Los smartphones poco a poco dejan de ser considerados dispositivos solo para comunicarnos, acceder a nuestras redes sociales e interactuar con todo tipo de apps, y pasan a formar parte del mundo de los videojuegos, pues los gamers han encontrado en estos equipos una opción más para desarrollar su pasión.

Teniendo en cuenta esta evolución del mercado, ZTE lanza al mercado el nuevo Red Magic 8S Pro, un smartphone robusto, con una pantalla sorprendente, una enorme batería de 6000 mAh y un rendimiento ridículamente rápido con el chipset Snapdragon más potente y 22 GB de RAM. Incluso viene con un ventilador de refrigeración incorporado para competir cara a cara con otros teléfonos diseñado específicamente para satisfacer las demandas de los jugadores móviles más exigentes.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





Pantalla

AMOLED de 6.8 FHD+ (2480x1116) relación de aspecto de 20:9 con una tasa de refresco ultrarrápida de 120Hz, 1300 Nits de iluminación y protección de Gorilla Glass 5.

Procesador

Snapdragon 8 Gen 2+ de 3.36Ghz

GPU

Chip dedicado para gaming Red Core 2

Cámaras

Cámara principal de 50MP

Cámara bokeh de 8MP

Cámara macro de 2MP

Cámara selfie de 16MP oculta bajo la pantalla.

ROM

256 GB

RAM

22 GB Dinámica (12GB físico + 10GB virtual)

Batería

6000 mAh + carga rápida de 65w





DISEÑO

En términos de diseño, el ZTE Red Magic 8S Pro presenta un aspecto llamativo y futurista, con un cuerpo robusto de diseño plano e industrial que se aleja de las delgadeces de otros equipos pretenciosos, justamente porque lo suyo es la potencia y remarcar el principal motivo de su existencia: ser un equipo para jugar. No busca lucir elegante, pero eso no significa que no se vea genial en muchos aspectos para el público al que apunta.

Cuenta con una serie de características diseñadas específicamente para mejorar la experiencia de juego, como botones táctiles capacitivos en el lateral del dispositivo para un control más preciso que están acompañados por un control deslizante que conduce al Game Space de RedMagic, un software personalizable que permite a los usuarios ajustar la configuración del dispositivo según sus preferencias personales y los juegos que tenga en su biblioteca.

La batería de 6000 mAh, mucho más grande que cualquier otra batería con la que me haya topado, no sorprende que dure poco más de un día completo con un uso moderado y jugando algunos juegos. Lo que más sorprende es que se consigue una carga completa de 0 a 100% en alrededor de 35 minutos, además de admitir carga de 65W.





PANTALLA

Las imágenes, los videos y, por supuesto, los juegos, lucen espectaculares en la impresionante pantalla FHD+ AMOLED de 6.8 pulgadas con un hermoso con diseño sin bisel que amplía todo lo que muestra sin problema. Lo que llamó mi atención es la tasa de refresco ultrarrápida de 120Hz, una locura en este tipo de dispositivos y una de las razones por la que los juegos lucen tan bien, más allá de los colores vibrantes, negros profundos y la respuesta táctil extremadamente sensible, una característica clave al momento de jugar.

Esta pantalla y la experiencia visual inmersiva y sin desenfoques que ofrece son, sin duda, de lo más destacado de este equipo.





RENDIMIENTO

Al parecer, el procesador Snapdragon 8 Gen 2 ya no es exclusivo de los dispositivos gama alta de la competencia. El Red Magic 8S Pro tiene un sorprendente rendimiento, pensado justamente para evitar cualquier problema cuando se esté jugando, incluso juegos considerados bastante pesados para este tipo de disposivos, como por ejemplo el Diablo Inmortal. A esto se suma su chip dedicado para gaming Red Core 2 que brinda un nivel extra de renderizado de imágenes que sorprende encontrar en un dispositivo como este. Jugar sin problema, con el modo de juego habilitado y los ventiladores encendidos fue toda una experiencia fluida y sin interrupciones.

Pero para que todo este monstruo se mantenga en funcionamiento sin sufrir un recalentamiento obvio, el equipo cuenta con un sistema de refrigeración avanzado ICE 12.0, con un ventilador de 20 mil rpm con iluminación RGB, estructura de ducto, gel de alta conductividad térmica y grafeno compuesto que, según la marca, consigue reducir en un 2°C la temperatura del celular, y reducir 1.3°C la temperatura del CPU.





CONCLUSIONES

A estas alturas, ya se habrán dado cuenta de algo que no he mencionado justamente porque no es a lo que apunta este dispositivo y porque no se puede tener todo en la vida: Su sistema de tres cámaras.

Con un sensor de 50MP en su cámara principal, una cámara bokeh de 8MP y una cámara macro de 2MP, este sistema consigue fotografías bastante decentes, pero nada qué destacar. Y si se quiere buenos resultados con poca luz o de noche, es mejor buscar otra alternativa. Ni qué decir de la cámara selfie de 16MP que sorprende al permanecer oculta bajo la pantalla, pero con la que no se consigue algo bueno. Ok, no es un equipo para los amantes de la fotografía, eso está claro.

Otro detalle que puede causar algo de fastidio para muchos es el grado de dificultad de su software Game Space. Al principio puede resultar algo tedioso navegar por sus diferentes opciones y lo que parece su asistente virtual o mascota, aunque simpática, es desaprovechada al tenerla más como adorno que como ayuda.

Pese a todo el sistema de enfriamiento sofisticado del equipo, al parecer este no se activa en automático cuando se encuentra en modo carga, generando que la batería se sobrecaliente considerablemente cuando solo está enchufado al cargador. Imagino que nadie espera a que el dispositivo se quede completamente sin batería para cargarlo, pero fue un detalle que se notó.

En resumen, el ZTE Red Magic 8S Pro es una excelente opción para los jugadores móviles que buscan un smartphone que ofrezca un rendimiento excepcional, una experiencia visual impresionante y una serie de características diseñadas específicamente para mejorar su experiencia de juego. Con su potente procesador, su pantalla de alta calidad y sus características de juego exclusivas, este dispositivo tiene todo lo necesario para satisfacer las necesidades de los jugadores más exigentes.





