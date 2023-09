En la oficina de Armando Andrade (Lima, 1952), en la avenida Salaverry, todo parece ser arte. Un cuadro de Huanchaco permanece a la izquierda de su escritorio. Otro de la artista shipiba Lastenia Canayo se abre paso entre tres obras suyas en el librero. Dos piezas en serigrafía de Juan Javier Salazar separan dos grupos de libros, mientras que unas cerámicas wari y nazca se lucen en un espacio privilegiado. En medio, dos sillones en los que intentamos hacer una entrevista sin distraernos.

¿Cuál es su definición de arte?

Es la expresión más sublime que existe. Ha estado presente desde la vida primaria, es una necesidad humana por dejar una huella. Está totalmente vinculado a las grandes preguntas, a lo sagrado, a lo eterno, etcétera. Lo otro que he podido definir es que los artistas son las grandes parabólicas del mundo. Un ejemplo: en los años sesenta Nicolás García Uriburu tiñó los canales de Venecia de verde como una preocupación por la ecología. ¡Imagínate, estamos hablando de los años sesenta!

¿Qué es lo primero que coleccionó?

Chancay. Me di cuenta de que era una cultura vapuleada por los arqueólogos. Sentí, más bien, que era una cultura de expresión, afín a los momentos que se vivían en el mundo. A mí me llaman el “Chancaymán”. Compro la colección de Arguedas, la de Apesteguía, la de Gabaldoni. Logro consolidar una gran colección.

Cerámicas de la cultura Chancay que forman parte de la gran colección de Andrade, junto a ponchos peruanos del distrito de Mamara, en Apurímac.

¿Qué es lo que necesita un coleccionista?

No se necesita dinero, se necesita curiosidad. Hace siete años voy a un anticuario y encuentro una tela bordada que decía “A.R”, costaba 20 soles. Me llevo una, la miré y comenzó la curiosidad por quién era “A.R”. Regresé y compré 10 más. Preguntando luego sobre quién era, me dicen que es Aquilino Ramos, un personaje fantástico del centro del Perú, un bordador huancaíno increíble.

¿Cuándo ha sido la última vez que algo te ha dejado sin palabras?

Este año hubo una muestra en el C.C. Garcilaso de la Vega, de una artista shipiba llamada Sara Flores, que me dejó perplejo. Creo que estamos ante una artista de nivel mundial.

¿Cómo describiría su colección?

Yo tengo una colección muy diversa. Más que un coleccionista, me defino como un provocador. Yo no soy una persona que tiene como un afán enorme de poseer todo, a mí me interesa provocar.

¿Tiene alguna pieza que considera invaluable?

Hay una pieza que no vendería jamás. Y tiene una anécdota muy curiosa. Cuando la encontraron, me la iba a traer porque sabían que yo era un gran coleccionista de Chancay, pero finalmente no llegó a mis manos. Fue a parar a otro coleccionista y, cuando yo la vi, me di cuenta de que era la más importante que había salido alguna vez de Chancay. Es una cerámica que mide cincuenta centímetros. Es una mujer en gestación, absolutamente fantástica. Al final cambié esa pieza por una camioneta, para que veas cuán loco estaba en ese momento. Cuando adquiero la pieza, recuerdo haberla puesto en mi casa de una forma muy peculiar. Hice un cerro de arena en una vitrina y puse la pieza encima. Llamé a los coleccionistas más importantes de la cultura Chancay que había en ese momento. Uno era Raúl Apesteguía, quien, cuando vio la pieza, dijo: ‘Ahora te puedo vender mi colección de Chancay’. Me vendió su colección y la de Arguedas, que también la tenía. Hice lo mismo con Gabaldoni. Para mí, es la pieza más importante que tengo... aunque en realidad la tiene el país. Es una pieza que claramente va a quedar aquí, donada, como va a quedar toda mi colección de Chancay.