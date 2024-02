Peculiares, únicas y divertidas. En su corto paso por El gran chef famosos, las hermanas Josetty y Gennesis Hurtado se ganaron el corazón del público y afirman que se prepararán para volver por todo lo alto. Además, cuentan cómo es su vida en Estados Unidos y un dramático momento que marcó su vida.





Su paso por El gran chef fue breve, ¿piensan volver?

Josetty (J): Definitivamente, esta experiencia fue inolvidable, icónica. Hemos aprendido a cocinar con las uñas con manicure. Hemos hecho cosas que jamás nos imaginamos hacer, desde preparar nuestra propia pasta, imagínate, he limpiado mariscos. Definitivamente, nos sentimos superrealizadas. Hay personas que no hacemos ni siquiera un huevo frito. Yo ya estoy feliz haciendo arroz, ahora sé cómo sobrevivir, puedo hacer arroz con huevo y mariscos, pastas, pan al ajo.

¿Qué ha sido lo más difícil?

Gennesis (G): Pelar, cortar. No me salieron los cortes brunoise. Creo que necesitamos más práctica en eso porque ahí es donde se pierde más tiempo y tenemos que perfeccionarlo para hacerlo mejor la próxima vez. Otro momento difícil fue cuando nos tuvimos que ir porque nos hemos encariñado tanto con todos los compañeros, son tan lindos, un amor. Nos dieron ganas de llorar en el momento de la eliminación porque se formó una familia hermosa, no solo con los participantes, sino con todo el equipo de producción. Aunque fueron pocos días, nos hicieron sentir como en casa.

¿Cuáles son sus proyectos ahora?

(G): Vamos a empezar a cocinar un poquito más, comenzaremos a practicar, a pelar, a cortar. Nos gustó tanto estar ahí que ahora vamos a poner manos a la obra. Volveremos a Estados Unidos porque el trabajo nos llama.

¿Les gustaría tener un programa en la televisión peruana?

(G): Por supuesto, con mucho gusto, para enseñarles más looks (risas).

(J): El calor de todo nuestro país ha sido tan motivador, estuvimos en Gamarra y hemos sentido el amor del público, eso es irreemplazable. Queremos agradecer por esa oportunidad de conocernos y, por fin, cambiar de repente un poquito esa imagen que han tenido de nosotras, de poder enseñar quiénes somos realmente.

Josetty, contaste que estuviste cerca de la muerte.

(J): Sí. Yo tuve una operación fallida hace como 10 años y se me bajó muchísimo la hemoglobina y me hicieron transfusiones de sangre, estuve en cuidados intensivos. Literalmente, morí por tres segundos. Yo veía a mi amiga Karol Castillo, que fue nuestra Miss Perú (murió en el año 2013). Recuerdo que le decía a mi papá que ella estaba en el cuarto. Yo estaba muy pálida, como un papel y fue ahí cuando vi a Dios. Me fui tres segundos y es algo que no le deseo a nadie.

¿Cómo aprovechas la nueva oportunidad que te dio la vida?

(J): A raíz de eso, todo lo hago con mucha pasión, con mucho amor y siempre con alegría. Creo que lo más gratificante es poder conquistar a mi estilo, que se lo he pasado a mi hermana. Cuando llegas a Estados Unidos no te conoce nadie, no somos las hijas de Andrés Hurtado. Creo que uno debe confiar en su visión, en su estilo, en su esencia para lograr lo que quiere. Al final, trabajamos con varias empresas que aman lo que hacemos y nos abren las puertas. Siento que lo hemos logrado allá y es una de las satisfacciones más grandes que tengo. Además, quiero ser siempre un ejemplo para mi hermana, no soy perfecta, pero lucha todo el día.

¿Cómo ha sido crecer siendo hijas del polémico Andrés Hurtado?

(J): Desde pequeña, cuando empecé con mi carrera, siempre dije “voy a luchar para hacerme un nombre propio”, y creo que tengo bastante talento como para poder enganchar con mi propio público, madres, niñas, mujeres en general, al igual que Gennesis que ahora trabaja conmigo. Creo que muy al margen de nuestro padre, hemos podido demostrar nuestra esencia, nuestra creatividad.

¿Cómo manejaron las críticas de su padre?

(G): Nuestro padre es nuestro gran amigo, con él hay muchas risas y ustedes ya saben cómo es. En realidad, nuestra familia siempre es como un reality. Nosotras nos reímos, lo conocemos y seguimos en la misma onda. Entre los miembros de una familia siempre se hace bullying, pero, claro, siempre en broma nomás. Como en toda familia, hay peleas, bromas, chacota y nos divertimos.

(J): Nos ha dado algunos tips para la cocina. Dijeron que teníamos buena sazón, es gracias a nuestro padre porque él tiene buen gusto.

¿A qué se dedican en Estados Unidos?

(J): Nuestro rubro es el de moda y maquillaje. Trabajamos con diversas marcas, con ropa de moda, mucha fantasía.

¿Se consideran precursoras de la moda ‘coquette’?

(G): Desde hace muchos años ya usábamos lazos, ese tipo de vestimenta. Sí nos consideramos iniciadoras de la moda ‘coquette’. Mucha gente cree que nos incomoda, pero siempre vestimos así, cuando llenamos gasolina, cargamos nuestras maletas y más. Este tipo de ropa y el maquillaje no ha sido un impedimento para participar en el reality de cocina. Despreocúpense de eso, ni la ropa ni el maquillaje nos pesa.

(J): Es verdad, soy muy competitiva, y me puedo lanzar en tacones a correr y si se da la oportunidad, regresaríamos con más ganas; no nos rendimos y hemos dado lo mejor de nosotras.





AUTOFICHA:

Josetty: “Gennesis y yo tenemos 12 años de diferencia. Yo soy la hermana mayor y mi meta siempre será ser el ejemplo de mis hermanas. Yo no soy perfecta, pero todos los días trabajo para ser un mejor ser humano y siempre poder mejorar, como toda buena persona”.

“Hace unos días estuvimos en la zona comercial de Gamarra conversando con el público. Les encanta todo lo que hemos sacado, nuestros outfits para la cocina, con brillos, les gustan todos nuestros accesorios y nos han recibido con mucho amor en las calles”.

Gennesis: “Ahora que regresaremos a Estados Unidos, lo que más extrañaremos del Perú será la buena vibra de las personas que nos saludaban y abrazaban en las calles. Es un recuerdo que siempre llevaremos en nuestro corazón, además de la comida, porque allá (en EE.UU.) no es tan variada”.





