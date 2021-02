Incluso en tiempos de pandemia, cuando el futuro incierto parece tener alertas a todos, la música no puede parar. En una colaboración inédita, Los Mirlos, leyendas de la cumbia amazónica, se unen al uno de los grupos de cumbia más escuchados en Chile, Santaferia.

Titulada “María”, la canción sigue una historia bastante común: la tardanza de una joven a una cita para ir a bailar. Fue compuesta por Alonso “Pollo” González, vocalista de la agrupación chilena. Él contó a Perú21 que la letra hace referencia y es un homenaje al tema “Respuesta a María”, del grupo cubano Clave y Guaguancó.

“El tema salió de noche, haciendo dormir a mi hija más pequeña. Nosotros escuchamos harta música, entonces escuchamos esta canción y ella le cambió la letra y la melodía. Estuvimos como cinco meses cambiándole la letra y jugando, porque es parte de nuestra rutina, le cambiamos la letra a varias canciones. Todas las noches iba anotando lo que ella me iba diciendo, hasta que nos dimos cuenta de que teníamos bastante letra, un día nos sentamos en el computador, la armamos tipo cumbia y así salió”, relata.

Después, le mostró el tema al director de la banda, Mauricio Lira y él le mandó una pista de guitarras y ambas creaciones calzaron perfecto.

De todos para todos

La banda chilena está conformada, además, por diez talentosos músicos. Juntos, han creado temas como “Algún Día Volverás”, “Como Duele” y “Haciendo Nada”, que toman elementos de la cumbia, el rock, el reggae y demás géneros que disfrutan.

Se formó en 2006 y el nombre hace referencia a las ferias que se realizan en Chile y su significado. “Son espacios donde venden muchas cosas, lo que para algunos es basura otro viene y lo compra en las ferias de pulgas. Es tan lindo lo que pasa, es un lugar donde hay muchos colores, muchos sabores y hay todo tipo de gente. Es un lugar prácticamente santo”, explica González.

En el videoclip, los animales disfrutan del concierto de Los Mirlos y Santaferia en medio de la selva. (Foto: Captura de video)

Música en pandemia

Santaferia pensó inmediatamente en Los Mirlos, a quienes conocieron en un festival en Chile, para llevar esta canción a otro nivel. “Ellos están en el inconsciente de la cumbia latinoamericana, entonces hacer una colaboración con ellos es un regalo y los admiramos desde hace mucho tiempo, por el sonido que tienen que es muy clásico”, admite el vocalista chileno.

El fundador de Los Mirlos, Jorge Rodríguez comentó que cuando escucharon la canción se convencieron de que sí se podría hacer una “cumbia bonita, al combinar su estilo y el nuestro”.

Ahí empezó la travesía de ambas agrupaciones al componer los arreglos en conjunto. “El proceso fue orgánico”, explica la voz de Santaferia. Agrega que para su equipo era enfrentarse a algo nuevo, ya que para algunos músicos era la primera vez que grababan desde casa.

“Para nosotros es muy importante que Los Mirlos estén contentos con la canción y con el proceso. Nosotros mandamos la primera propuesta y ellos nos enviaron una de vuelta. Siempre fue un ida y vuelta. (…) Valoramos esta producción porque cuesta mucho grabar en pandemia”, agrega.

¿El resultado? Una contagiosa cumbia que demuestra el talento, creatividad y sonidos representativos de cada estilo. Por un lado, tenemos las guitarras de la cumbia amazónica, acompañadas de los sonidos guturales y/o guapeos de Rodríguez. Por el otro, la refrescante presencia del güiro, las trompetas, el trombón y el saxo-barítono de Santaferia, además de la distintiva voz del vocalista.

Maestros de siempre

Entre el estreno de la canción y el endurecimiento de las medidas para combatir la COVID-19 en nuestro país, la voz de Los Mirlos tiene un tiempo para recordar que la música no puede parar. Durante la pandemia han venido adaptándose al cambio, a través de conciertos virtuales en distintas festividades, por ejemplo.

“Nos solidarizamos con todas las familias que han perdido seres queridos en estos momentos difíciles. Desde nuestro lado tratamos de crear música que lleve alegría, para seguir siempre adelante”, reflexiona.

El éxito de Los Mirlos, que nacieron en 1973, no solo recae en el sonido que ofrecen, sino en que han sido fieles a su esencia. “Muchos me decían que ponga un saxofón o una trompeta, y si bien los he puesto para alguna canción, he mantenido nuestra formación clásica. Esa que hace que escuches a Los Mirlos en cualquier lado y nos reconozcan”, explica Rodríguez.

Fiesta en la selva

El videoclip es como un sueño psicodélico en medio de la Amazonía. Se ve un mundo animado donde animales humanizados conviven y se ve, también, cómo Los Mirlos y Santaferia arman la gran fiesta de la cumbia.

El mayor logro de esta colaboración, que evidencia la maestría de cada grupo, está en el equilibrio y armonía de “María”, que nos invita a bailar, cantar y olvidarnos, aunque sea por un momento, de los pesares.