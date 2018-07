En Internet existen muchas formas de poder ver series online gratis sin la necesidad de tener una cuenta en Netflix o HBO GO . Si te consideras un seriéfilo, podrás disfrutar de tu tiempo libre en cualquier lugar que te encuentras sin preocuparte de las publicidades y las restricciones. ¿Cómo? A continuación, te presentamos algunas de las más destacadas y formales páginas web sin pagar un céntimo.



Estas páginas son de fácil acceso y navegación, libres de publicidad y virus; lo único que necesitas es una PC, teléfono u otro dispositivo para ver series online gratis . Ojo, todos estos sitios son legales y si bien son gratuitos en un comienzo, después requieren un pago de por medio.

Aunque a veces puede ser un problema encontrar buenas páginas web para disfrutar de las mejores series del momento de manera online gratis , muchos sitios se llenan de publicidad invasiva. En el mundo 2.0 existen muchos ‘sites’ que serán útiles y nos permitirán tener la mejor experiencia posible.

1. NETFLIX



Netflix te da acceso gratuito a su amplio catálogo de series y películas gratis online por un mes. (Foto: AFP)

Netflix es la plataforma streaming más popular y aunque requiere un pago mensual, te da acceso gratuito a su amplio catálogo de series y películas gratis online por un mes. Solo necesitas crear una cuenta, ingresar tus datos, incluido una tarjeta de crédito o débito, y comenzar a disfrutar de los beneficios. Para evitar pagar el monto mensual tienes que cancelar tu suscripción antes de los 30 días.

2. HBO



La cadena de televisión cuenta con un servicio de streaming y gratis online qué llegó a Latinoamérica como HBO GO. (Foto: HBO)

La cadena de televisión cuenta con un servicio de streaming y gratis online qué llegó a Latinoamérica como HBO GO. Aunque no tiene la misma popularidad que Netflix te permite acceder a sus series originales: Game of Thrones , Big Little Lies , Westworld , entre otras. Si bien este servicio tiene un costo mensual, puedes acceder a la plataforma completamente gratis por un mes. Los pasos a seguir son los mismos mencionados para Netflix.

3. AMAZON



Amazon cuenta con series populares, además te permite descargar en tu iPhone, iPad, tablet o dispositivo Android de forma gratis online. (Foto: Amazon)

Amazon Prime Video incluye contenido original como The Man in the High Castle y Mozart in the Jungle , entre otras series populares, además te permite descargar en tu iPhone, iPad, tablet o dispositivo Android de forma gratis online . Puedes acceder a un mes gratis y a un descuento por los primeros seis meses.

4. CLARO VIDEO



Claro cuenta con un servicio de suscripción y alquiler en línea ofrece una variedad de películas, series, documentales y conciertos. (Foto: Captura)

Este servicio de suscripción y alquiler en línea ofrece una variedad de películas, series, documentales y conciertos. Si tienes un plan Max Internacional o servicios fijos con internet desde 4 Mbps tendrás Claro Video por 24 meses totalmente gratis.

5. MOVISTAR



Si eres cliente Movistar podrás ver series gratis online en la plataforma. (Foto: Movistar Play Captura)

Movistar Play te permite acceder a su gran variedad de catálogos. Si eres cliente Movistar podrás ver series gratis online en la plataforma: Aunque dependiendo del servicio que tengas contratado (celular, internet, cable) tendrás acceso a más canales de TV.

6. FILMON

Filmon es un servicio de televisión por Internet, aunque es por suscripción existe una opción gratis. (Foto: captura)

Filmon es un servicio de televisión por Internet, aunque es por suscripción existe una opción gratis que te permite la visualización de algunos canales de televisión local en todo el mundo, y de igual manera varias películas. Admite más de 600 canales adicionales y su biblioteca incluye las bibliotecas CineBx y Allied Film.

7. MITELE

Mitele es una web de streaming del grupo Mediaset que te deja ver series gratis online. (Foto: Captura)

Esta web de streaming del grupo Mediaset (Telecinco, Cuatro, Divinity, etc.) te deja ver series gratis online que se hayan emitido en estas cadenas como 'La que se avecina', 'Cómo defender a un asesino', 'Revenge', 'American Horror Story' o 'Jane the Virgin'. Sin embargo, también tiene restricción geográfica.

8. ATRESPLAYER

Atresplayer te permite ver todas las series y programas, sin cortes publicitarios. (Foto: Captura)

Atresplayer te permite ver todas las series y programas, sin cortes publicitarios, de las producciones de todo el grupo Atresmedia. Por ejemplo, podrías acceder a todos los capítulos de series españolas como La casa de papel, Allí abajo, La catedral del mar, Cuerpo de élite, entre otras, aunque tiene restricción geográfica.

9. SNAGFILMS

SnagFilms es un sitio gratuito que, además de 5.000 películas independientes y documentales. (Foto: Captura)

SnagFilms es un sitio gratuito que, además de 5.000 películas independientes y documentales, ofrece series de comedia y animadas, aunque no de estreno reciente. Cien por ciento recomendable, por más que agregue avisos antes de la reproducción de cada video.

10. VIEWSTER

Viewster es una plataforma gratuita que incluye series, películas, animes y webseries. (Foto: Captura)

Viewster es una plataforma gratuita que incluye series, películas, animes y webseries. El servicio de streaming no te pide registrarte, aunque puede restringirte algunos contenidos dependiendo tu ubicación geográfica.