Qué tendrán de fascinantes los escándalos de la realeza que inevitablemente atraen miradas. Nos cautivan como si fuesen nuestros, invitándonos a disfrutar de los capítulos de una novela de páginas imprevisibles que nos dan espacio para soñar con un buen final. Los condimentos, por lo general, suelen ser suficientes: protagonistas peculiares, antagonistas inesperados, amor o desamor en distintas medidas, deseos ocultos y sensaciones reprimidas. Todo envuelto bajo la cubierta de la riqueza que significa ser un royal. Enterarse (o reírse) del pesar de la monarquía puede ser también la venganza de la plebe.

La novela del fin de año y comienzos de este se ha ubicado en España, precisamente en La Zarzuela. Don Felipe y doña Letizia, rey y reina de un país que conserva sus tradiciones medievales, son los personajes principales de una comidilla que se reparte entre revistas del corazón, telediarios y pone cada vez más nerviosos a los cortesanos. Los medios locales grandes se han resistido —como la tradición les manda— a contar los entretelones de esta fascinante historia. Entendible en cierto sentido si tenemos en cuenta que estamos hablando, nada más y nada menos, del escandaloso pecado de la infidelidad. Engaños maritales dentro de la corona española.

Pashmina. El selfie que Letizia habría enviado a Jaime.

Pero, como los rumores no saben de fronteras, desde afuera no ha habido autocensuras. Por ejemplo, el diario inglés The Times tituló “El Escándalo” una nota de portada sobre este suceso. El mismo camino siguió un medio conservador como The Telegraph, que tuvo un titular que resume en dos líneas lo acontecido “La reina Letizia tuvo un romance con su futuro cuñado mientras estaba casada con el rey Felipe”. En Francia, Paris Match arrojó una cabecera hollywoodense: “Letizia y Felipe: Perfume de escándalo”.

Reina de corazones

Los últimos meses de 2023 posiblemente han sido los peores en la vida para la reina Letizia. El 31 de octubre se mostraba seria y distante durante la jura de la Constitución de su hija, la princesa Leonor. Una actitud que no pasó desapercibida para la prensa que deslizaba algún tipo de indisposición o riña con el rey Felipe. No obstante, aquella tarde no era tan particular. En 20 años de matrimonio, 10 como reyes, la pareja real había sufrido de discusiones y crisis que se habían superado con celeridad. Por ejemplo, se cuenta que en 2013 estuvieron a un paso del divorcio debido a los escándalos que involucraban al rey Juan Carlos.

Dos meses después de aquel 31 de octubre sabríamos que aquella molestia de Letizia no era una molestia cualquiera.

La revista del corazón Lecturas ha desvelado los detalles. Un día antes de la ceremonia, la reina recibió una llamada que le advertía que se difundirían unos mensajes que la involucraban. En específico, que Jaime del Burgo rompería su silencio, que contaría que la reina fue muchas veces infiel.

¿Quién es Jaime del Burgo? El nombre hasta hace unos meses desconocido corresponde a un abogado, viejo amigo de la reina, que estuvo casado con su hermana, Telma Ortiz, entre 2012 y 2016. El que fuera cuñado hablaría por primera vez del romance secreto que tuvo con la mujer más poderosa de España. Por eso la amargura de Letizia, quien trató de persuadirlo para que no lo hiciera.

No lo logró. Lo primero en publicar por Del Burgo fue una fotografía. El 4 de diciembre difundió en X un selfie de Letizia ya embarazada de una de sus hijas con Felipe en el baño con el texto: “Amor, llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida, me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya”. Todo indica que el texto corresponde a Letizia y que le fue enviado a su querido. Apenas fue el comienzo. El abogado destapó más revelaciones y detalló en otro mensaje que fueron amantes con la entonces Princesa de Asturias entre 2010 y 2011, y que la única intención de Letizia era divorciarse de Felipe para irse con él. Menudo lío.

¿Pareja real? Una foto de 2012 muestra al entonces príncipe junto a Letizia, su esposa.

Estos destapes han jugado en pared con Letizia y yo, el reciente libro publicado por el periodista español Jaime Peñafiel, especialista también en la Corona y enemigo público de la reina consorte.

Por ahora, la corona española está en silencio. El que calla otorga, dice un refrán, pero hay otro que señala que el que ríe último ríe mejor y tal parece ser el caso del rey emérito Juan Carlos, en el exilio fiscal en Emiratos. Para algunos, es el antagonista responsable de que los secretos de alcoba de La Zarzuela salgan a la luz en venganza de una falta de apoyo de su hijo cuando se vio obligado a abdicar.

La novela sigue escribiéndose. Esperamos un gran final.

