Ezio Oliva inició con buen pie 2024. Recientemente, firmó un contrato en México, pronto iniciará su gira en España y acaba de cantar en la presentación de Paolo Guerrero en Trujillo. Perú21 conversó con el artista, que hace unos días estrenó su tema “Que te vaya mal”.

Acabas de lanzar “Que te vaya mal”, justo en San Valentín.

Efectivamente, “Que te vaya mal” es mi nueva canción. ¿Por qué sale en San Valentín? Porque creo que en los últimos años le he cantado mucho al amor, cosa que me encanta porque estoy enamorado, pero creo que hay millones de personas que el 14 no lo pasaron bien. Que las han lastimado, que quizá les han puesto los cuernos, que se acaban de enterar de algo, que las han dejado solas con sus hijos. Cuando alguien te lastima de esa manera y te deja por otro u otra, creo que obviamente, al menos las primeras semanas, lo único que quieres es que esa persona pase por lo que estás pasando tú; hay que ser honestos, y que le vaya mal. Entonces, se me ocurrió escribir esta canción de despecho, anti San Valentín. Me pareció divertida, honesta y real.

¿Te han roto el corazón muchas veces?

Me han roto el corazón un par de veces, pero nada grave porque finalmente tuve la suerte de casarme con quien es el amor de mi vida y con quien creo que si pasaría, me dolería bastante más. Cuando te dejan, si se han portado mal contigo, le deseas que le vaya mal, pero luego se te baja la calentura y deseas que sea feliz y que es mejor que no esté contigo.

En un inicio, la canción fue dedicada a Ricardo Gareca.

Sí, yo estaba subiendo un adelanto de la canción y me enteré lo de Gareca y, respeto la opinión de los que no están de acuerdo, pero obviamente yo soy fan de mi Selección, y cuando juega Perú quiero que le vaya mal en el partido al contrincante, por más que tenga amigos chilenos, colombianos, venezolanos. Ahí empezó el drama y la gente lo toma como quiere tomarlo y todo bien, no hay ningún problema.

Hace unos días se generó un revuelo por una pregunta sobre si perdonarías una infidelidad.

Depende del momento, que es lo mismo que respondió Karen. Se generó todo un tema porque Karen se puso a llorar, y la gente lo tomó como si yo la hubiera engañado, pero en realidad es superllorona, y está bien porque es así como demuestra sus emociones.

Pronto iniciarás tu gira por España.

Sí, 2024 ha empezado muy lindo, con mucho trabajo. Estuve en el homenaje a Pedrito Suárez-Vértiz, el 14 estuve tocando con Río Roma y Sin Bandera. Además, acabo de regresar a México de una firma importante. Ahora en marzo tengo una gira en España, estaré en Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga; y volveré en junio por un mes, para una gira de verano. Estoy muy contento. Tengo los primeros seis meses del año con muchos proyectos, con mucho trabajo, gracias a Dios, con salud, mis hijas bien, la casa bien, eso es lo verdaderamente importante. Me siento feliz, agradecidísimo y con más ganas de seguir avanzando, de seguir sacando música.

¿Ádammo vuelve?

Ese rumor nació a partir de una pregunta que me hicieron acerca de qué opinaba sobre la reunión de Libido, que me encanta que hayan limado asperezas y que estén regresando a hacer esta gira. Y me preguntaron sobre Ádammo. Y lo único que dije fue que Ádammo no se había despedido. Los cuatro somos muy amigos, tenemos un chat en el que conversamos. En su momento, hubo sus peleítas, cosas de chicos, pero creo que nunca nos despedimos. Creo también que todos ya estamos en otra y no creo que Ádammo volvería como una banda como tal, pero sí, quizás una gira despedida, la última gira de Ádammo.

Vimos a Karen Schwarz y a ti en una promo de esta temporada de ‘El gran chef famosos’, pero no se concretó.

En realidad, la gente lo inventó. Yo me enteré por un post que puso Latina, hubo gente a favor y en contra, lo que normalmente pasa en las redes. Alguien me puso “Ezio, todo bien con tu música, pero no quiero verte en El gran chef”, y yo por molestar le dije “sí, me vas a ver ahí”. Se generaron titulares y cosas. Yo en verdad en las redes me divierto, le respondo a los haters. Soy muy mal cocinero, no descarto nada, pero ahorita Karen está muy metida en sus proyectos, yo también y los tiempos no están de nuestro lado.

Comentas que te diviertes en redes, pero hay comentarios bastante desagradables. ¿No te chocó en algún momento?

Quizás hace muchos años, cuando probablemente no era tan seguro de mí mismo, a los 19 o 20 años. Hoy por hoy, la verdad es que no. Leo mucho la crítica constructiva y la valoro y la respeto mucho, las que tienen fundamento. Me encanta y pido disculpas si me equivoqué, pero a la gente que escribe “oe, ándate a la...” o “enano”, entre otras cosas que te ponen, no hago caso, les mando un besito. Lo único que nunca permito es que se metan con mis hijas. Hay cosas más importantes en la vida para arañarme porque me digan enano. Enano soy pues, cuál es el problema. No pasa nada.

¿Cuánto ha evolucionado tu música desde tus inicios?

Creo que la he reinventado muchas veces y lo seguiré haciendo. La vida está caminando a una velocidad casi imposible de seguir. Este nuevo disco y la decisión de haber vuelto al pop es una reinvención también. Es lo que toca a todo aquel que quiere permanecer en el tiempo.





AUTOFICHA

“Quisiera que mis hijos se dediquen a lo que quieran. Si optan por la música, me parecería bien, creo que es una carrera maravillosa y yo creo que no hay nada más lindo que tener la oportunidad de llegar a la gente por medio del arte. Pero que hagan lo que les haga felices”.

“Me gustaría abrir un concierto del Grupo 5. Me encantaría tener la oportunidad de compartir con su público. He hablado con Christian Yaipén, los admiro muchísimo. Grupo 5, Bombai y yo hicimos una canción: ‘Me vas a extrañar’; no descarto otra colaboración”.

“Una de las cosas que más me marca de esta carrera es cuando los fans me escriben para que los ayude con mis canciones a pedirle la mano a su pareja. Es gratificante cuando el novio me llama para cantar y sorprender a su novia, o cantar de sorpresa en su boda. Es una experiencia maravillosa, no tiene precio”.