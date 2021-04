Después de derrochar su talento en “Sin senos sí hay paraíso” y “El final del paraíso”, Stephania Duque se prepara para regresar a la pantalla chica en el melodrama “La nieta elegida”, una historia de suspenso que llegará pronto a RCN Televisión.

Julio Jiménez e Iván Martínez son las mentes detrás de esta nueva producción que estará protagonizada por Consuelo Luzardo, Francisca Estévez, Carlos Torres y Juliette Pardau. Además veremos a otros actores que también fueron parte de la superserie de Telemundo y estamos hablando de Carlos Báez y Juan Pablo Gamboa.

Stephania Duque, quien dio vida durante varias temporadas a la hija de Carmen Villalobos, espera que esta nueva historia cautive a los televidentes y además, reveló que se sentí tan feliz de interpretar a un personaje distinto a Mariana.

Stephania Duque y Carlos Báez se vuelven a encontrar en la telenovela La nieta elegida (Foto: Telemundo/ Instagram)

STEPHANIE DUQUE FELIZ CON SU NUEVO PERSONAJE

La actriz colombiana está comenzando a escribir un nuevo capítulo en su vida profesional que no puede tenerla más ilusionada y emocionada. Y no es para menos.

“Esto me llena de felicidad y alegría infinita. Gracias a todos los que hacen parte de La nieta elegida”, escribió este miércoles a través de su cuenta de Instagram.

RCN Televisión compartió un video sobre esta nueva propuesta y en este clip, Stephania Duque cuenta la experiencia de interpretar a ‘Laura’.

“Laura es muy sensata y hará que la familia vea la vida de diversas formas. Aquí en La nieta elegida me siento muy acogida, me gusta mucho, leo los guiones y veo que la realidad es muy igual a la que todos vivimos. Estoy feliz”, comento la actriz.

Por su parte, Carlos Báez, quien fuera su hermano en la ficción, también forma parte del reparto y el también se mostró muy emocionado sobre esta nueva faceta en su carrera.

“Es la primera vez que hago de suspenso, me gusta mucho y me permite disfrutar más de las escenas. Mi personaje es joven, así que me llena de mucha energía y espero que no se la pierdan”.

El joven actor colombiano compartió este miércoles varias imágenes a través de su cuenta de Instagram en las que aparece acompañado del elenco de la telenovela.

¿DE QUÉ SE TRATA LA NIETA ELEGIDA?

La Nieta Elegida será una telenovela clásica llena de intriga, odios y amores. Todo iniciará con el misterio, la pérdida de un ser querido, y la llegada de una mujer que, seguramente, tendrá muchos secretos que se irán conociendo a medida que transcurra la historia. La venganza, destrucción, la envidia, hipocresía y el odio serán otros elementos que harán parte de esta maravillosa historia.

La telenovela estará ambientada en la actualidad y allí los colombianos conocerán a la familia Roldán, Mayorga y Osorno, todos con diferentes intereses y propósitos.

La Nieta Elegida: la historia de misterio y suspenso que estará muy pronto en el Canal RCN (Foto: RCN)

Este melodrama de suspenso cuenta con el sello y la garantía de éxito de uno de los escritores colombianos más reconocidos a nivel internacional, Julio Jiménez.

Aunque su nombre puede no resultar familiar para muchos, probablemente haya muy pocas personas que no hayan visto al menos una de sus telenovelas, entre las que se encuentra el éxito internacional de Telemundo Pasión de gavilanes, historia que catapultó a la fama a Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista y compañía.