchas similitudes en la manera en que los mexicanos y los peruanos demostramos nuestro amor y cariño. Creo que por eso me encanta Perú, pero fue hasta que conocí a Nicole que descubrí la magia de este país”.

- “Si pongo una canción, me da igual si es mariachi, cumbia o metal; si me mueve y si siento algo con lo que me identifico, para mí ya es valioso. Entonces, considero que, de esa misma manera, he navegado este mundo de la música y de la composición”.

