El poeta Alonso Ruiz Rosas (Arequipa,1959)tiene el corazón reservado para Arequipa. Desde España, el autor de Caja negra (1986) nos cuenta que su mente siempre lo traslada a su tierra natal. Y este amor crece aún más en días de Hay Festival, un evento del que justamente Ruiz Rosas fue protagonista en sus inicios. Nos lo cuenta así.





-¿Cómo aterrizó el Hay Festival en Arequipa?

Tal vez valga la pena empezar por el contexto. En 2009, le propuse al entonces presidente de la Región Arequipa, Juan Manuel Guillén Benavides, que se creara, con el nombre de Mario Vargas Llosa, una biblioteca regional en la sede institucional donde estábamos conversando: una antigua casona de la calle San Francisco. La iniciativa fue aceptada de inmediato. En marzo de 2010, Vargas Llosa estuvo en Arequipa para el inicio de las obras. En 2011, ya Premio Nobel, volvió para recibir un apoteósico homenaje de la ciudad e inaugurar la biblioteca. Poco después me comentó en París que pensaba donar su biblioteca personal a Arequipa; empezamos las coordinaciones y él hizo público el anuncio en marzo de 2012. En marzo de 2013, en una nueva visita, Mario, que venía del Hay Festival de Cartagena, comentó que ese festival podía realizarse también en nuestra ciudad y me pidió echar una mano.





-La presencia del Nobel fue determinante.

De regreso a París, recibí una llamada de Cristina Fuentes, directora internacional del Hay. Convenimos en que para llevarlo adelante era necesario el respaldo de una institución como el Gobierno Regional, que podía alentar otros auspicios. Tras algunas sugerencias, hablé con Juan Manuel y comprometió su apoyo. El camino estaba abierto. Cristina Fuentes viajó después a Arequipa para entrevistarse con él y así empezó el aterrizaje.





-¿Se podría decir que una suma de factores y actores coinciden en el momento y el lugar indicados? Sin los arequipeños quizás este festival no habría recaído en dicha región.

Sin duda. Las iniciativas se concatenan positivamente cuando los gobernantes asumen sus deberes con la promoción de la cultura. Al inicio de esta historia hay un compromiso institucional, cuya continuidad es indispensable para el éxito de cualquier proyecto. El primer Hay empieza en Arequipa, en 2015. Para entonces, la región tenía una nueva gobernadora: Yamila Osorio, quien respeta y promueve los compromisos asumidos, con evidente beneficio para Arequipa. Y el actual gobierno continuó apoyando el Hay en 2019. Trabajó también en nuestra ciudad Hernando Torres Fernández, a cargo de la Oficina Desconcentrada de la Cancillería, quien había frecuentado el Hay de Cartagena y presta una importante colaboración al evento.

-¿Cómo se organiza hoy el Hay en Arequipa?

Le sugería a Cristina Fuentes que Ángela Delgado se encargara del Hay en nuestra ciudad y creo que ella y todo el equipo han hecho un trabajo muy valioso. Se ha ido consolidando y fortaleciendo el fundamental apoyo de importantes empresas auspiciadoras del sector privado. Se han involucrado la Universidad Nacional de San Agustín y las principales universidades privadas, además de contar con la participación de algunas embajadas y de otras instituciones locales y nacionales.





¿Qué nos dice el hecho de que el Hay Festival haya nacido en Hay-On-Wye, un pequeño pueblo de Gales con poco más de 1,500 personas, pero con más de 40 librerías?

El Hay Festival es, en su origen, un ejemplo de visión y perseverancia que logra aprovechar al máximo las fortalezas de un pequeño lugar y darle una proyección extraordinaria. Peter Florence y sus colaboradores han sabido también enrumbar a nuevos espacios: Segovia, Cartagena de Indias, Querétaro, Arequipa. Por algo han recibido este año el Premio Princesa de Asturias.





-¿Qué particularidad le brinda la ciudad de Arequipa al Hay Festival?

Arequipa es una ciudad con la principal oferta educativa en el sur del Perú. Tiene una tradición cultural destacada y un Centro Histórico único y bien equipado, ideal para un festival de este tipo.





-¿Qué le regala el Hay Festival a Arequipa? ¿Cuál es la herencia que dejará en las nuevas generaciones?

El Hay le permite a Arequipa acoger y escuchar a figuras excepcionales de la cultura contemporánea –escritores, historiadores, científicos, artistas–, para que dialoguen con figuras nacionales y con el público. Los visitantes se llevan, a su vez, impresiones de la ciudad que contribuyen a su proyección internacional. El Hay es un polo de atracción: cientos de personas viajan especialmente para verlo. El año pasado hubo cerca de 30 mil espectadores en la suma de actividades, para no hablar del impacto mediático y de su proyección en otras ciudades. Pero no son solo números: muchas personas, especialmente jóvenes, reciben nuevos conocimientos, entienden otros problemas, enriquecen su perspectiva y ello, sin duda, tendrá una positiva repercusión que no podemos ahora cuantificar.





-¿Por qué es vital redoblar esfuerzos para mantener este festival en el Perú?

Se pueden mejorar muchas cosas y estoy seguro de que se mejorarán. Pero lo más importante es mantener la continuidad y fortalecer el apoyo institucional de las entidades públicas involucradas, que deben asumir siempre su compromiso estratégico con el desarrollo integral de las sociedades donde actúan, y en el que las expresiones culturales propias, en diálogo permanente y enriquecedor con otras expresiones, son fundamentales.





DATOS

-Alonso Ruiz Rosas es un reconocido poeta y gestor cultural. Dirigió el Centro Cultural de la UNSA – el primero de su género en el país– y, más tarde, organizó y fue jefe de la Superintendencia Municipal del Centro Histórico de Arequipa, responsable de su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

-Ha sido agregado cultural del Perú en Francia, director del Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores y es ahora agregado cultural del Perú en España. Es, también, uno de los vicepresidentes honorarios del Hay Festival de Arequipa.