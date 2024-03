Es experta en biología marina. Lo que daría a entender que casi vive en el mar. Sí, sabe nadar y bucear, ingresa a esas profundidades solo si está en una investigación. Pero en general no le gusta la incertidumbre que puede generar no sentir el fondo, no pisar tierra. “Me da ansiedad”, confiesa y sonríe con pudor.

Joanna Alfaro es investigadora de la Universidad Científica del Sur, donde a la vez es catedrática. Especializada en la preservación de especies marinas y en la introducción de métodos más sostenibles en la pesca a pequeña escala. En su momento recibió el Premio Whitley Fund for Nature, otorgado por la Princesa Anne del Reino Unido. Y el año pasado fue nominada en la categoría de Excelencia Científica en el Premio Nacional por las Mujeres en la Ciencia de Concytec, Unesco y L’Oreal. Siguió un doctorado en la Universidad de Exeter, en el Reino Unido, es cofundadora de la ONG ProDelphinus y ha contribuido con más de 120 publicaciones.

Le pregunto en qué se parece al mar. “En la vastedad”, dice.

¿El respeto que le tiene al mar se puede convertir en miedo?

Es un miedo que manejo, porque sé que mi carrera está relacionada con el mar 100%. He hecho cosas, pese al miedo, porque eran oportunidades únicas; por ejemplo, ir a bucear con tortugas en un curso en Hawái.

Usted dice que su relación con el mar empezó en La Herradura. ¿Hubo algún hecho puntual?

Los veranos en la playa han marcado mi niñez, como a muchos limeños.

¿Por qué se suele decir que, más bien, en Lima vivimos de espaldas al mar?

En el mundo de conservación, que es mi carrera, creo que por muchos años hemos prestado más atención a la Amazonía, porque teníamos muy claro el mensaje de deforestación, pero a veces no nos damos cuenta de que los mismos principios ocurren en el mar, cuando hay sobrepesca, cuando hay contaminación. En general, no hemos crecido con una cultura de responsabilidad hacia el mar; queremos usar todo, queremos comernos todo, pero no tenemos esa cultura de que tengo una responsabilidad como ciudadano en el cuidado del mar.

Vuelvo a la pregunta: ¿Qué detonó querer ser bióloga?

Fue en los últimos años del colegio. Tenía una profesora de biología que admiraba mucho, por ahí nació un poco esa conexión. En biología el campo es muy amplio: puedes trabajar en laboratorio, salud humana, salud animal, ecosistemas. El curso me gustaba mucho y mi profesora hablaba de todo, no solo hablaba de biología, hablaba de salud, familia, temas políticos, era una clase abierta…

Volvía a la biología una disciplina transversal.

Exacto. Ver cosas más allá. La biología es totalmente transversal. Ahora, creo que la mayoría de biólogos estudiamos biología porque no queremos tener nada que ver con los humanos. Pero tenemos que lidiar con los humanos.

Una forma de hacerlo es cuando usted investigó sobre el fraude en la venta de pescado ofrecido en restaurantes, supermercados y mercados minoristas de Lima; chocar con la gastronomía peruana es un terreno espinoso.

Lo rico de esa investigación fue que puso números a las sospechas de la mayoría de gente que come pescado. Vas a un restaurante y te dicen que es sudado de chita, pero ¿realmente es chita? Las sospechas de que nos dan gato por liebre. Y lo comprobamos con ese estudio. Los resultados mostraron que un alto porcentaje del pescado que comíamos no es el pescado que estamos comprando. Y muchas veces como consumidores también fallamos, porque nos quedamos callados. Todos tenemos un poco de responsabilidad.

¿Podemos confiar en el prestigio de un restaurante o en lugares de renombre también ocurre eso?

Sí, ocurre. Es lamentable. Puede ser por el restaurante mismo que sabía o por el proveedor que no necesariamente está vendiéndote lo que dice que es.

¿En qué más estamos fallando?

Hay un crecimiento genuino por el interés hacia el mar. Pero no es completo. Nos gusta ir a la playa, pero no nos hacemos cargo del mar. Si llevamos basura, pensamos que alguien más la va a limpiar o que el mar solito se va a limpiar.

Bióloga marina Joanna Alfaro.

¿Qué especies en peligro de extinción tenemos?

Hay muchas. Por ejemplo, tiburones, tiburón-ballena, mantarrayas. Pero te puedo hablar de mi experiencia con tortugas marinas: la tortuga laud o galápagos, que es una especia rara, quedan muy pocas en todo el Pacífico oriental. Las tortugas son especies bandera. Al proteger tortugas, proteges todo el ecosistema. Hay un valor ético: proteger la biodiversidad.

¿Ha sido un tema ser una mujer en la ciencia?

Me ha pasado de todo. Trabajo mucho en el sector de pesca y los señores pescadores me han dicho desde “¿qué estás haciendo acá?, vete a tu casa” hasta “anda a cocinar a tus hijos”. De todo. En ese momento me sentí afectada, pero me ayudó mucho a forjar una personalidad y afianzarme más en el campo que quiero trabajar.

Este viernes es el Día de la Mujer, ¿qué decir al respecto?

Los números de mujeres en la ciencia tienen que subir, ser equitativos, somos una sociedad de 50-50, pero esos números no se reflejan en el campo de la ciencia todavía. Muchas colegas se retiran de la ciencia una vez que empiezan una familia. Son retos grandes, pero una mujer los puede manejar.

AUTOFICHA:

-“Soy Joanna Olga Gissella Alfaro Shigueto. Mi segundo apellido es de origen japonés. Mis abuelos maternos eran japoneses. Eso me ha marcado. La familia de mi mamá tenía anécdotas increíbles con la pesca. Aún tenemos familia en Japón. Es una conexión que busco”.

-“Estuve tan necia con la carrera de biología, que no me fui a Japón. Y me alegro de haberme quedado. Tengo 55 años. Nací en Lima. Acabé el colegio y estudié Biología. Hice el doctorado en el tema de tortugas en la Universidad de Exeter en Inglaterra”.

-“Trabajo con proyectos de investigación, muchos relacionados a la pesca, y desarrollo la actividad académica en la Universidad Científica del Sur. Como investigadora tengo entre cinco a seis proyectos. Soy recontra curiosa y la investigación me da alas para satisfacer las curiosidades”.





