Félix Álvarez Velarde, ferviente creyente del marxismo en su juventud, nos habla de su nuevo libro “El fracaso del socialismo en el mundo”. Hoy, un ferviente liberal.

¿Qué lo motivo a escribir su último libro “El fracaso del socialismo en el mundo”?

Fue la tremenda preocupación que experimenté cuando un partido marxista-leninista, Perú Libre, podía ganar las elecciones. Mi hermano y yo pertenecimos a las juventudes marxistas del Perú. Él, incluso había estado en la URSS, preparándose durante un año en marxismo-leninismo. Luego de completar su formación, mi hermano regresó preocupado. Me comentó que la URSS enfrentaría una serie de contradicciones. Años más tarde, llegamos a la conclusión de que el socialismo era un fracaso. Por consiguiente, dado nuestro contexto electoral, consideré una responsabilidad cívica escribir un libro detallando las razones de su imposibilidad.

Usted señala que el socialismo siempre fracasará. ¿Por qué?

No, el socialismo es inviable. No es suficiente contar con hombres altamente calificados y éticos en el poder. El sistema en sí está condenado al fracaso. Se basa en la planificación centralizada, desde la producción hasta el consumo. Además, se elimina la propiedad privada de los medios de producción. Por ello, los economistas de la Escuela Austriaca concluyen que las valoraciones en el mercado son subjetivas. Lo que es deseable para uno puede que no lo sea para otro. El socialismo no comprende esto y asume que las necesidades y gustos de las personas son siempre iguales. Realmente es un sistema utópico.

¿El capitalismo ha logrado ser el mejor sistema posible?

Por supuesto. Hace un poco más de 200 años, el mundo vivía en la pobreza. Más del 90% de la población mundial era pobre y me remito a los datos. Luego, gracias al modelo del capitalismo liberal, la pobreza se ha reducido al 10%. El caso de China es muy ilustrativo. El país oriental, después de su período de liberalización, atrajo inversión extranjera, posibilitó el flujo de capitales y se abrió al mundo. Logró salir de la aguda crisis propiciada por Mao Zedong.

A pesar de todas estas evidencias de fracaso, ¿por qué gran parte de nuestra juventud sigue creyendo en el sistema socialista?

Precisamente esa es una de las razones fundamentales de mi libro. Existe mucha ignorancia en la juventud. Muchos desconocen los verdaderos factores que llevaron a Sendero Luminoso a actuar como lo hizo. Aunque muchos marxistas saben que es inviable, no lo dicen por temas emocionales. Un ejemplo claro de esto fue Gabriel García Márquez, quien por cuestiones emocionales nunca logró distanciarse del socialismo. Por ello, Mario Vargas Llosa se alejó de él.

En el contexto peruano, ¿Pedro Castillo también intentó las mismas estrategias del socialismo internacional?

Por supuesto. Hay dos estrategias comunes en los proyectos socialistas marxistas contemporáneos. Castillo utilizó, como era de esperarse, la carta de la asamblea constituyente y la toma de las fuerzas armadas. La primera la llevó a cabo a la par de intentar el cierre del Congreso. En el caso de las fuerzas armadas, realizó algunos cambios en los altos mandos, pero sobre todo en los servicios de inteligencia policial. Hemos visto acciones similares en los gobiernos de Hugo Chávez o Evo Morales. Parafraseando a Mao Zedong: “El poder siempre nace del fusil”.

¿Existe cierto distanciamiento entre la empresa privada y la política?

Cada día, el empresariado tiene menos formación política. Sin embargo, lo más preocupante, y es algo que muchos colegas me han comentado, es que la política les provoca rechazo. Se han ido desvinculando de la vocación política. Esto ocasiona que muchas personas con creatividad e innovación, evadan la política. A la larga, otros ocuparan ese espacio. Parafraseando a Platón, si uno no se interesa en política, terminará sufriendo la política de los demás. Necesitamos motivar más al sector empresarial. Pero, se tiene que superar ese rechazo y ver la política como algo positivo.

¿Cuál es el papel que deben desempeñar las universidades?

Es necesaria una reforma educativa. Debe existir una simbiosis entre la investigación y las actividades económicas en el Perú. Se requiere un enfoque práctico de los estudios. Los programas de investigación deberían empezar a abordar nuestros problemas internos. En Chile, en el sector minero, se establecen alianzas estratégicas, al punto que las universidades investigan las problemáticas de su minería. Por ejemplo, la mejor fibra de alpaca se produce en Nueva Zelanda, usando ejemplares de Perú y Bolivia. En ese sentido, observamos cómo nuestros auquénidos sufren un deterioro periódico que nos impide competir a nivel internacional. Esas mejoras se logran a través de la investigación y la innovación.

En el plano internacional, ¿cómo recibió el triunfo del candidato libertario, Javier Milei, en las elecciones primarias de Argentina?

Espero que Milei gane. Elevaría mucho a su país. En mi libro también hablo del populismo, que no es lo mismo que el socialismo. En Argentina, desde el surgimiento del peronismo, prácticamente todas las reformas políticas han sido de ese corte. En la actualidad, el Kirchnerismo ha dejado al país en una situación de hiperinflación con altos índices de pobreza. Por estas razones, muchos argentinos han abandonado el país. Aunque tengo algunas reservas respecto a las propuestas de Milei, el liberalismo que promueve es la única solución para un país con una clase política demagógica.

El ascenso de Milei en las encuestas está generando que muchos medios lo ataquen e incluso lo llamen fascista, ¿nos puede dar su opinión al respecto?

Desde hace tiempo, la prensa y el sector político contrario han estado caricaturizando a Milei. Si bien es cierto que tiene un estilo explosivo, las acusaciones que le hacen son falsas. Además, presenta un sólido programa de reformas que estoy seguro mejorará la situación en Argentina. Es importante aclarar que el fascismo, al igual que el nazismo, son posturas políticas en completa contradicción con el liberalismo. El nazismo, por ejemplo, tenía fuertes postulados socialistas. Económicamente era un socialismo nacionalista. Estoy convencido de que seguirán atacando a Milei con dureza.

AUTOFICHA

• “El valor de algo no depende de las horas necesarias para producirlo, sino si es que satisface o no una necesidad humana. El cliente es quien finalmente pone el valor. Por más que produzcamos el mejor tabaco del mundo con los mejores profesionales, si es que nadie fuma cigarros en una sociedad, estos no tienen valor alguno”.

• “Muchos me han atacado. Les dije que primero lean el libro antes de atacarme. Estoy seguro que ni lo han leído. Les pedí que me respeten. Lamentablemente muchas veces esas agresiones verbales son producto de las emociones. El socialismo tiende mucho a llenar de pasiones a la gente y eso lleva a nublar su capacidad racional”.

• “El caso del poeta Reinaldo Arenas es emblemático. Él apoyó la revolución cubana al inicio. Sin embargo, el régimen castrista no permitía la homosexualidad y nunca pude ser libre. Luego, logró escapar a Miami, donde gozo mejor vida. Lamentablemente, llega a suicidarse debido a los traumas provocados por el castrismo. En su última nota acuso a Fidel Castro de su muerte”.