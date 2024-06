¿De qué madera está hecha Amy Gutiérrez?

Su padre es portero del colegio donde ella estudió. Se retiró un tiempo para darse unos años sabáticos. “Cuando tuve la oportunidad de darles una mejor calidad de vida, le pedí que deje el colegio”, dice Amy. Pero regresó porque no podía estar sin trabajar.

Su madre es profesora de colegio. Y sobre sus 50 años está terminando de estudiar su carrera de docente. “Ellos se conocen porque mi papá tocaba el piano y cantaba en el coro de la iglesia y mi mamá era catequista”, dice Amy.

Amy Gutiérrez canta, o trabaja, desde adolescente y en los últimos años ha despegado en la música, sobre todo desde la salsa. Aunque recientemente estrenó una cumbia: “Cuando me veo en tus ojos”. Y ahora es actriz en la pantalla grande. Es protagonista del filme Papá por sorpresa, grabado en Arequipa y que ya está en las salas de cine.

Su madre tocaba su vientre cuando estaba embarazada y le hablaba. Le decía a su hija que tenía una estrellita, que sería alguien especial. Y no se equivocó.

¿Ya te sientes actriz de cine o aún estás con el chip de cantante?

Todavía estoy un poco con el chip de cantante, pero creo que es porque todavía no me la creo.

¿Por qué?

No imaginé que sucediera tan rápido para disfrutar de otras de mis pasiones que es la actuación. He soñado con actuar en alguna película. Ha sido una experiencia inolvidable.

¿Actuar es más complejo que cantar?

Ni tanto, ah. Son muy diferentes.

¿Cuando cantas eres tú o interpretas un papel?

Creo que soy yo, pero puedo interpretar las canciones de diferentes formas. Si es una canción de desamor, me acuerdo cuando me engañaron y sale la Amy con el corazón roto; si tengo que estar superarriba, me acuerdo de la Amy divertida. Pero en la actuación es diferente, porque esta vez me tocó un papel que no tiene nada que ver con la Amy que soy.

En la película eres mamá.

¡Soy mamá! Lo que más me daba miedo era que la gente no se crea mi papel.

Sí te creo el papel de mamá.

Es que soy mamá de mis mejores amigas, he sido mamá de mis ex.

¿Cómo así?

(Risas). Siento que soy muy protectora.

¿Posesiva?

No sé si posesiva, pero me gusta mandar.

Tienes voz de mando.

Me gusta tener un poquito de control en todo (sonríe con rubor). Pero no siempre (risas). Creo que saqué ese lado maternal de mi madre, porque ella es bien mamá y es chapada a la antigua, es de esas mamás que no puede estar con alguien hasta que te cases, hasta que no tengas el anillo en el dedo.

Amy Gutiérrez es la protagonista de la película ‘Papá por sorpresa’. (Foto: Martin Pauca).

¿Has sido una hija difícil?

He sido un poquito rebelde. Yo quería hacer cosas que otras niñas hacían, como salir a bailar, tener más amigos, faltar al colegio. Pero mi niñez y mi infancia fue colegio, canto, colegio, canto. A los 23 recién conocí lo que es salir a una discoteca a bailar, pero porque yo trabajaba en las discotecas.

¿Quién te impulsaba para entrar a los concursos?

Las dos, mi mamá y yo.

¿Ella quiso ser cantante?

Ella quería ser artista.

¿Eres hija única?

Tengo un hermano menor.

Con él también seguro fuiste ‘mamá’.

También, ya le he dado sus buenos cocachos. La vida me ha llevado a ser una madre de forma indirecta. Y además, porque en mi familia ahorita yo soy la que lleva… (no sabe cómo explicarlo).

Mantienes el hogar.

Sí, a mucha honra.

¿Tus padres lo asumen bien?

Al comienzo se sentían un poco extraños, porque ellos siempre han sido las personas que han dado todo por mi hermano y yo. Pero lo hice tan genuinamente que no sintieron que les devolvía algo, sino que fue más lo que no hemos podido disfrutar y todo el sacrificio que hicimos en su momento, y que ahora vamos a poder disfrutar.

Amy Gutiérrez es la protagonista de la película ‘Papá por sorpresa’. (Foto: Martin Pauca).

Tu mamá tuvo visión al llevarte a los concursos.

(Risas). Su minita de oro… No mentira (ríe). Incluso, ella en algún momento me preguntó si estaba segura de ser cantante. Al comienzo pensó que yo estaba jugando, pero cuando veía que crecía y quería estudiar canto, me preguntó si de verdad lo quería. Me dijo que era una carrera muy difícil. Yo tenía 12 años. Mi mamá siempre me ha tratado como una persona madura. Y yo le dije sí quiero la música.

Tus padres son tremendos ejemplos.

Mi mamá me motiva. Yo los dejo ser. No tienen que hacer lo que yo diga porque soy la cabeza de la familia. Si mi papá quiere seguir trabajando en el colegio hasta los 100 años, que lo haga. Los admiro mucho.

¿Tienes el sueño de ser mamá?

Bueno, es un tema delicado. En algún momento, cuando estaba muy enamorada de alguien, sí he querido ser mamá.

¿Ese “algún momento” es hace poco?

Uff, cuando tenía 20 años. Este año cumplo 26.

¿Y por qué ahora ya no?

No he encontrado esa persona con quien quiera ser mamá. Sé que mucha gente dice que ahora ya no se necesita de una pareja, pero para mí sí es importante tener una familia encabezada por mí y mi pareja. Quiero cuidar esa costumbre que viene de familia. Y además, tengo muchas amigas que son mamás y son unas guerreras (risas), es chamba, es responsabilidad, es dedicarte al 100%. Hasta que no me sienta realizada y con los premios que necesite lograr en el arte, recién ahí quizás me dé el gusto de disfrutar de un bebé.

Amy Gutiérrez es la protagonista de la película ‘Papá por sorpresa’. (Foto: Martin Pauca).

Has participado en varios concursos desde chica. ¿Entendías que esa era la forma de lograr tus objetivos?

Siempre he sido muy competitiva. Y no lo hacía por el hecho de querer ganar. Mi primer concurso lo gané a los 7 años. Y cuando me tocó perder, a los 9, me sentí fatal, que no era para la música. Pero mi mamá sabia me decía que los concursos eran así, que el verdadero premio era la experiencia y que me escuchen.

Estás preparada para las caídas y los triunfos.

Para los triunfos creo que uno nunca está preparado al 100%, pero para las caídas sí creo que estoy preparada.

¿Hoy qué Amy eres?

Una mujer valiente, que lo da todo. Estoy full: con la promoción de la película, nominada a los Premios Heat, me voy a Milán a un festival. Y me gusta estar bien metida en lo que tengo que hacer, tener el control (sonríe).

Te veo desconfiada.

Soy muy perfeccionista. Un poco intensa.

AUTOFICHA:

-“Soy Amy Gutiérrez Farro. Tengo 25 años. Acabé el colegio en 2015 y ya venía trabajando, seguí con mi música. Me metí a teatro musical y a un montón de talleres. La música era 100%, pero debo confesar que la actuación estuvo cerquita a mí”.

-“He protagonizado tres obras de teatro musical. Estuve en una novela que se llamó Princesas, también para la segunda temporada que todavía no ha salido. Acabó de estrenar la canción ‘Cuando me veo en tus ojos’, es una cumbia regional”.

-“Yo hago salsa, baladas y ahora me gustaría hacer un poco de cumbia, pero más pop. Me encanta mucho fusionar géneros. Pero no dejaré de hacer salsa ni baladas. También tengo un disco que se llama Valiente. Se viene la gira, el festival en Italia”.





