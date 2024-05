Con motivo de su aniversario 40, La Tarumba presentó este miércoles su nueva temporada de circo llamada “Quereres”. Se trata de una puesta en escena que rememora todos esos años de amor, comunidad y arte. Se llevará a cabo del 5 de junio e irá hasta el 25 de agosto en el Centro Comercial Plaza Lima Sur de Chorrillos.

Este año, La Tarumba no solo nos deleitará con sus artistas nacionales, sino que también contará con la participación de renombrados talentos internacionales. Todos ellos estarán bajo la dirección artística de Fernando Zevallos y la infaltable banda en vivo, liderada por Amador “Chebo” Ballumbrosio. El motivo que envuelve todo el espectáculo es emocionante: los quereres que nos han acompañado desde siempre.

En esta nueva temporada, La Tarumba promete elevar el espectáculo con números inéditos, acrobacias que nos dejarán sin aliento y que nos transportarán a nuevos niveles de emoción y con la gracia de sus payasos, que harán reír a grandes y pequeños.

En el marco de su 40.º aniversario, y por primera vez, La Tarumba visitará dos ciudades más esta temporada: Trujillo y Arequipa.





40 AÑOS DE SUEÑOS

Para esta temporada se espera que más de 100 mil personas se unan a la celebración y se deleiten con un espectáculo que fusiona el circo, el teatro y la música tal como sus fundadores, Estela Paredes y Fernando Zevallos, imaginaron en 1984. Aquel sueño inició con un pacto de amigos y, a la fecha, ha sumado valiosas experiencias con los años: 6 promociones de su escuela profesional, más de 35 espectáculos de circo, 10 mil alumnos en sus talleres y más de 1 millón de espectadores a nivel nacional.

Un motivo adicional de celebración es que el pasado 4 de abril, el Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación al Circo Tradicional Peruano. Así, se reconoció la labor histórica de los artistas y gestores circenses, dentro de los cuales está La Tarumba.

Fernando Zevallos, el fundador de La Tarumba.

OFERTAS

En esta nueva edición habrá la tradicional oferta “Niños no pagan”. Por la compra de un ticket de adulto a tarifa regular se podrá generar, sin costo alguno, un boleto de niño (válido para las funciones del 15, 16, 22 y 23 de junio). Asimismo, el público podrá acceder al 20% de descuento con tarjetas Interbank en compras realizadas del 11 de mayo al 5 de junio. No aplica para las funciones de la semana de Fiestas Patrias ni feriados. Las entradas se venden en la web de Ticketmaster o en sus cinco puntos de venta físicos o en la boletería de la carpa.

