En la más reciente presentación judicial dada por la compañía de Twitter, se ha explicado que Twitter, Inc. en sí ya no existe. La presentación en sí estaba relacionada con una demanda que denunció a la empresa por violar leyes federales de extorsión.

“Twitter, Inc. se ha fusionado con X Corp. y ya no existe”, explicó la presentación. También se explicó que X Corp es una compañía privada, su compañía matriz siendo X Holdings. En la revista Slate, se llegó a confirmar que esa, en sus diferentes facciones (Holdings I, II y III) era otra empresa en la posesión de Elon Musk, el actual CEO de Twitter. Con las empresas de Holdings, Musk pudo completar la compra de Twitter.

Musk desde el principio tenía en mente que Holdings II fuera destinada a fusionarse con Twitter, aunque más adelante Musk aceptó mantener la identidad corporativa de la red social, junto a la marca de Twitter. Holdings III, por su parte, asumiría el préstamo de 13 mil millones de dólares que Musk pidió para poder avanzar con la compra de la plataforma.

Tras fusionars con Twitter, X Holdings II desapareció; y así Twitter Inc. convirtió en una filial de X Holdings I hasta el mes pasado de Marzo cuando Musk registró X Holdings Corp y X Corp. Semanas después, Musk deseó que se llegasen a fusionar todas sus compañías. Desde entonces, Holdings I es X Holdings Corp, y Twitter Inc. es X Copr.

Aunque Musk no ha confirmado nada, se cree que desea unificar todas sus principales compañías en una sola empresa matriz llamada X Holdings Copr. Por alguna razón, Musk siempre le ha gustado nombrar sus proyectos con la letra X (SpaceX, Tesla Model X...). Incluso por un tiemplo jugaba con la idea de tener una empresa matriz llamada únicamente X que supervisaría sobre todas las empresas de las que es CEO como Tesla, SpaceX, Neuralink, etc etc.

A pesar de sus intenciones, todavía se mantiene que la red social, al menos, siga llamándose Twitter.