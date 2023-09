Alicia Mercado se inició en la actuación desde hace 10 años. Ha incursionado en teatro, televisión y cine. Ahora alista el estreno de su próxima película, Susy, una vedette en el Congreso, donde interpretará a Susy Díaz. Alicia, quien también es profesora de teatro, cuenta que al igual que su personaje, es una mujer empoderada, con ganas de arriesgarse e ir por más.

Susy Díaz es un personaje controversial y, a la vez, muy querido, ¿cómo se preparó para este papel?

Han sido varios momentos. Está la parte actoral y la parte física. En lo actoral, vi muchos videos, encontré mucha información en Internet, gente que ha conocido a Susy cuando tenía 29 años. Hice mucha investigación y observación, he tenido tiempo para estar con ella, para preguntarle muchas cosas, para ver cómo habla, cómo camina, cómo se mueve. En la parte física, me hicieron el cambio de look que necesitaba. Y en el set, la maquilladora y dos estilistas se encargaron del pelo, que es un tono de rubio particular. No me dio miedo el cambio radical, porque cuando se trata de hacer personajes que me llaman la atención y que me interesan, no tengo ningún problema en hacer ese tipo de cosas, me encanta.

¿Le dio tips?

Para interpretarla, no. Me dio consejos de vida que me parecieron superchéveres, como que una mujer debe tener sus cosas, encargarse de ser su propia dueña, su propia jefa, más allá de lo laboral, cómo sostenerse sola, y eso me pareció superbonito e importante.

¿Hay alguna similitud entre usted y Susy?

Sí, hay bastantes similitudes. Ambas somos mujeres con ganas de siempre ir por más, de arriesgarse, muy empoderadas, muy dueñas de sus propias cosas, de labrar su propio camino, es algo que me gusta mucho. Me encanta que Susy se tome la vida con tanto humor, a pesar de las cosas que le han pasado, que no siempre son positivas. Susy y yo tenemos más en común de lo que yo pensé.

Mucha gente ha ridiculizado a Susy Díaz, ¿considera que nuestra sociedad juzga por las apariencias, sobre todo a las mujeres? ¿Lo ha sufrido en carne propia?

Creo que sí la han juzgado muchísimo. Si ella quiere ser así, ¿cuál es el problema? A veces somos muy prejuiciosos. Una exvedette puede sonar como algo que te aleje, pero es una mujer que siendo vedette, estaba trabajando como cualquier ser humano, estaba labrándose un camino y mira hasta dónde llegó. Creo que la han criticado injustamente muchas veces, pero ha sabido callar bocas. Gracias a Dios, yo no he tenido mucha crítica. Me pasó cuando recién comenzaba a trabajar. Había gente que asumía que no me había costado esfuerzo obtener algún personaje. La crítica te duele, te lastima, pero debes seguir adelante.

¿Le incomoda que algunas personas minimicen su trabajo y digan que es una imitadora de Susy Díaz?

Están en su derecho de decir lo que quieran, pero yo no estoy imitando, estoy haciendo una interpretación y puedo perfectamente argumentar por qué no es una imitación, pero, claramente, no voy a gastar mi energía en responderle a alguien que no conozco y que no me interesa. Acepto dialogar mucho en redes cuando el comentario viene de una forma positiva, pero si es hate, no me molesto en responder. Cuando vean la película se darán cuenta. La gente va a hablar y bienvenidos sean, yo estoy abierta a todas las críticas constructivas.

¿Teme que la encasillen?

No, sé que el personaje de Susy es algo grande y es algo que me va a acompañar por mucho tiempo y que, probablemente, va a ser un éxito y lo agradezco, pero yo por algo me he quemado las pestañas estudiando, invirtiendo en talleres de actuación. Ahorita ya estoy preparando otro personaje. Es más, acabo de grabar otra película hace poquito y mi personaje es totalmente diferente, no tiene nada que ver con Susy.

Al igual que Susy, ¿estaría interesada en ingresar a la política?

Jamás, qué horror. No podría, es un dolor de cabeza.

¿Cuál es el momento que más disfrutó de la película?

Una de las escenas que más me gustó fue cuando grabé una canción, pero creo que el momento que más disfruté fue grabar toda la campaña con el 13 en el poto por toda la calle. Eso fue increíble, me vacilé demasiado. Fue divertidísimo.

¿Usted también tiene alguna dieta?

Mi favorita es la que salía en el tráiler: la dieta del lagarto, que en el tráiler dice come poco y goza harto. Susy me dio una, que era la dieta de la sandía: hacerlo todos los días, que según ella, es mi dieta del rodaje.