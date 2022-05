Hay una crisis de salud mental creciente en la sociedad británica. Entre los problemas de la pandemia y el alto costo de vivir, más y más británicos admiten sufrir de ansiedad y otros problemas mentales. Para tratar esto, un grupo de investigadores están observando evaluar un ambicioso proyecto de inteligencia artificial que pueda predecir episodios de crisis mentales. En este caso, una crisis se definiría como «un evento que afecta sustancialmente la vida de un paciente y la carga sobre los servicios de salud».

La inteligencia se ha probado y ya pudo predicir una crisis con un 58% de precisión, utilizando los registros de salud de miles de pacientes del NHS (el servicio de salud público) de Inglaterra, y en la siguiente fase quiere precisar usando los datos encontrados en los teléfonos celulares. En particular, usar más de 5 millones de datos de más de 17 mil pacientes. Fueron pacientes de los hospitales Birmingham y Solihull Mental Health NHS Foundation Trust, sus nombres reemplazados con un identificador único, fueron procesados por Koa Health, una división de Telefónica y que contó con la participación de investigadores de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

Los expertos señalan que con datos precisos se puede llegar a mejores resultados para recomendar a pacientes sobre los consejos adecuados para cada situación en particular. Sin embargo «la alta prevalencia de problemas de salud mental significa que la revisión manual de registros de pacientes complejos para tomar decisiones de atención proactivas no es factible en la práctica», comentan los expertos y «por lo tanto, desarrollamos un modelo de aprendizaje automático que utiliza registros de salud electrónicos para monitorear continuamente a los pacientes en busca de riesgo de una crisis de salud mental durante un período de 28 días». Se consideraría el primer proyecto que vería en una amplia gama las crisis de salud mental de todo el colectivo y poder analizar todas las opciones disponibles para ayuda.

Con las predicciones sobre riesgos pudieron resolver crisis el 19% de los casos, pero informe admite que todavía necesita el valor médico y la viabilidad técnica son necesarios «antes de integrar los modelos de predicción en los modelos de atención de rutina». Pero con los resultados indicados, este sería un enorme paso para ofrecer ayuda a la población, y desestigmar a la salud mental a la larga, una vez que una crisis puede ser resuelta entre la comunidad y no solo en la sala de emergencias.

La inteligencia artificial se basaría de datos recogidos de 17 mil personas para hacer una estimación exacta de cuándo prevenir una crisis. (Foto: Shutterstock)

Un informe independiente preparado a petición del gobierno del primer ministro Boris Johnson llamado «Better, broader, safer: using health data for research and analysis» (Mejor, más amplio, más seguro: uso de datos de salud para investigación y análisis), apreció que los datos dados por el NHS fueran de orígenes tan variados, ya que así pudieron hacer precisiones más exactas sobre cómo resolver las crisis inmediatamente para cada caso particular.

El ministro de Sanidad, Sajid Javid, comentó que pronto tendría la versión final de la recolección de datos, “Data Saves Lives, sobre los datos necesarios de salud y la respuesta del gobierno..

Según fuentes de la organización Mind, organización estadística del Reino Unido, fuentes citaron que una encuesta realizada a más de 5000 personas reveló que una de cada ocho personas vio su salud mental empeorar cuando empezó la crisis sanitaria. Una crisis de salud mental sin tratar llevaría a más gastos de la población hacia un sector de servicios que siempre ha sido costoso y malentendido.

