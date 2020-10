Debates, proyectos, sueños y conocimiento. Mario Vargas Llosa, Fernando Savater, Laura Restrepo, Norman Ohler, Joe Sacco, Susana Baca, Leila Guerriero, Orhan Pamuk y más. Volcanes, historia, altura, gente. Escritores, músicos, artistas, científicos, activistas. El Hay Festival es una alfombra de momentos y personajes inolvidables que desde 2015 ha convertido a Arequipa en una parada obligatoria de la cultura. ¿Cómo este festival del pensamiento logró llegar a replicarse a más de dos mil metros de altura?

La primera vez que el arequipeño Hernando Torres-Fernández escuchó hablar del Hay Festival fue en 2010. Con más de tres décadas dedicadas a la diplomacia y a promover la cultura peruana, por aquel año desempeñaba funciones diplomáticas en Colombia, país que albergaba el único Hay Festival en el continente. Acostumbrado a no realizarse en grandes urbes, el encuentro se realizó bajo el calor y encanto de Cartagena, a orillas del Caribe, y contó con una comitiva de intelectuales y artistas peruanos, incluido el escritor Mario Vargas Llosa, quien quedó maravillado con el evento. Con la coordinación de Torres-Fernández, el país pudo cumplir una ejemplar participación.

Pero sería en el Hay Festival Cartagena 2013 donde se cocinaría la idea de replicar el festival en tierras peruanas. La gran pregunta era dónde. ¿Lima? ¿Cusco? ¿Arequipa? Desde Estados Unidos, donde ahora es cónsul general del Perú en San Francisco, Hernando Torres-Fernández recuerda con nostalgia aquella noche donde Arequipa se convirtió en la ciudad elegida.

“En Cartagena tuvimos un evento gastronómico peruano. Asistieron Susana Baca, Gastón Acurio, quien era el que ofrecía las especialidades (...). Es cuando conversando con MVLL fue muy fácil deducir: ¿qué ciudad del Perú tiene las características de Cartagena? En el sentido de que tenga un centro histórico, sea patrimonio de la humanidad, tenga espacios culturales, un público interesado. La conclusión fue que Arequipa era ideal para replicar el festival”.

-¿Cuál fue el siguiente paso?

Le dije a Mario: Tú aquí eres el único que tiene el poder para convencer a los organizadores que viven en Londres. Él –que había quedado encantando con el festival– me dice ‘voy a hacer esa gestión’.





Nacido en 1988 en Hay-on-Wye, un pequeño pueblo de Gales con 1,500 habitantes, pero con cerca de 40 librerías, el Hay Festival fue pensado como un encuentro de todas las artes. Desde aquella primera edición, su crecimiento ha sido exponencial, multiplicándose en distintas ciudades del mundo como Segovia (España), Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) o Rijeka (Croacia). A Latinoamérica llegó en 2007, instalándose en Cartagena (Colombia). En 2015 sería replicado en Arequipa (Perú) y en Querétaro (México) un año después.

El peruano Mario Vargas Llosa lideraría aquella comitiva que tuvo como empresa traer el festival a Arequipa. Hernando Torres-Fernández siguió de cerca ese empeño que tuvo su recompensa a finales de 2014, cuando se anunció que la emblemática ciudad sería sede del evento internacional al año siguiente. La noticia también vendría acompañada con un viraje en la vida profesional de Torres-Fernández. “Cuando termino mis funciones en Colombia, la canciller de ese entonces me nombró director regional de Relaciones Exteriores en Arequipa. Era el año 2014. Imagine mi enorme alegría y la de los directores del Hay Festival, quienes ya me conocían. Fue una gran y bonita coincidencia”, cuenta.





- ¿Cómo encontró a Arequipa?

Fue un shock, en el buen sentido. Yo me fui de ahí a los 22 años. Como director pude involucrarme y promover el Hay Festival Arequipa. A la Cancillería no le toca organizar, este papel lo realiza la propia institución del Hay Festival, pero Torre Tagle tiene la tarea de promover la cultura. Es así como ayudamos a fomentar las alianzas entre el evento y las instituciones y empresas privadas.





- ¿Cuál fue su papel?

Recibí al equipo de Londres y les organicé reuniones con las autoridades locales y los empresarios para lograr alianzas. Un festival como este es muy caro y se necesita el apoyo de privados. A un Premio Nobel lo tienen que traer en primera clase, alojarlo en el mejor hotel de la ciudad y encargarse de sus viáticos. Si ellos cobrasen por dar una charla, sería imposible realizar el festival, pero como tiene tanto prestigio, ninguna de estas personalidades cobra un centavo. Lo hacen por generosidad.





- ¿Valió la pena?

Recuerdo que cuando Fernando Savater llegó en 2015, la gente en las calles lo aplaudía y se notaba que varios habían leído sus libros. Además, todos los eventos estaban absolutamente llenos. Por ejemplo, un domingo por la mañana no había sitio dónde sentarse en el Teatro Municipal. La primera edición tuvo 20 mil asistentes llegados del resto del Perú y de otros países.





- ¿Dónde reside el encanto del Hay Festival Arequipa?

Tiene un formato muy ágil, muy ameno, nadie usa corbata. En segundo lugar, hay mucho humor. Es un festival de divulgación y si uno, por ejemplo, habla de ciencia, jamás lo va a hacer con terminología que nadie entiende. Los encuentros se convierten en charlas divertidísimas, hay un espacio para el público y luego el entrevistado sale a firmar sus libros. La atmósfera que se crea es muy acogedora y estimulante. El centro de la ciudad de Arequipa se convierte en un foro vivo. Uno se encuentra en la calle o en cafés con los premios Nobel, escritores, científicos. Y ellos gozan de la arquitectura, de la gastronomía. Las famosas picanterías se convierten en espacios de encuentro.





Alejado ya de la coordinación del festival, aunque con el cargo de vicepresidente honorario, Hernando Torres-Fernández no ha dejado de ser un apasionado seguidor del evento y, desde San Francisco, no deja de contar que su tierra alberga uno de los festivales más lindos del mundo. Este jueves 27el Hay Festival Arequipa inicia su sexta edición y traerá consigo una exigencia de estos tiempos: será completamente virtual. 12 días y 79 eventos, un sinfín de personajes en una Arequipa virtual. Añorando los viejos tiempos, pero sin ponerle mala cara a la realidad, el cónsul indica que este formato también ha traído beneficios, como la presencia de personalidades que no podían asistir al país por motivos de agenda o altura.

Su voz transmite emoción por esta nueva edición, pero esta se multiplica al sentenciar: “Arequipa por fin tiene el festival que se merece”.









