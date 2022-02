Cuando Luciana Queirolo viajó junto a su esposo y músico Manuel Miranda a Uruguay para participar en una serie de conciertos de jazz en agosto de 2004, se les presentó un gran problema. El artista peruano y su sexteto habían llevado todo su arsenal de instrumentos de vientos para deleitar en su recital como de costumbre; sin embargo, algo les faltaba. Manuel siempre buscaba que sus presentaciones vayan acompañadas de un selectivo contenido audiovisual. Que las imágenes mostradas en pantalla también participen de esa conexión entre el público y los sonidos. Es que no se trataba de contenido cualquiera, tenía preparado una selección de fotografías de arte y geografía peruana muy rebuscada. Pero aquella noche la sala Zitarrosa de Montevideo solo contaba con un proyector, mas no con una computadora. “La tecnología no estaba tan avanzada por esos años”, recuerda Luciana entre risas nerviosas sobre aquella noche. Fue así que, ante esta adversidad, la creativa esposa del músico no lo dudó. Sacó su laptop, la conectó al proyector, abrió un Power Point y una a una pasó las imágenes que Manuel había preparado para la velada. Se conocía de memoria cada tema, cada movimiento de su esposo, que sabía el momento exacto para dar click y avanzar a la siguiente instantánea en medio del concierto. “Hay una crítica extraordinaria de aquella noche, de aquella presentación de Manuel”, recuerda Luciana sobre aquel día de agosto.

Tal cual. La presentación de Manuel Miranda y su sexteto, acompañada de las imágenes por Power Point de Luciana, se llevó todos los aplausos. “En segundo término, mientras se proyectaban en pantalla gigante hermosas imágenes del arte y la geografía peruanos, los instrumentos tales como el erke, el pinkullo, el duduk, la zampoña, las quenas y silbatos creaban la atmósfera andina. Finalmente, el espíritu y la fuerza del jazz aparecían en las formidables ejecuciones de flauta y de saxo soprano de Miranda”, se puede leer en una exquisita reseña del diario La República de Montevideo en 2004. Manuel y su sexteto brillaron, tan igual como lo haría el cubano Paquito D’Rivera un día después. Ambos fueron las estrellas más deslumbrantes de aquella serie de conciertos.

Luciana recuerda este momento de 2004 como si fuese ayer. Dice que tiene un sinfín de anécdotas más sobre su esposo (como que siempre en su maleta de regreso traía algún instrumento del país al que había visitado). Su voz al teléfono nos revela que lo extraña demasiado y que nunca imaginó las enormes muestras de cariño que recibió tras su partida. Manuel falleció el domingo tras luchar por varios años con una enfermedad. Su muerte ha dejado un gran vacío en el mundo de la música peruana.









***

El instrumentalista, investigador y compositor Manuel Miranda no llevaba la cuenta de cuántos instrumentos dominaba. Solía decir que era, más bien, un aprendiz constante de cada uno, en especial los de viento, donde siempre hizo honor a su apelativo, el Señor de los Vientos, al poseer una versatilidad en la ejecución e investigación de estas herramientas. Aquel epíteto lo acompañó a lo largo de toda su carrera musical, la que inició muy temprano. A los 12 años Manuel ya dominaba la quena de manera autodidacta. En 1976 entraría al conservatorio de Lima como flautista. En 1985 se graduaría con honores y formaría parte de la Orquesta Sinfónica Nacional. Luego viajaría a Argentina para integrar el destacado cuarteto de Lito Vitale, con el cual recorrería todo el mundo. Después llegaría el proyecto propio. Manuel y su sexteto llevarían la música peruana a otro nivel. Sus creaciones, fusionando la música étnica, andina, afroperuana, oriental y de jazz, se convertirían en el regocijo para todo buen amante de la música peruana. “Todo es fusión”, solía repetir Manuel, que no solo se encargó de sus producciones. También dejó escuela, colaborando con grupos y solistas argentinos como La Portuaria, David Lebón, Silvina Garré J.C. Baglietto, Shakuntala, La Banda Latina y Puente Celeste.





***

El maestro Manuel nos ha dejado, pero no del todo. Con gran emoción Luciana nos cuenta que un tema póstumo acaba de ser lanzado. “Es un regalo de todos nosotros, de mi familia, de los amigos de Manuel, de los músicos”, resume emocionada. Mucho antes de partir, Manuel estuvo trabajando en una serie de temas musicales inspirado en la traza urbana de Lima desde la época prehispánica. Tenía planeado que ese sería el germen de su nueva producción musical. Sin embargo, la enfermedad comenzó a aquejarlo y nunca pudo terminarlo. Es así que tanto Luciana como su hijo, Alonso, decidieron hace unos meses seguir con el sueño.

“Las melodías, los vientos son tocados por Manuel. Ya habían sido grabados hace mucho. Escogimos un tema y Alonso, nuestro hijo, me dijo que lo podía hacer, que él sería el director musical. Hizo los arreglos musicales, convocó a todos los músicos, se encargó de toda la grabación. Además del tema, también preparamos un video, el cual fue hecho con el artista audiovisual Malaki”, comenta Luciana. El título del tema es “Ecos de Lima”. El video fue terminado dos días antes de la partida de Manuel. Hoy ya se puede disfrutar en el canal de YouTube de Manuel Miranda y en las distintas plataformas digitales.

“Ha sido un mensaje de él. Manuel era su música”, dice Luciana, orgullosa de su esposo, el Señor de los Vientos.