Desde la eternidad, Mariella Agois.

Por Aron Ramírez Mendieta:

Creadora. Representativa. Entrañable. Peruana. Pero nos dejó. Partió el último domingo 21 de enero al universo volátil de las artes plásticas, donde la creatividad se eleva al estatus de eternidad. Mariella Agois dejó un luto infinito en la escena artística nacional tras su sorpresivo fallecimiento a la edad de 67 años, con un gran legado detrás que respalda décadas trabajando y revolucionando mediante pinceles y cámaras fotográficas. Su estilo emblemático y posmodernista funciona como ornamento para enaltecer una trayectoria profesional que se remonta a la lejana década de los setenta.

Obra de Mariella Agois.

Nacida en la ciudad de Lima en 1956, Agois tuvo un primer acercamiento a su vocación como fotógrafa en 1975 como alumna de Fernando La Rosa y formó parte de la serie Fotogalería Secuencia entre los años 1977 y 1980, además de ganar popularidad por difundir el trabajo de Martín Chambi en tierras limeñas. Su trayecto artístico tomó un rumbo diferente en 1985, cuando inició sus estudios en la carrera de Bellas Artes en The School of the Art Institute of Chicago, donde decantó su vida hacia la pintura. Años después, en 1987, forjó un estudio en territorio norteamericano tras culminar su maestría, con la creación de sus primeras obras de renombre ante el descubrimiento de su inconfundible estilo artístico. Luego de su retorno a Lima en los años noventa, Agois se convirtió en una musa indescifrable en exposiciones nacionales e internacionales, con trazos que han viajado desde Miami hasta Madrid.

Obra de Mariella Agois.

PATRIMONIO DEL ARTE

Mariella Agois desplegó su magia en el lienzo con referentes orgánicos y precolombinos, con tejidos de tapiz artístico que entrelazan el pasado y presente, además de su clásica geometría desencantada con una sinfonía de colores que sigue seduciendo las miradas del público. Entre sus exposiciones más famosas destacan Asimetría sincrónica (Lima, 2021), Una sola voz (Lima, 2020), Obra reciente (Lima, 2018), Próxima parada (Madrid, 2017), Recent work (Miami, 2012), Sinsecuentes (Lima, 2011) y The bride of the sun (Antwerp, 1992). Su talento la hace inmortal.

Obra de Mariella Agois.

Datos:

-Agois revolucionó el panorama fotográfico peruano en la década de los setenta tras emplear una cámara lomográfica para la creación de su serie titulada Chorrillos, que retrata las playas de Lima a finales de 1970 desde una perspectiva novedosa.

-Sus obras están en la muestra Sistemas geométricos. Pinturas 2008-2023, que se exhibe en la sala 2 del Museo de Arte de Lima hasta el próximo 16 de junio.

Obra de Mariella Agois.

