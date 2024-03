“Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo”. Releer las primeras líneas -explosivas- de Cien años de soledad nos puede provocar hacer el feliz ejercicio de recordar la primera vez que leímos a Gabriel García Márquez. Fue acaso un relato de no ficción. ¿Noticia de un secuestro? ¿Relato de un náufrago? Quizás una novela. La aventura de Florentino y Fermina en El amor en los tiempos del cólera o la primera aparición de Macondo en La hojarasca. O bien uno de sus Doce cuentos peregrinos podría haberse hecho de nuestro interés. Las posibilidades son inmensas, casi infinitas. El hijo más conocido de Aracataca fue un prolijo escritor que, a pesar de haber ganado el Nobel “muy prontamente”, no dejó de producir arte. Felizmente.

Por eso, con la llegada de En agosto nos vemos (Random House) a 10 años de su muerte y mientras se espera que el debate sobre si se debió publicar o no esta novela póstuma a costa de la negativa de su autor, es buena idea repasar el universo García Márquez. Por ejemplo, hay una primera etapa bien definida y aún no explorada del todo. El García Márquez periodista, hombre con una vocación de reportero y cronista que dedicaba su pluma a las artes de la no ficción mientras repartía su tiempo en la literatura, esperando su oportunidad, que llegaría en 1967 con el éxito internacional de Cien años de soledad. Alguna vez el propio escritor diría que le debía al periodismo por lo menos la mitad del Nobel que conseguiría años después.

Ya establecido en Barcelona, dedicaría su vida exclusivamente a la literatura. Este camino lo llevaría a formar parte del apreciado y recordado boom latinoamericano (1960 – 1970), aquel movimiento literario protagonizado por diferentes autores de Latinoamérica cuyas obras tuvieron un gran éxito en todo el mundo: Julio Cortázar en Argentina, Mario Vargas Llosa en Perú o Carlos Fuentes en México. “La obra de García Márquez es incomprensible sin la de Cortázar, y la de Cortázar es incomprensible sin la de Vargas Llosa, y se establece toda una red que corresponde a algo muy real. Porque yo sé que cada uno de nosotros es muy consciente de lo que están haciendo los demás”, diría Fuentes sobre este colectivo que pareció, de pronto, dejar de escribir en unidad para hacerlo en conjunto, tejiendo los hilos de una propia literatura, muy nuestra.

En 1982, convertido ya en el estandarte del realismo mágico, García Márquez se convertiría en uno de los autores más jóvenes en recibir el Premio Nobel de Literatura. Lo hizo gracias a “sus novelas e historias cortas, en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de todo un continente”, tal y como señaló la propia Academia Sueca.

Hasta su partida en 2014, el novelista colombiano nos heredaría una obra que recorre, además de la novela, los cuentos, el teatro, los guiones de cine, más escritos de no ficción y un trabajo que escapa la literatura para abogar por un buen periodismo. Ahora, una década después de haberle dicho adiós regresa con En agosto nos vemos. Sus hijos, Gonzalo y Rodrigo, guardianes de su legado, han mencionado que, a pesar de la negativa del escritor (que llegó a decir ‘esa vaina no sirve’), sintieron que era menester que el mundo conozca sobre la historia de la mujer que cada 16 de agosto visita la tumba de su madre en una isla del Caribe. Han asegurado que es el último escrito “sobreviviente”. Una lástima, ciertamente. Pero así ocurre con la pluma de los grandes; algún día tiene que acabar para hacerse eterna.

NOVELA

1955.- La hojarasca

1961.- El coronel no tiene quien le escriba

1962.- La mala hora

1967.- Cien años de soledad

1975.- El otoño del patriarca

1981.- Crónica de una muerte anunciada

1985.- El amor en los tiempos del cólera

1989.- El general en su laberinto

1994.- Del amor y otros demonios

2004.- Memoria de mis putas tristes

2024.- En agosto nos vemos

CUENTOS / RELATOS

1962.- Los funerales de la Mamá Grande

1972.- La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada

1972.- Ojos de perro azul

1981.- El verano feliz de la señora Forbes

1981.- El rastro de tu sangre en la nieve

1992.- Doce cuentos peregrinos

1996.- Todos los cuentos

2020.- Camino a Macondo

TEATRO

1987.- Diatriba de amor contra un hombre sentado: monólogo en un acto

NO FICCIÓN

1970.- Relato de un náufrago

1978.- De viaje por los países socialistas

1986.- La aventura de Miguel Littín, clandestino en Chile

1996.- Noticia de un secuestro

2010.- Yo no vengo a decir un discurso

MEMORIAS

2002.- Vivir para contarla

OBRA PERIODÍSTICA

1973.- Cuando era feliz e indocumentado

1976.- Crónicas y reportajes

1981.- Textos costeños

1982.- Entre cachacos

1983.- De Europa a América

1990.- Primeros reportajes

1991.- Notas de prensa (1980-1984)

1999.- Por la libre (1974-1995)

2018.- El escándalo del siglo - Antología

TEXTOS POR CORRESPONDENCIA

2023.- Las cartas del Boom

OTROS GÉNEROS

Guiones para cine y televisión, ensayos, documentos y manuales para talleres.