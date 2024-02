“Imagenes en silencio”, de Rafael Roque: Lima, todo sucede esta noche

Es como un viaje donde la luz se pierde entre las sombras. El libro de cuentos Imágenes en silencio, de Rafael Roque Rebaza, contempla un eco siniestro en cada uno de sus relatos mediante una perspectiva realista y profunda del lado B limeño, con un recorrido detallado por los rincones más oscuros y desgarradores de la capital. Publicado por primera vez en Francia, en 2022, bajo el sello L’Oiseau Parleur Éditions, el libro ubica su lupa sobre la decadencia humana en tierras limeñas, como herramienta de visibilidad hacia tópicos como la delincuencia, la prostitución y la violencia.

Son nueve relatos. El repertorio está conformado por “Madrugada”, “Una extraña presencia”, “Un breve retorno”, “Maquillaje”, “Día de colegio”, “La fría noche”, “Migraña”, “El gestor de cobranza” y “El eterno perdedor”, que sirven como crítica contra los problemas sociales del día a día, como la inseguridad ciudadana, el adulterio, la prostitución clandestina y hasta la pedofilia.

Según Roque Rebaza, su tránsito diario por Lima se ha encargado de crear indirectamente imágenes en silencio. “Algunos relatos parten obviamente de una experiencia personal, algo que me ha sucedido, he visto o me han contado. He trabajado y estudiado mucho tiempo en el Centro de Lima. Ese ambiente violento, difícil, como es el centro, me era muy familiar. Muchas de esas cosas las he plasmado en el libro. Puse a Lima como escenario y como elemento vivo en el libro, y mi idea era mostrarla tal como es, sin romanticismos, sin nada, una forma cruda, como yo veo la ciudad, que es violenta, difícil de tratar, a veces imposible, que provoca muchísima ansiedad. Yo quiero provocar eso a los lectores del libro”, explica a Perú21.





Lima exhibe su faceta más tenebrosa desde la mirada áspera del autor. “Siempre trato de ser bastante realista con lo que escribo. Yo veo así a la ciudad de Lima. La he sentido así. Me gusta mucho la ciudad, sobre todo el centro, pero no hay que negar que es violenta. Es un lugar difícil, que tiene mucho de lo que aparece en el libro. Hay delincuencia, prostitución, mayormente en las noches, lo que la hace una ciudad bastante complicada. Quisiera que la vean tal y como es, sin ningún tipo de maquillaje ni nada por el estilo, que sientan la ansiedad de los personajes, que sientan la tensión, el miedo, el temor que se sienten en situaciones extremas. Me siento contento cuando se estremecen, cuando sienten y cuando se sorprenden con el libro. Deseo que se identifiquen y se digan a sí mismos ‘wow, esto lo viví, esto lo escuché, no quisiera que me suceda esto’”, dice el escritor.

Cuando se presentó el libro en Francia, muchos se identificaron con las historias limeñas porque allá también viven esos niveles de violencia. "Creo que mucha gente limeña ha vivido o escuchado algo parecido a los relatos de mi obra. Sin embargo, cuando publiqué el libro en Francia, donde es un público totalmente distinto, he tenido una recepción de numerosas personas, que también se han sentido identificados en algún momento de sus vidas. Obviamente, hay ciudades más violentas y complicadas, pero veo que todos alguna vez hemos sentido temor a que nos suceda algo o ansiedad de que nos hagan daño de noche, de que nos roben o ese tipo de experiencias difíciles", apunta.

-Imágenes en silencio, de Roque Rebaza, es publicado en el Perú por Dendro Ediciones. Ya está en librerías.

-El autor nació en Lima, en 1982. Es periodista. En 2008 publicó su primer conjunto de cuentos titulado En el nombre del padre.