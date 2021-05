A 29 años de su muerte, María Elena Moyano continúa siendo el símbolo de madre coraje. Un ejemplo a seguir por su lucha constante.

“La Negra” como le llamaban en su círculo más cercano, es recordada como la mujer solidaria e incansable para construir un futuro mejor, no sólo para ella, sino para toda su comunidad. Creía fervientemente en despertar la conciencia de las mujeres. Con quienes trabajó por los más de 30 vasos de leche y comedores populares. Tenía esperanza en un cambio profundo para los que menos tienen, especialmente para Villa El Salvador, un pueblo que se erigió desde un arenal. Al que ella llegó cuando tenía 13 años, a lado de sus 6 hermanos. En un terreno alquilado con esteras y calaminas al viento, para luego convertir en realidad el sueño de la casa propia. Luchó contra la ideología del miedo con armas, implantada por Sendero Luminoso.

CUENTA LA HISTORIA

Su vida siempre fue difícil, se ganó un lugar a puro esfuerzo. Formó parte de la selección de Voley y se levantaba para ir al colegio a las 5 de la mañana. Sin un padre y con una madre sin trabajo. Estudió sociología Y luego integró el Partido Unificado Mariateguista. Sus dones de convocatoria y su liderazgo comenzaron a imponerse desde muy joven.

David Pineki Moyano, es hijo de María Elena Moyano, tenía 9 años cuando vio como los desalmados senderistas atentaban contra su madre, volándola en mil pedazos. Desde Madrid, habla, retrocede en el tiempo y se cuestiona cómo SL le arrancó la vida. “Yo creo que la mataron porque no seguía los ideales, ellos querían que ella perteneciera a su grupo terrorista y ella abiertamente se negó. Ellos me quitaron a mi país, mi alegría. Me quitó a mi familia. Hay mucha gente que no conozco, que a lo mejor piensa que estoy aquí por voluntad propia y no fue así, tuvimos que salir huyendo de la forma más rápida porque nos iban a matar. Cuando mi padre y yo estábamos en el avión, nos quedamos con la imagen de no saber si algún día volveremos y eso es muy duro”, señala.

El 15 de febrero de 1992, la emboscaron. Llegó a un local comunal donde supuestamente celebraban una pollada, fue allí con sus dos hijos y su sobrino. Mientras ellos jugaban en la loza, ella era cercada por Sendero Luminoso. Dos mujeres bajaron de un auto y le dispararon en la pierna para neutralizarla. Aun así, en el suelo y herida, les gritaba a sus hijos que huyeran del lugar. Luego, le pusieron una dinamita en su cuerpo. Después, todo se hizo polvo. A María Elena Moyano la mataron cuando tenía 33 años.

Julio Galindo, ex procurador de Terrorismo recuerda quién fue esta valiente mujer. “Ellos mataban a todo lo que se oponía a su forma de pensar. Porque Guzmán siempre decía: “el fin justifica los medios”. Por eso es que asesinan a Moyano, se ensañan de tal manera, que la asesinan a balazos y después dinamitan su cuerpo, nunca se encontró ni un solo pedazo de él. Pulverizaron a esta mujer y, por si fuera poco, luego de sepultada, van y dinamitan el lugar donde estaba enterrada”, recuerda.

Para Marcos Ibazeta, ex presidente de la Sala Nacional de Terrorismo, hay una falsa creencia que los terroristas de Sendero Luminoso son más condescendientes con los dirigentes socialistas e izquierdistas. “María Elena Moyano era de izquierda, es un claro ejemplo que; perteneciendo al Partido Unificado Mariateguista, era totalmente de izquierda. Se enfrentó a los métodos de Sendero y Sendero no tuvo piedad. Si el opositor tenía alguna representación, había que eliminarlo físicamente, sino tenía que desaparecer porque Sendero rinde culto a los símbolos, y si se mira a una persona que tiene una gran connotación social y un liderazgo, su tumba se convierte en un símbolo” manifestó.

Con María Elena actuaron sin piedad, sin escrúpulos y sin alma porque su pensamiento radical así lo mandaba. Hoy es recordada como una heroína de la paz, una paz que podría volverse vulnerable ante la amenaza que origina la alianza política entre el Movadef, brazo político de Sendero Luminoso con Perú Libre.

VIDEO RECOMENDADO:

¿Cómo Sendero Luminoso se reinventó en el Movadef?