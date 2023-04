Es común que los universitarios se vean inmersos en una serie de situaciones de las que antes se sentían cómodos por estar dentro de casa, mientras que en otros casos se van a ver inmersos en otro tipo de preocupaciones que propiamente los tienen los jóvenes de su edad, como por ejemplo, la primera decepción amorosa, problemas económicos de los padres, etc.

Para Yolanda Hurtado, coach de vida, la falta de motivación en universitarios es por el proceso que están viviendo al regresar a las clases presenciales tras haber estado en clases virtuales a raíz de la pandemia.

El apoyo de una coach de vida es una ayuda interior, pues orienta a los jóvenes para que sepan qué es lo que tienen que hacer, darles una razón del porqué les están sucediendo determinadas cosas.

Hoy en día se escucha que los jóvenes están diciendo que “están viviendo karmas que ellos no han hecho” y es en ese punto donde el coach de vida tiene el trabajo de explicarles el porqué y para qué están pasando esas situaciones.

Yolanda Hurtado señala que muchas jóvenes han llegado a consulta tras pasar por el fallecimiento de alguno de sus familiares (papá, mamá, hermanos) y que cuando están en la universidad sienten que ya no pueden más y la labor de ella como coach de vida es ayudar al joven a salir de la negación total, explicarles el proceso y alentarlos.

También hay universitarios que han sido víctimas de bullying escolar y que ellos creen que en la universidad van a volver a sufrir esos maltratos y no les cuentan eso a sus padres. Entonces el trabajo del coach es ir indicando lo que puede hacer el adolescente, cómo se puede ayudar, cómo puede decidir a ya no seguir con los abusos, cómo crecer espiritualmente y cómo empezar a valorarse.

Según la especialista, se puede identificar a los jóvenes con baja motivación de la siguiente manera: cuando son demasiado tranquilos, cuando no socializan, cuando tienen múltiples personalidades y es ahí donde los padres tienen que hacerse estas preguntas: ¿qué está pasando alrededor de mi hijo?, ¿cómo y qué es lo que ha pasado durante la crianza?, ¿cómo y en qué momento puedo ayudar a mi hijo?

Otro de los signos para identificar a una persona con baja motivación es cuando no quiere hablar, no quiere socializar, si es que se les hace una pregunta mayormente su respuesta es ‘talvez’, o muchos tienen comportamientos agresivos, piensan que tienen la razón en todo o no quieren comer.

Finalmente, la coach de vida recomienda la práctica de la aromaterapia la cual ayudará mucho en la relajación de los jóvenes. Los aromas más relajantes son el romero, la menta, el toronjil y la pimpinela.

