Las películas basadas en libros no suelen estar a la altura del material original. Son pocos estos casos, pero hay varios ejemplos como El Señor de los Anillos, Tiburón o El Padrino. Este no es uno de esos casos, pero igual vale la pena mencionarlo.

Dan Brown ha escrito 10 libros, pero es más conocido por la saga de Robert Langdon, personaje que ha plasmado en 5 ocasiones: Ángeles y Demonios, El Código Da Vinci, El Símbolo Perdido, Inferno y El Origen. De estos cinco, los primeros dos e Inferno han sido llevados a la pantalla grande, bajo la conducción de Ron Howard y protagonizado por Tom Hanks. Las tres están disponibles en Netflix.

Si no has leído los libros, recomiendo que lo hagas, ya que son bastante entretenidos y tienen una particularidad: despiertan el interés por el arte y la historia. No hagas caso a esos intelectuales que menosprecian a Brown. Cualquier libro que pueda llamar la atención de un millennial o centennial no debe ser rechazado.

De las tres películas, Inferno es la que peor trabajo hizo para mantenerse fiel al libro, pero no por eso deja de ser entretenida. Volviéndola a ver, con una pandemia de por medio, la película evoca unos cuestionamientos existenciales inevitables.

La historia parte en la actualidad, con un mundo sobrepoblado, que arrasa con el resto de vida en el planeta. La humanidad se demoró 100 mil años en llegar a los mil millones de habitantes y luego solo 100 años para doblar esta cifra. Ahora estamos llegando a los 8mil millones y se estima que para el 2040 estemos cerca de los 32 mil millones. En ese contexto, un multimillonario tiene una solución: eliminar a la mitad de la población para salvar a la humanidad.

La película está adornada por la simbología detrás de “La Divina Comedia” de Dante Alighieri y la representación que le dio al infierno, que es vigente hasta ahora. Es una perfecta combinación de persecución, misterio y búsqueda del tesoro. Todo sustentado con literatura, arte y arquitectura de la época, que al autor combina de manera perfecta para hacernos creer que el mensaje viene del pasado.

Si bien la premisa de este excéntrico es maquiavélica, por no decir genocida, despierta una interrogante. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar sin pensar en el daño que nos hacemos como raza y como responsables del único planeta que tenemos? “Los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantiene su neutralidad en tiempos de crisis moral”. – Dante Alighieri.

