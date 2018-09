La lucha contra el sanguinario gánster de Chicago Al Capone en 'Los Intocables', los juicios contra la poderosa mafia siciliana en 'Excelentes cadáveres' y el proceso legal impulsado contra una poderosa corporación que contaminaba el agua en 'Erin Brockovich' son películas basadas en hechos reales sobre delincuencia e injusticia, relatadas desde un personaje representado como una clase de héroe, un ser incorruptible, idealista y valiente que, pese a las adversidades, sale adelante y vence a sus antagonistas.

En el caso del filme peruano 'Caiga quien caiga', estas características no se plasman satisfactoriamente en el personaje del ex procurador anticorrupción José Ugaz (interpretado por Eduardo Camino). Lejos de darnos una trama verídica y atractiva sobre hechos recientes de nuestra historia sobre la caída del fujimorismo y enfocarse en el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos y en la buena actuación de Miguel Iza, la cinta de Eduardo Guillot se esfuerza, sin resultados positivos, en enaltecer la figura del abogado y autor del libro en que se basa esta película.



LA VANIDAD PROFESIONAL

Si bien Ugaz es personificado al inicio del filme como un destacado letrado, esas cualidades no se justifican en la narración. Ni por sus reuniones con el ministro de Justicia para exigir la ley de colaboración eficaz, ni por la preparación de una estrategia legal.

Pareciendo más un agente del FBI, se interpreta a un personaje de diálogos trillados y sobreactuados. Enfocado en primer plano, se pretende darle aires de solemnidad, pero fallan. Por ratos, parece que solo importara la postura física que toma, como en un cómic. ¿Notaron el guiño al Batman de Christopher Nolan cuando desaparece ante el ministro?



Pese a que se pinta su lado humano, en la relación con su familia, resultan conversaciones extensas y sosas que buscan mostrarlo inútilmente como un padre perfecto. También es expuesto en el aspecto romántico, en un encuentro amoroso con una reportera, pero sin mayor trascendencia.

Guillot tenía en sus manos un episodio importante de nuestra historia reciente, que ha sido desperdiciado por perderse en la vanidad del personaje y no enfocar los esfuerzos en lo realmente medular: un momento político cuyos ecos suenan hasta hoy.

Un papel que no dice nada - Isaac León Frías (Crítico de cine)

La representación del personaje del ex procurador me parece una de las partes más débiles de la cinta. Es un fallo del protagonista por una actuación que no convence. No provoca nada.

Tampoco funciona por la consistencia de la historia. Si bien se muestra a Ugaz como una especie de héroe, un hombre puro en un universo corrompido, al final el desenlace de la historia se da por otra serie de circunstancias.

Una cinta con vacíos narrativos - Paco Bardales (Director y guionista)

Siento que el director tomó la decisión de armar una suerte de viñeta y estampas a partir del libro de José Ugaz y que no pudieron cuajar muy bien como tal en la película.

' Caiga quien caiga' pudo ser un buen retrato por los personajes y su poderosa historia. Pero me parece que existen algunos vacíos narrativos que no se cierran en el filme. Por otro lado, la actuación de Miguel Iza está muy bien.

- 'Caiga quien caiga' está basado en el libro del mismo nombre publicado en 2014 por el abogado y ex procurador anticorrupción José Ugaz.



- La actuación de Miguel Iza como Vladimiro Montesinos destaca en el filme. Sin embargo, potenciales ángulos del personaje no son desarrollados a profundidad. La trama no está a la altura de su interpretación.

- También actúan Javier Valdés, Karina Jordán, Kukuli Morante, Jackie Vásquez, Pietro Sibille, José Miguel Arbulú, Milene Vásquez, entre otros.