“And Just Like That” es el nombre del reboot de “Sex and the City” (Sexo en Nueva York), una de las series más icónicas de la pantalla chica. La secuela traerá de regreso a sus protagonistas Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Kristin Davis (Charlotte York). Sin embargo, Kim Cattral, quien interpretó a Samantha Jones, optó por no volver a formar parte de la historia.

El muy esperado reinicio de “Sex and the City” se ha enfrentado a una serie de reveses y detractores, principalmente centrados en el hecho de que Samantha Jones de Kim Cattrall no regresa y la ausencia de Chris Noth como Mr. Big.

"Sex and the City" se transmitió entre 1998 y 2004. (Foto: HBO)

Aún así, HBO Max sigue adelante con el renacimiento en la famosa serie que se ganó un lugar especial en el corazón del público. Dado que las películas de “Sex and the City”, lanzadas en 2008 y 2010, no fueron bien recibidas, la miniserie de HBO es otra oportunidad para traer de vuelta a los personajes icónicos sin la presión adicional de la taquilla.

“And Just Like That” tendrá diez episodios, de media hora cada uno, que nos mostrarán cómo ha tratado el paso del tiempo la relación de amistad entre Carrie, Miranda y Charlotte, que ahora tiene 50 años. Pero, ¿qué otros personajes veremos en el reboot de “Sex and the City”? Aquí te lo contamos.

“GREY’S ANATOMY”: SARA RAMÍREZ, ¿QUÉ PAPEL TENDRÁ EN LA NUEVA “SEX AND THE CITY”?

Sarah Jessica Parker reveló que “And Just Like That” tendrá una trama relacionada con COVID-19. Más allá de eso, la serie seguirá a las tres actrices originales, incluida Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, mientras navegan en sus cincuenta y el mundo cambiante que las rodea.

La secuela de “Sex and the City” también abordará los efectos de las redes sociales y la evolución del feminismo y las políticas de género desde la conclusión original del programa en 2004.

Aquí parece ser donde el personaje de Sara Ramírez tendrá un lugar. Según Deadline, la actriz de “Grey’s Anatomy” se unirá al elenco de “And Just Like That” como Che Diaz (ellos / ellos), un comediante queer, no binario, y latino que trabaja con Carrie Bradshaw de Parker.

La noticia de la incorporación de Sara Ramírez también viene acompañada de más detalles sobre “And Just Like That”, que comenzará a rodarse en Nueva York este verano.

Sara Ramírez se hizo conocida por interpretar a Callie Torres en “Grey's Anatomy”. (Foto: Sara Ramírez/ Instagram)

Sara Ramírez, quien también se identifica como queer y no binario, se hizo un nombre por primera vez al aparecer como Callie Torres en “Grey’s Anatomy”, protagonizando 241 episodios de la serie de larga duración.

Actualmente, Callie Torres es el personaje LGBTQ más antiguo en la historia de la televisión. La aparición de Sara Ramírez en el renacimiento de “Sex and the City” es bienvenida: a pesar de todos los méritos de la serie original, todavía había una evidente falta de diversidad a lo largo de las seis temporadas iniciales de la serie, que se transmitieron entre 1998 y 2004.

Según “Screenrant”, “And Just Like That” tiene el potencial de ser tan innovador como lo fue la serie original. A pesar de todos sus defectos, la serie todavía tenía conversaciones sobre la sexualidad femenina que ningún otro programa en ese momento estaba teniendo.