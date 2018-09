Carga Máxima: Arte hecho a puro pulso

Las combis, taxis, buses y mototaxis también llevan tatuajes. En su piel de metal se leen frases dibujadas en colores chillones que, al verlas, nos arrancan una sonrisa por sus mensajes que van de lo pícaro a lo nostálgico, desde el despecho y la envidia hasta el puro gozo. Textos con los que muchos se pueden identificar y que forman parte de nuestra cultura popular, y que podemos apreciar en la exposición ' Carga Máxima y su estilo chillante'.

La muestra que se realiza en el Icpna reúne cuatro años de investigación de los artistas Azucena Cabezas y Alinder Espada sobre frases, caligrafía y lettering (el arte de dibujar letras) que hallaron en varios puntos limeños como el mercado de La Parada. Un arte que se caracteriza por un lenguaje de colores vivos, al que ahora denominamos arte chicha, otra forma de arte urbano.

PON PRIMERA Y ARRANCA

Años atrás, este estilo artístico no era tan valorado como hoy. Es más, era discriminado. Sin embargo, actualmente traspasa las clases sociales y se ha apropiado de nuestro imaginario popular.

“No obstante, no todos aceptan lo popular. No es un ideal que lo hagan. Aunque hay un grueso de la población que se identifica con las frases, letras y colores. Incluso, no necesariamente limeños, sino de otros países de Sudamérica”, nos explica Espada.

“Mujer bonita es la que sale a luchar”, “De mí te olvidarás, de lo que hicimos jamás”, y “El buen amante nunca se enamora” son frases que hallaremos (y sentiremos) en la muestra. De todas, Espada considera “A puro pulso” como la más importante. “Connota que las cosas que se hacen a mano son mejores. No necesariamente se refiere a una técnica artística sino también, por ejemplo, a cargar papas en el mercado. Uno gana con esfuerzo la profesión que tiene. Con el cuerpo. A puro pulso”, enfatiza el artista.

La muestra incluye instalaciones, objetos intervenidos, murales y cuadros como “The Bacan”, una pintura que fusiona a “Baco” de Michelangelo Merisi da Caravaggio con el pollo a la brasa con ensalada y papas fritas, la gaseosa y la cerveza. “Es la definición exacta de un peruano que se inserta a la globalización”, explica Espada. “Aquí todo es chévere”, dice otro adagio popular, que retrata lo que representa ' Carga Máxima y su estilo chillante'.

DATOS:

- Carga máxima es un estilo de letra alusivo a los camiones que llegaban a diario al mercado mayorista de La Parada a cargar productos. Fue bautizado así por un pintor llamado Cara Cortada en los años 50.

- Visite la exposición en la galería del Icpna (Av. La Marina 2469, San Miguel). De lunes a sábado, de 11 a.m. a 8 p.m. La muestra va hasta el 29 de setiembre. Este sábado 15 se realizará un taller con Azucena Cabezas y Alinder Espada.