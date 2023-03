El periodista y escritor peruano, Jaime Bayly , presentó su más reciente libro ‘Los genios’, que ahonda en uno de los acontecimientos más anecdóticos de las letras de Latinoamérica, el memorable fin de la amistad entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez .

Desde Madrid, Bayly presenta esta obra que analiza aquella amistad entre los premios Nobel y su abrupto fin en uno de los acontecimientos que marcaron un antes y un después en la literatura hispanoamericana y que el escritor peruano, que conoció a ambos, ha diseccionado en una “autopsia de una amistad muerta”.

Como se sabe, en febrero de 1976, en un cine en la capital mexicana, Mario Vargas Llosa dio un puñetazo a su hasta entonces gran amigo Gabriel García Márquez y nunca más se hablaron.





OTRA AMISTAD PERDIDA





Jaime Bayly también asegura que fue muy amigo de Vargas Llosa y su familia hasta que tuvieron “un par de desencuentros por temas políticos”, motivo por el cual se distanciaron. Sin embargo, aseguró que le encantaría que leyeran esta novela juntos, porque está hecha “con admiración y respeto”.

Lamentablemente, Bayly afirmó que este deseo sería imposible debido a las declaraciones que el propio Vargas Llosa habría dado a un periodista sobre su libro, de que seguramente serían un montón de mentiras, según informa EFE.

Pese a que Bayly asegura que le gustaría retomar la relación de amistad con el Nobel peruano y pide que no entiendan su obra como “un acto de hostilidad, rencor o ajuste de cuentas”, el periodista también manifestó que pudo escribir esta obra justamente por el distanciamiento de Vargas Llosa, ya que siendo un amigo cercano no se habría arriesgado. “Desde que me he distanciado de ellos me he sentido liberado”.





