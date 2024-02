Este 11 de febrero se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha que invita a no solo conocer su contribución científica, también a reflexionar las barreras educativas y las brechas que todavía existen en la sociedad.

A lo largo de la historia, diversas mujeres inspiraron al mundo gracias a sus investigaciones y aportes a la ciencia. Entre ellas destacan la física polaca Marie Curie, ganadora de dos Premios Nobel; la química Rosalind Franklin; la científica de computación Grace Hopper, y la astrónoma Vera Rubín. Perú también ha sido cuna de grandes científicas como Laura Rodríguez Dulanto y María Luisa Aguilar, las primeras médica y astrónoma, respectivamente.

En la actualidad, este legado continúa. Desde la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) docentes y exalumnas peruanas realizan importantes contribuciones en diversas áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés) y vienen dejando huellas significativas capaces de reinventar el mundo que conocemos.





Yamilet Serrano





Yamilet es directora de la carrera de Ciencia de Datos en UTEC y se ha consolidado como una figura clave en el ámbito de la ciencia de datos y los sistemas de información. Es una de las mujeres pioneras en promover la inclusión femenina en carreras STEM.

A nivel académico, es la primera mujer peruana en alcanzar un doctorado en la Facultad de Computación en la Universidad Nacional de Singapur, reflejo de su temprana pasión por la ciencia y la tecnología. Su compromiso con la educación y el avance científico la llevó a liderar la carrera de Ciencia de Datos en UTEC. Su aporte científico va más allá de sus logros académicos; se extiende a su dedicación y fomentar la inclusión de mujeres en el mundo de la tecnología.





Ruth Canahuire Cabello





Ruth es una apasionada científica que ha participado en diversas investigaciones en el ámbito nacional e internacional en el área de control de sistemas mecatrónicos y robótica médica. Uno de sus trabajos más emblemáticos fue “El Prototipo de la Estación Robótica de Cirugía”, un robot de dos brazos que sirve de apoyo a intervenciones quirúrgicas para que los médicos puedan dirigir una operación desde cualquier parte del mundo. Este proyecto financiado por Prociencia fue trabajado colaborativamente con la Universidad de Campinas - UNICAMP de Brasil. Asimismo, ha trabajado en proyectos en colaboración con universidades extranjeras como Purdue University (USA), MIT (USA), University of Campinas - UNICAMP (Brasil) y The University of Liverpool (UK).

Su trayectoria demuestra un compromiso firme con el avance de la ingeniería, especialmente en áreas técnicas y de investigación, y sirve como un modelo a seguir para aspirantes a ingenieros, particularmente mujeres en STEM. Actualmente es la directora del Departamento de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecatrónica en UTEC.





Eunice Villicaña





Es ingeniería electrónica y doctora en Tecnología, Diversificación, Calidad y Ahorro Energético reconocida por sus aportes significativos en el campo de la energía y la tecnología, especialmente en tecnologías que promuevan prácticas sostenibles con el medioambiente, como la energía solar y la energía eólica.

Su trayectoria es un claro ejemplo del impacto positivo que la ciencia y la tecnología pueden tener en el desarrollo sostenible y la eficiencia energética.





Nathaly Dongo





Nathaly es bioingeniera especializada en el uso de la IA en medicina. Gracias a un intercambio en París promovido por la UTEC, asistió a una pasantía en el Instituto Pasteur donde logró especializarse en el procesamiento de imágenes con IA, contribuyendo con publicaciones en Sciences Advances y Oxford Bioinformatics.

Actualmente trabaja en el Centro de Innovación Metabólica en Canadá, la plataforma nacional para la investigación en metabolómica, enfocándose en el estudio de enfermedades y desarrollo de fármacos. Una de sus metas es traer sus conocimientos y experiencias al Perú para fundar un centro de investigación en IA aplicada al ámbito clínico.





Priscila Portocarrero





Es ingeniera de la Energía por la UTEC y futura magíster en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Alberta (Canadá). Su área de especialización es Computational Fluids Dynamics (CFD), con un enfoque particular en Dinámica de Vórtices.

Ha alcanzado importantes hitos en su carrera, como la obtención de la beca ELAP del gobierno de Canadá y participado en la publicación de un artículo académico sobre el diseño de turbinas eólicas. También participó en la campaña #InfluenSTEM de Falabella para Perú, Chile y Colombia en el 2023 representando a mujeres en la Ingeniería.

Priscila tiene como meta estudiar un doctorado y fortalecer su presencia en redes sociales a través de su cuenta de Instagram @abcdelaenergia con más de 20 mil seguidores. Así busca inspirar a más mujeres a unirse a este campo y aportar a la diversidad y enriquecimiento de las ciencias e ingenierías.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.